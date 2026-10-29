Niterói: festa de réveillon na Praia de Icaraí terá show de João Gomes - Divulgação/Neltur

Niterói: festa de réveillon na Praia de Icaraí terá show de João GomesDivulgação/Neltur

Publicado 29/10/2026 11:42

A Prefeitura de Niterói confirmou o cantor João Gomes como a principal atração musical do Réveillon 2026 na Praia de Icaraí. Um dos maiores nomes da música brasileira na atualidade, o artista promete levar o ritmo do forró e do piseiro para a celebração da virada de ano, que reúne milhares de moradores e turistas na orla da cidade.

A programação da noite contará com apresentações para diferentes públicos e estilos musicais. Antes da chegada de João Gomes ao palco, o público poderá conferir o espetáculo da Orquestra Aprendiz Musical de Niterói, seguido pelo show de Alceu Valença e pela apresentação da bateria da Unidos do Viradouro, que levará o clima do carnaval para a festa.

Após a tradicional queima de fogos, João Gomes sobe ao palco para encerrar a programação do Réveillon, considerado um dos maiores eventos públicos realizados anualmente no município.

Festa reúne moradores e turistas na orla de Icaraí

Realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), o Réveillon da cidade tornou-se uma das principais celebrações de fim de ano do Estado do Rio de Janeiro.

Além de atrair moradores da cidade, o evento costuma receber visitantes de diferentes regiões do país e turistas estrangeiros, impulsionando o setor de turismo, hotelaria, gastronomia e serviços durante o período de festas.

A organização do evento destaca que o planejamento é realizado em conjunto com diversos órgãos municipais e estaduais para garantir infraestrutura, mobilidade, segurança e atendimento ao público durante toda a programação.

Programação mistura música, tradição e espetáculo de fogos

A expectativa é de mais uma grande celebração à beira-mar, reunindo atrações de diferentes gêneros musicais e valorizando também projetos culturais locais.

A combinação entre apresentações artísticas, o desfile da bateria da Viradouro e a tradicional queima de fogos faz do Réveillon de Niterói um dos eventos mais aguardados do calendário da cidade.

Do interior de Pernambuco para o topo das paradas musicais

João Fernando Gomes Valério, conhecido artisticamente como João Gomes, nasceu em 31 de julho de 2002, no município de Serrita, no sertão de Pernambuco.

O cantor ganhou projeção nacional em 2021 ao popularizar o piseiro e o forró contemporâneo nas plataformas digitais. Com voz marcante e repertório inspirado na música nordestina, rapidamente tornou-se um fenômeno da internet e dos aplicativos de streaming.

Entre seus maiores sucessos estão músicas como "Meu Pedaço de Pecado", "Dengo", "Aquelas Coisas", "Eu Tenho a Senha" e "Se For Amor", canções que alcançaram milhões de reproduções e consolidaram sua presença entre os artistas mais ouvidos do país.

Carreira de sucesso

Apesar da pouca idade, João Gomes acumula números expressivos nas plataformas digitais, apresentações em grandes festivais e turnês por todas as regiões do Brasil. Seu estilo musical mistura elementos do forró, piseiro, vaquejada e sertanejo, aproximando diferentes públicos.

O artista também se destaca por valorizar a cultura nordestina em suas composições e apresentações, tornando-se um dos principais representantes da nova geração da música popular brasileira.

Com sua participação confirmada no Réveillon de Niterói, a expectativa é de que milhares de pessoas acompanhem o show que encerrará a programação da virada de ano na Praia de Icaraí.