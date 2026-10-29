Niterói: Prefeito Rodrigo Neves esteve com os estudantes da UFF que impulsionaram mobilização pró-Lula iniciada nas eleições - Divulgação/Ascom

Niterói: Prefeito Rodrigo Neves esteve com os estudantes da UFF que impulsionaram mobilização pró-Lula iniciada nas eleiçõesDivulgação/Ascom

Publicado 29/10/2026 11:53 | Atualizado 29/10/2026 11:53

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , se reuniu nesta quarta-feira (28) com estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) que estiveram à frente das manifestações em apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o período eleitoral. O encontro aconteceu em Icaraí e reuniu representantes do movimento estudantil que organizaram os primeiros atos realizados na cidade e que posteriormente inspiraram mobilizações em diversas regiões do país.

Além do prefeito, participaram da conversa o coordenador municipal da Juventude, João Pedro Boechat, e os estudantes João Paulo Pimenta Armando e Matheus José Cipriano, integrantes da diretoria do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga (CAEV), da Faculdade de Direito da UFF.



Durante o encontro, marcado pelo clima de comemoração após a reeleição de Lula, os participantes lembraram o papel da mobilização estudantil iniciada em Niterói e seu alcance nacional ao longo da campanha eleitoral.



Rodrigo Neves destacou a importância do envolvimento dos jovens nos debates políticos e na defesa da participação democrática.



Segundo ele, a mobilização organizada pelos universitários demonstrou a capacidade da juventude de influenciar o debate público e contribuir para discussões de interesse nacional.



Estudantes gravam convite para visita de Lula a Niterói



Durante a reunião, os universitários gravaram uma mensagem destinada ao presidente reeleito. No vídeo, os estudantes convidam Lula a visitar Niterói e conhecer os jovens que participaram da organização dos atos realizados na cidade.



Os representantes do movimento ressaltaram pautas como a defesa da democracia, da educação pública e dos investimentos em políticas sociais, temas que marcaram as manifestações promovidas pelos estudantes ao longo da campanha.



A mobilização começou em 5 de outubro, logo após o primeiro turno das eleições. Organizados por entidades estudantis da UFF, os participantes realizaram caminhadas e atos públicos por bairros como Gragoatá, Ingá e Icaraí, reunindo estudantes, professores e moradores.



Com a ampla repercussão nas redes sociais, iniciativas semelhantes passaram a ocorrer em universidades de diferentes estados brasileiros. Ao longo das semanas seguintes, entidades estudantis registraram dezenas de atividades em diversas regiões do país, entre manifestações, plenárias e assembleias.



Movimento ganhou força nacional após atos iniciados na UFF



A vitória de Lula no segundo turno reforçou o simbolismo da mobilização para os estudantes envolvidos na organização dos protestos.



Para o coordenador municipal da Juventude, João Pedro Boechat, que também teve trajetória ligada ao movimento estudantil da UFF, o momento representou o reconhecimento da capacidade de articulação dos jovens.



Ele destacou que os atos iniciados em Niterói demonstraram a força da participação estudantil e ajudaram a fortalecer o debate político em diferentes universidades brasileiras.



Trajetória de Rodrigo Neves tem origem no movimento estudantil



A relação de Rodrigo Neves com o movimento estudantil antecede sua atuação na vida pública. Ainda na juventude, participou da União Niteroiense dos Estudantes Secundaristas (UNES) e integrou mobilizações em defesa de pautas ligadas à educação e ao transporte público.



Na década de 1990, também esteve presente nas manifestações dos "caras-pintadas", movimento que ganhou notoriedade nacional durante o processo de impeachment do então presidente Fernando Collor.



Ao longo da carreira política, manteve interlocução frequente com entidades estudantis e movimentos sociais. Desde que assumiu a Prefeitura de Niterói pela primeira vez, em 2013, recebeu representantes de organizações universitárias em diferentes ocasiões para discutir temas relacionados à mobilidade, educação e participação cidadã.



Nos últimos anos, a administração municipal ampliou políticas voltadas aos estudantes universitários, incluindo programas de permanência estudantil e incentivo à moradia na região central da cidade.



Prefeitura anuncia ampliação do Programa Aluguel Universitário



Durante o encontro, também foi destacada a expansão do Programa Aluguel Universitário. A Prefeitura informou que abrirá, em novembro, mais mil vagas para estudantes de graduação e pós-graduação matriculados em instituições de ensino superior sediadas em Niterói.



O benefício oferece auxílio mensal de R$ 700 e já atende cerca de 1,8 mil universitários. Com a ampliação prevista, a expectativa é que o programa alcance quase 3 mil estudantes.



Criada em 2025, a iniciativa busca auxiliar alunos que enfrentam dificuldades para custear moradia durante os estudos, além de estimular a ocupação residencial de áreas do Centro da cidade e fortalecer a economia local.



Podem participar estudantes maiores de 18 anos, matriculados em cursos presenciais de graduação ou pós-graduação, com renda familiar de até três salários mínimos e cadastro atualizado no CadÚnico, além do atendimento aos demais critérios previstos no edital.