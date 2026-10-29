Niterói: Prefeito Rodrigo Neves esteve com os estudantes da UFF que impulsionaram mobilização pró-Lula iniciada nas eleiçõesDivulgação/Ascom
Durante o encontro, marcado pelo clima de comemoração após a reeleição de Lula, os participantes lembraram o papel da mobilização estudantil iniciada em Niterói e seu alcance nacional ao longo da campanha eleitoral.
Rodrigo Neves destacou a importância do envolvimento dos jovens nos debates políticos e na defesa da participação democrática.
Segundo ele, a mobilização organizada pelos universitários demonstrou a capacidade da juventude de influenciar o debate público e contribuir para discussões de interesse nacional.
Estudantes gravam convite para visita de Lula a Niterói
Durante a reunião, os universitários gravaram uma mensagem destinada ao presidente reeleito. No vídeo, os estudantes convidam Lula a visitar Niterói e conhecer os jovens que participaram da organização dos atos realizados na cidade.
Os representantes do movimento ressaltaram pautas como a defesa da democracia, da educação pública e dos investimentos em políticas sociais, temas que marcaram as manifestações promovidas pelos estudantes ao longo da campanha.
A mobilização começou em 5 de outubro, logo após o primeiro turno das eleições. Organizados por entidades estudantis da UFF, os participantes realizaram caminhadas e atos públicos por bairros como Gragoatá, Ingá e Icaraí, reunindo estudantes, professores e moradores.
Com a ampla repercussão nas redes sociais, iniciativas semelhantes passaram a ocorrer em universidades de diferentes estados brasileiros. Ao longo das semanas seguintes, entidades estudantis registraram dezenas de atividades em diversas regiões do país, entre manifestações, plenárias e assembleias.
Movimento ganhou força nacional após atos iniciados na UFF
A vitória de Lula no segundo turno reforçou o simbolismo da mobilização para os estudantes envolvidos na organização dos protestos.
Para o coordenador municipal da Juventude, João Pedro Boechat, que também teve trajetória ligada ao movimento estudantil da UFF, o momento representou o reconhecimento da capacidade de articulação dos jovens.
Ele destacou que os atos iniciados em Niterói demonstraram a força da participação estudantil e ajudaram a fortalecer o debate político em diferentes universidades brasileiras.
Trajetória de Rodrigo Neves tem origem no movimento estudantil
A relação de Rodrigo Neves com o movimento estudantil antecede sua atuação na vida pública. Ainda na juventude, participou da União Niteroiense dos Estudantes Secundaristas (UNES) e integrou mobilizações em defesa de pautas ligadas à educação e ao transporte público.
Na década de 1990, também esteve presente nas manifestações dos "caras-pintadas", movimento que ganhou notoriedade nacional durante o processo de impeachment do então presidente Fernando Collor.
Ao longo da carreira política, manteve interlocução frequente com entidades estudantis e movimentos sociais. Desde que assumiu a Prefeitura de Niterói pela primeira vez, em 2013, recebeu representantes de organizações universitárias em diferentes ocasiões para discutir temas relacionados à mobilidade, educação e participação cidadã.
Nos últimos anos, a administração municipal ampliou políticas voltadas aos estudantes universitários, incluindo programas de permanência estudantil e incentivo à moradia na região central da cidade.
Prefeitura anuncia ampliação do Programa Aluguel Universitário
Durante o encontro, também foi destacada a expansão do Programa Aluguel Universitário. A Prefeitura informou que abrirá, em novembro, mais mil vagas para estudantes de graduação e pós-graduação matriculados em instituições de ensino superior sediadas em Niterói.
O benefício oferece auxílio mensal de R$ 700 e já atende cerca de 1,8 mil universitários. Com a ampliação prevista, a expectativa é que o programa alcance quase 3 mil estudantes.
Criada em 2025, a iniciativa busca auxiliar alunos que enfrentam dificuldades para custear moradia durante os estudos, além de estimular a ocupação residencial de áreas do Centro da cidade e fortalecer a economia local.
Podem participar estudantes maiores de 18 anos, matriculados em cursos presenciais de graduação ou pós-graduação, com renda familiar de até três salários mínimos e cadastro atualizado no CadÚnico, além do atendimento aos demais critérios previstos no edital.
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