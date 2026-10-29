Niterói: Orquestra Oriba realiza o concerto especial "Aniversário da Oriba", em comemoração aos dois anos de atividades do grupo - Divulgação/Ascom

Niterói: Orquestra Oriba realiza o concerto especial "Aniversário da Oriba", em comemoração aos dois anos de atividades do grupoDivulgação/Ascom

Publicado 29/10/2026 12:11

Os apreciadores da música instrumental terão um encontro marcado nesta sexta-feira (30) no Centro Cultural Cauby Peixoto , no Fonseca. A Orquestra Oriba realiza o concerto especial "Aniversário da Oriba", em comemoração aos dois anos de atividades do grupo, a partir das 19h30. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados antecipadamente pela plataforma Sympla.

Reconhecida por sua proposta artística diferenciada, a orquestra é formada exclusivamente por violinistas e promete levar ao público uma apresentação que combina grandes clássicos da música de concerto com arranjos contemporâneos e populares, destacando toda a versatilidade do instrumento.

O programa musical inclui obras de compositores consagrados como Beethoven, Brahms, Handel, Schubert e Offenbach, além de adaptações que aproximam a música de concerto de diferentes públicos.

Projeto valoriza a música instrumental e a formação de novos públicos

Criada em outubro de 2024 pelo maestro e violinista Yuri Reis, a Orquestra Oriba surgiu com a proposta de explorar novas possibilidades sonoras por meio de formações compostas exclusivamente por violinos. Desde então, o grupo vem reunindo músicos de diferentes gerações e trajetórias artísticas, construindo uma identidade própria marcada pela criatividade, diversidade e experimentação.

Ao longo dos últimos dois anos, a Oriba participou de apresentações em espaços culturais da cidade e consolidou seu trabalho como uma das iniciativas voltadas à difusão da música instrumental em Niterói. O projeto também tem contribuído para aproximar novos públicos do universo da música clássica, por meio de repertórios acessíveis e concertos gratuitos.

Cultura acessível na Zona Norte de Niterói

A apresentação integra a programação cultural do Centro Cultural Cauby Peixoto, equipamento mantido pela Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria Municipal das Culturas.

Localizado no Fonseca, o espaço vem ampliando sua atuação como polo de arte, música, teatro e ações formativas na Zona Norte da cidade, oferecendo programação gratuita e diversificada ao longo do ano.

Segundo a secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco, receber a Orquestra Oriba representa mais uma oportunidade de fortalecer a produção artística local e ampliar o acesso da população aos bens culturais.

A proposta da administração municipal é transformar os equipamentos culturais em espaços permanentes de convivência, formação de público e valorização dos artistas da cidade.

Nome da orquestra remete à alegria e à identidade brasileira

O nome Oriba tem origem na língua tupi-guarani e está associado ao significado de alegria, conceito que inspira o trabalho desenvolvido pelo grupo desde sua fundação.

Essa identidade também se reflete no repertório e na proposta artística da orquestra, que busca romper barreiras entre os diferentes gêneros musicais e demonstrar como a música instrumental pode dialogar com públicos de todas as idades.

A expectativa é de que o concerto reúna moradores de diversas regiões de Niterói para uma noite marcada pela celebração da música, da cultura e da trajetória construída pelo grupo ao longo dos últimos dois anos.

Serviço

Concerto de Aniversário da Oriba

Data: 30 de outubro (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto - Alameda São Boaventura, 263, Fonseca, Niterói

Entrada gratuita: mediante retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla

Classificação: Livre

Os ingressos podem ser reservados antecipadamente até o limite da capacidade do espaço. A recomendação é que o público chegue com antecedência para facilitar o acesso ao local e aproveitar integralmente a programação cultural da noite.