Niterói: o jovem morador do Cubango, Samuel Guerra Gomes, sobe ao lugar mais alto do pódio - Divulgação/Ascom

Niterói: o jovem morador do Cubango, Samuel Guerra Gomes, sobe ao lugar mais alto do pódioDivulgação/Ascom

Publicado 29/10/2026 15:04

O jovem atleta niteroiense Samuel Guerra Gomes, de 15 anos, conquistou a medalha de ouro nos Jogos da Juventude na modalidade wrestling (luta olímpica), estilo greco-romano, categoria até 80 kg. Morador do bairro Cubango e aluno do Liceu Nilo Peçanha, Samuel representou o Time RJ na principal competição nacional de base do país.

Promovidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os Jogos da Juventude acontecem em Foz do Iguaçu (PR) e reúnem atletas de diversas regiões do país até o dia 3 de novembro. Com uma campanha consistente, o lutador garantiu o lugar mais alto do pódio e confirmou o excelente momento vivido na temporada.

Temporada marcada por títulos e evolução

A medalha de ouro nos Jogos da Juventude é mais um capítulo de uma sequência de resultados expressivos alcançados por Samuel ao longo do ano. Em 2026, o atleta conquistou os títulos de bicampeão estadual, campeão municipal, campeão do Circuito Norte-Nordeste e campeão metropolitano, todos na categoria até 80 kg da luta greco-romana.

Além das conquistas, o niteroiense também alcançou a terceira colocação no Campeonato Brasileiro da modalidade, reforçando sua presença entre os principais nomes da categoria no cenário nacional.

Graças ao desempenho acumulado ao longo da temporada, Samuel ocupa atualmente a segunda posição no ranking geral da categoria. No ano anterior, ele encerrou a temporada como líder do ranking sub-15 até 68 kg no estilo greco-romano.

O histórico de resultados do atleta também inclui importantes conquistas internacionais. Em 2025, foi campeão do World Tour da SJJSAF no jiu-jítsu sem kimono, na categoria até 76 kg, além de conquistar o vice-campeonato sul-americano de wrestling greco-romano até 68 kg.

“Ser campeão dos Jogos da Juventude é uma emoção enorme. Estou muito feliz por todo o esforço e dedicação nos treinamentos terem sido recompensados com esse resultado em uma competição tão importante. Representar o Time RJ foi uma grande honra. Essa medalha me dá ainda mais motivação para seguir evoluindo e perseguindo meus objetivos. Meu sonho é me tornar campeão mundial e olímpico”, afirmou Samuel.

Time RJ acumula medalhas na luta olímpica

Além do ouro conquistado por Samuel, a delegação fluminense somou outros resultados importantes no wrestling durante os Jogos da Juventude.

No estilo livre masculino, Kauan Barboza conquistou a medalha de prata na categoria até 60 kg, enquanto Lohan Martins ficou com o vice-campeonato na categoria até 71 kg e Mizael Kallebe garantiu a prata até 92 kg. O desempenho coletivo também levou a equipe masculina à medalha de prata por equipes no estilo livre.

Entre as mulheres, o Time RJ conquistou três medalhas de bronze nas disputas individuais da categoria sub-17. Maria Clara de Jesus foi terceira colocada até 43 kg, Isabelle Pinheiro conquistou o bronze até 57 kg e Camila Mouta subiu ao pódio na categoria até 65 kg. A equipe feminina também terminou a competição com o bronze na disputa por equipes do estilo livre.

A campanha da delegação do Rio de Janeiro foi completada com mais uma medalha de bronze na disputa por equipes da luta greco-romana, consolidando o bom desempenho do estado na modalidade durante os Jogos da Juventude.