Niterói: Paulo Gustavo é lembrado em todo país nesta sexta-feira, quando completaria 48 anos - Reprodução/Internet

Niterói: Paulo Gustavo é lembrado em todo país nesta sexta-feira, quando completaria 48 anosReprodução/Internet

Publicado 30/10/2026 01:00 | Atualizado 30/10/2026 11:05

A trajetória de Paulo Gustavo permanece viva na memória dos brasileiros e, de forma especial, no coração dos moradores de Niterói, cidade onde nasceu e construiu grande parte de suas referências afetivas e artísticas. Reconhecido por seu talento único para transformar situações cotidianas em histórias divertidas e emocionantes, o ator e humorista conquistou o país ao criar personagens que marcaram gerações. Paulo Gustavo faria 48 anos nesta sexta-feira (30).



Entre suas obras mais emblemáticas está Dona Hermínia, personagem inspirada em sua mãe, Déa Lúcia, que se tornou um fenômeno de popularidade por retratar, com humor e sensibilidade, as relações familiares típicas do cotidiano brasileiro. O sucesso da personagem ultrapassou os palcos e chegou às telas do cinema, tornando a franquia Minha Mãe É uma Peça uma das mais bem-sucedidas da história cinematográfica nacional.

Criação do Instituto Paulo Gustavo e estreia de minidocumentário

A memória e o impacto cultural de Paulo Gustavo ganham novos contornos oficiais e definitivos. A data que marca o aniversário do inesquecível humorista é o ponto de partida para a fundação oficial do Instituto Paulo Gustavo (IPG), uma associação civil sem fins lucrativos idealizada para transformar o legado do artista em projetos concretos de impacto social, inclusão e fomento à cultura. Projetado para atuar em frentes essenciais como a preservação de acervos, mostras artísticas e programas de acolhimento, o instituto surge com um foco especial na democratização do acesso à arte.

Entre suas primeiras missões estão a oferta de oficinas gratuitas de teatro, cinema e audiovisual voltadas para jovens de menor poder aquisitivo, perpetuando a crença de Paulo Gustavo na liberdade de expressão e no poder transformador da cultura. Já a estreia de um minidocumentário inédito traz consonância com as celebrações em torno do legado do comediante. A programação especial reúne depoimentos emocionantes de familiares e grandes parceiros de carreira — como a mãe, Dona Déa Lúcia, o pai, Julio Marcos, além de diretores e amigos que acompanharam de perto a genialidade do ator.

Niterói como cenário e inspiração para o sucesso



A ligação de Paulo Gustavo com sua cidade natal sempre esteve presente em sua obra. Ao longo da trilogia Minha Mãe É uma Peça, diversos pontos tradicionais de Niterói ganharam destaque nas telonas, aproximando ainda mais o público da realidade que inspirou o artista.



Locais conhecidos como o Campo de São Bento, a orla de Boa Viagem e o calçadão da Praia de Icaraí foram transformados em cenários de produções assistidas por milhões de brasileiros. Com isso, além de fortalecer sua identidade com a cidade, o humorista ajudou a projetar Niterói para o país, fazendo desses espaços referências afetivas para admiradores de sua obra.



Cidade presta homenagens ao filho ilustre



A despedida de Paulo Gustavo provocou uma onda de emoção em todo o Brasil, especialmente em Niterói. Em reconhecimento à sua contribuição para a cultura e para a projeção do município no cenário nacional, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias. A rua Moreira César, em Icaraí, foi rebatizada como rua Ator Paulo Gustavo e, no Campo de São Bento, duas estátuas foram inauguradas para relembrar PG.



Além das homenagens institucionais, na ocasião de sua passagem, moradores e admiradores promoveram manifestações espontâneas para celebrar a vida e o legado do artista. Aplausos em ruas, janelas e varandas marcaram as despedidas realizadas na cidade, em uma demonstração de carinho por quem transformou alegria, afeto e identificação em sua principal marca.



Anos após sua partida, Paulo Gustavo continua sendo uma das figuras mais lembradas da cultura brasileira. Seu humor, sua criatividade e a capacidade de dialogar com diferentes gerações garantem que sua obra permaneça presente na memória coletiva, inspirando novos artistas e emocionando milhões de fãs em todo o país.