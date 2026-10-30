Niterói: obras cobriram uma área de 2.745 metros quadrados e fazem parte de uma série de obras que têm garantido mais segurança à população - Divulgação/Ascom

Niterói: obras cobriram uma área de 2.745 metros quadrados e fazem parte de uma série de obras que têm garantido mais segurança à população Divulgação/Ascom

Publicado 30/10/2026 10:00

A Prefeitura de Niterói entregou as obras de contenção de encostas executadas em dois pontos da Avenida Carlos Ermelindo Marins, em Jurujuba . Realizadas por meio da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), as intervenções receberam investimento de R$ 15,2 milhões e tiveram como objetivo aumentar a segurança da região, prevenindo novos deslizamentos e quedas de blocos rochosos.

As obras foram executadas em uma área total de 2.745 metros quadrados e integram o conjunto de ações municipais voltadas à redução de riscos geológicos e à proteção da população em diferentes bairros da cidade.

A necessidade das intervenções ganhou urgência após um incidente registrado em fevereiro deste ano, quando dois grandes blocos de rocha, pesando entre 1,5 e 2 toneladas, se desprenderam da encosta durante um período de fortes chuvas. Árvores também foram arrastadas no local, provocando preocupação entre os moradores. Na ocasião, a Defesa Civil isolou a área e realizou trabalhos emergenciais para a remoção segura do material.

Para Rafael Dantas dos Anjos, morador de Jurujuba, a conclusão da obra representa o fim de um período de insegurança.

“Eu estava em casa quando aconteceu o deslizamento. Foi durante a madrugada, em meio à chuva forte. A partir do momento em que os trabalhos começaram, passamos a nos sentir mais tranquilos. Hoje, ver tudo concluído nos dá a certeza de que estamos mais seguros”, relatou.

Tecnologia e engenharia para prevenir novos deslizamentos

As intervenções incluíram uma série de soluções de engenharia voltadas à estabilização dos taludes e à proteção contra a queda de rochas. Entre os serviços executados estão a instalação de solo grampeado verde, barreiras dinâmicas e telas de alta resistência, estruturas projetadas para conter blocos rochosos e garantir maior estabilidade às encostas.

Em outro trecho contemplado pelas obras, foram implantadas duas cortinas atirantadas, além de concreto projetado na parte superior do talude, sistemas de drenagem na crista e na base da encosta, guarda-corpo, escadas de acesso e novos canteiros.

Morador do bairro, o cientista ambiental Vitor Ribeiro Franco destacou a importância da intervenção para a comunidade. Segundo ele, o receio inicial deu lugar à confiança à medida que os trabalhos avançaram.

“No começo foi um momento de muita apreensão, porque o deslizamento aconteceu muito próximo das residências. Com o andamento das obras, a situação foi se estabilizando e hoje temos a sensação de segurança. Agora pensamos até em novos projetos para o espaço, como ações de grafite e a criação de uma horta comunitária”, afirmou.

Com a entrega das obras, a Prefeitura reforça a estratégia de prevenção a riscos geológicos e amplia a proteção de moradores que vivem em áreas próximas a encostas, garantindo mais segurança, qualidade de vida e resiliência urbana para a população de Jurujuba.