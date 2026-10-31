Niterói: Orquestra Jovem da Grota faz apresentação gratuita neste sábado - Divulgação/Ascom

Niterói: Orquestra Jovem da Grota faz apresentação gratuita neste sábadoDivulgação/Ascom

Publicado 31/10/2026 00:10

Duas orquestras mantidas pelo Espaço Cultural da Grota (ECG) se apresentam na manhã desse sábado (31/10), a partir das 11h, no Centro Ecocultural Sueli Pontes, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói.

Na ocasião, o público poderá ver de perto o resultado do trabalho de inclusão social por meio da música promovido pelo ECG, com as apresentações da Orquestra Experimental e da Orquestra Jovem da Grota, respectivamente, sob a regência dos maestros Ryan Sampaio e Luiz Ricardo.

A Orquestra Experimental da Grota é composta por alunos em estágio intermediário, que cursam as classes de música do projeto social. Já a Orquestra Jovem é um grupo semiprofissional, que reúne estudantes em nível mais avançado.

O Encontro de Orquestras vai apresentar um repertório eclético. A Orquestra Experimental interpretará a Suíte Lendas Amazônicas (Emanuel Cordeiro) e canções populares, como Esperando na Janela (Targino Gondim, Manuca Almeida e Raimundinho do Acordeon) e Ai que Saudade D’ocê (Vital Farias). Já a Orquestra Jovem apresentará um Concerto de Violino de Vivaldi, um medley com músicas do grupo Queen e a peça Libertango, de Ástor Piazzolla, entre outras composições.

“Apresentações como essa são muito importantes para contribuir com a formação de nossos alunos, além de mostrar ao público em geral e às próprias famílias dos estudantes os resultados do trabalho, que vão muito além do ensino da música”, afirma Raquel Terra, diretora de Educação Cultural do Espaço Cultural da Grota.

O Centro Ecocultural Sueli Pontes fica na Avenida Celso Kelly, 378, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. A entrada é franca.



Serviço



Encontro de Orquestras da Grota

Dia: Sábado, 31 de outubro de 2026

Hora: 11h

Local: Centro Ecocultural Sueli Pontes

Avenida Celso Kelly, 378 – Piratininga – Niterói

Entrada Franca