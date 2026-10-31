Niterói: Orquestra Jovem da Grota faz apresentação gratuita neste sábadoDivulgação/Ascom
Serviço
Dia: Sábado, 31 de outubro de 2026
Hora: 11h
Local: Centro Ecocultural Sueli Pontes
Avenida Celso Kelly, 378 – Piratininga – Niterói
Entrada Franca
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