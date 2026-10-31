Niterói: parceria foi oficializada durante encontro entre o prefeito Rodrigo Neves e o prefeito de Rosário, Pablo Javkin - Divulgação/Ascom

Niterói: parceria foi oficializada durante encontro entre o prefeito Rodrigo Neves e o prefeito de Rosário, Pablo JavkinDivulgação/Ascom

Publicado 31/10/2026 00:20

A Prefeitura de Niterói formalizou, nesta quinta-feira (29), um acordo de cooperação técnica com a cidade de Rosário, uma das mais importantes da Argentina, com foco no fortalecimento de políticas públicas de segurança. A parceria foi oficializada durante encontro entre o prefeito Rodrigo Neves e o prefeito de Rosário, Pablo Javkin, e tem como objetivo promover a troca de conhecimentos, projetos e boas práticas entre os dois municípios.

Segundo o prefeito Rodrigo Neves, a iniciativa permitirá que as cidades compartilhem experiências bem-sucedidas e desenvolvam ações conjuntas para enfrentar os desafios relacionados à segurança urbana.

“Rosário possui uma trajetória importante na área de segurança, assim como Niterói. Essa cooperação permitirá a troca de experiências e soluções que podem contribuir para a proteção da população das duas cidades. Temos muito a oferecer e também muito a aprender com essa parceria”, destacou o prefeito.

Cooperação técnica e troca de conhecimento

O acordo estabelece uma agenda de colaboração em diferentes frentes, incluindo o uso de tecnologias para monitoramento urbano, programas de prevenção da violência entre jovens, políticas de inclusão social e iniciativas de requalificação de espaços públicos. Estão previstas ainda visitas técnicas, capacitações e reuniões periódicas entre equipes das duas administrações municipais.

A proposta é criar um ambiente permanente de intercâmbio de informações e experiências, permitindo que Niterói e Rosário desenvolvam soluções mais eficazes para a promoção da segurança e da qualidade de vida da população.

Durante a cerimônia, o prefeito de Rosário, Pablo Javkin, ressaltou a importância da aproximação entre as duas cidades e elogiou as iniciativas desenvolvidas por Niterói.

“É uma satisfação estar em Niterói. Viemos para conhecer iniciativas que possam nos ajudar a melhorar a vida da nossa população. Esse será o foco do trabalho conjunto que começamos a construir entre Rosário e Niterói”, afirmou.

A assinatura do termo reforça o diálogo institucional iniciado em maio deste ano, quando representantes da cidade argentina estiveram em Niterói por meio do programa internacional Peace in Our Cities, voltado ao compartilhamento de experiências e estratégias de prevenção da violência e segurança urbana.

Também participaram da agenda a vice-prefeita Isabel Swan, o secretário Executivo Felipe Peixoto, o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Felipe Ordacgy, e o consultor da Prefeitura de Niterói, Lautaro Lorenzo.