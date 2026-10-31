Niterói: parceria foi oficializada durante encontro entre o prefeito Rodrigo Neves e o prefeito de Rosário, Pablo JavkinDivulgação/Ascom
Niterói faz parceria com Rosário para cooperação na segurança pública
Iniciativa prevê intercâmbio de experiências, tecnologias e estratégias voltadas à prevenção da violência e à proteção dos cidadãos
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Falta d'água preocupa moradores de Niterói e gera cobranças
Interrupções frequentes, baixa pressão e dificuldade de comunicação estão entre as principais reclamações da população
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Vereador Allan Lyra pede posicionamento institucional diante de investigação que apura exploração sexual, tortura e ameaças contra menores
Niterói conclui obras de contenção de encostas em Jurujuba
Intervenções realizadas pela Prefeitura estabilizaram áreas de risco na Avenida Carlos Ermelindo Marins e trazem mais tranquilidade para os moradores do bairro
Jovens celebram formação em cerimônia do Jovem Aprendiz da Clin
Evento reuniu 119 formandos na Câmara Municipal de Niterói e marcou o encerramento de mais um ciclo de qualificação realizado em parceria com o SENAI
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