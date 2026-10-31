Niterói: Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e a Secretaria Municipal de Saúde organizaram esquema especial para o Dia de Finados desta segunda-feira (2) - Divulgação/Ascom

Niterói: Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e a Secretaria Municipal de Saúde organizaram esquema especial para o Dia de Finados desta segunda-feira (2)Divulgação/Ascom

Publicado 31/10/2026 00:30

Prefeitura de Niterói organizou uma operação especial para o Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2), com a participação integrada de diferentes órgãos municipais. A ação envolve a administração dos cemitérios públicos, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), a Secretaria Municipal de Saúde e demais setores da administração, com o objetivo de oferecer mais conforto, segurança e organização aos visitantes.

Para atender ao aumento do fluxo de pessoas, os cemitérios municipais funcionarão em horário ampliado no feriado, das 6h às 18h. Nos dias que antecedem a data, sábado (31) e domingo (1º), o atendimento será realizado normalmente, das 8h às 17h.

As equipes da Coordenadoria de Serviços Cemiteriais, vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), atuarão durante todo o período para assegurar que familiares e amigos possam prestar homenagens de forma tranquila e em ambientes adequadamente preparados.

A força-tarefa contará ainda com o apoio da Guarda Municipal, da NitTrans, da Empresa Municipal de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) e da Clin, que atuarão nas áreas de ordenamento do trânsito, segurança, manutenção urbana e limpeza dos espaços.

Neste ano, a estrutura disponibilizada ao público incluirá postos de hidratação, além de banheiros masculinos, femininos e adaptados para pessoas com deficiência, ampliando o suporte oferecido aos visitantes. Os serviços cemiteriais regulares serão mantidos normalmente durante todos os dias da operação.

Missas e homenagens marcam a programação de Finados

Além das visitas aos cemitérios, o Dia de Finados contará com celebrações religiosas em diferentes pontos da cidade.

No Cemitério do Maruí, as missas campais acontecerão às 8h, 10h, 12h e 15h. O Cemitério São Lázaro de Itaipu receberá celebração às 10h, enquanto o Cemitério São Francisco e o Cemitério da Irmandade do Santíssimo Sacramento realizarão missas às 11h.

Também haverá programação religiosa na Igreja Matriz de São Francisco Xavier, com celebração às 9h30, e na Igreja Histórica de São Francisco Xavier, onde será realizada uma missa campal às 17h.

Horários dos cemitérios municipais

Sábado (31/10): das 8h às 17h;

Domingo (01/11): das 8h às 17h;

Segunda-feira (02/11): das 6h às 18h.

Os serviços administrativos e operacionais dos cemitérios funcionarão normalmente durante todo o período.

Clin reforça limpeza e manutenção nos cemitérios

Para garantir ambientes limpos e organizados durante as homenagens, a Clin montou um esquema especial de trabalho nos cemitérios municipais do Maruí, São Francisco Xavier e São Lázaro de Itaipu.

As equipes intensificaram os serviços de roçagem, varrição e manutenção das áreas internas e externas, além da pintura de meios-fios e instalação de contêineres em vias de acesso. Dois caminhões compactadores darão apoio à operação.

Durante todo o feriado prolongado, o efetivo será reforçado para assegurar a limpeza dos espaços e do entorno dos cemitérios. Os serviços regulares de coleta de lixo e conservação urbana também seguirão sem alterações.

Saúde mantém atendimento de urgência e emergência

A Secretaria Municipal de Saúde informou que as unidades de urgência e emergência da rede municipal funcionarão ininterruptamente durante o feriado de Finados.

Estarão em operação os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho e Psiquiátrico de Jurujuba, além da Unidade de Urgência Mário Monteiro e dos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) do Largo da Batalha e da Engenhoca. As equipes do Samu permanecerão de prontidão com toda a frota disponível para atendimento à população.

A Maternidade Municipal Alzira Reis também manterá seu funcionamento normal durante o feriado.

Já as Policlínicas Regionais, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as unidades do Programa Médico de Família (PMF) não abrirão na segunda-feira (2), retomando os atendimentos ambulatoriais na terça-feira (3).

Rede de atenção psicossocial terá funcionamento diferenciado

Na área de saúde mental, os serviços de acolhimento contínuo permanecerão em atividade. O CAPS AD III Alcenir Veras da Silva, a Unidade de Acolhimento Infantil (UAI), a Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) e os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) continuarão funcionando normalmente para os usuários já assistidos.

Por outro lado, o Centro de Convivência e Cultura Dona Ivone Lara (CeCo), os CAPS II Herbert de Souza, Martha e Dr. Jacinto, o CAPSi Monteiro Lobato, as unidades do Programa Médico de Família e a sede administrativa da FeSaúde permanecerão fechados durante o feriado, retomando as atividades na terça-feira (3).