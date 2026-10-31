Niterói: cidade segue fortalecendo os serviços de saúde bucal oferecidos à população, ampliando o número de atendimentos - Divulgação/Ascom

Niterói: cidade segue fortalecendo os serviços de saúde bucal oferecidos à população, ampliando o número de atendimentos Divulgação/Ascom

Publicado 31/10/2026 00:50

Prefeitura de Niterói vem fortalecendo os serviços de saúde bucal oferecidos à população, ampliando o número de atendimentos realizados na rede municipal e investindo na expansão da estrutura destinada aos tratamentos especializados. A iniciativa busca garantir mais acesso à prevenção, diagnóstico e cuidados odontológicos, contribuindo diretamente para a saúde, o bem-estar e a autoestima dos moradores.

Em comparação com o ano anterior, o volume de atendimentos odontológicos apresentou crescimento expressivo. O número de procedimentos realizados passou de 31.383, em 2025, para 54.536 em 2026. O resultado está relacionado à ocupação integral das vagas disponíveis nas agendas das unidades básicas de saúde, ampliando as oportunidades de atendimento para a população.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destacou que os investimentos realizados pela Prefeitura têm como objetivo ampliar o acesso aos serviços e fortalecer toda a linha de cuidado em saúde bucal.

“Estamos avançando tanto na ampliação dos atendimentos nas unidades básicas quanto na estruturação de novos serviços especializados. Também estamos nos preparando para oferecer próteses dentárias, o que representa um impacto significativo na alimentação, na autoestima e na qualidade de vida de muitos pacientes”, afirmou a secretária.

Novo espaço permitirá ampliar capacidade de atendimento especializado

Como parte desse processo de expansão, a Prefeitura está finalizando a locação de uma nova sede para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Com a mudança, a unidade passará de quatro para dez cadeiras odontológicas, aumentando significativamente sua capacidade de atendimento.

A ampliação permitirá que mais pacientes tenham acesso a tratamentos especializados, fortalecendo a integração entre a atenção básica e os serviços de maior complexidade.

Para a coordenadora técnica de Saúde Bucal, Marcia Cristina Nascimento, o aumento dos atendimentos nas unidades básicas tem papel fundamental na prevenção e na identificação precoce de problemas bucais.

“A expansão do Centro de Especialidades Odontológicas e a futura oferta de próteses representam importantes avanços para garantir a continuidade do cuidado. O objetivo é oferecer assistência completa, desde a prevenção e o diagnóstico até os tratamentos especializados e a reabilitação oral, promovendo mais saúde, autoestima e qualidade de vida para a população”, ressaltou.

Atualmente, o CEO oferece procedimentos em diversas especialidades, incluindo endodontia, responsável pelos tratamentos de canal; periodontia, voltada aos cuidados das gengivas e estruturas de sustentação dos dentes; estomatologia, especializada na identificação de lesões e doenças bucais; além de odontopediatria, cirurgia oral e atendimento para pessoas com necessidades especiais.

Município avança para iniciar oferta de próteses dentárias

Outra frente de investimento da rede municipal é a implantação do serviço de próteses dentárias totais e parciais. Niterói foi contemplada pelo Ministério da Saúde com um conjunto de equipamentos específicos para essa finalidade, já instalado no Centro de Especialidades Odontológicas.

Além da aquisição da estrutura necessária, os profissionais da rede passaram por capacitação para a realização dos atendimentos. A etapa final para o início do serviço é a contratação do laboratório responsável pela fabricação das próteses, processo que está em fase de conclusão.

Com a implantação do programa, a expectativa é ampliar as ações de reabilitação oral e oferecer uma alternativa importante para pacientes que necessitam recuperar a função mastigatória, a estética e a confiança no dia a dia.