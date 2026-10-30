Niterói: Águas de Niterói informou que a expectativa é a do abastecimento normalizado na madrugada de sábado - Reprodução/Internet

Niterói: Águas de Niterói informou que a expectativa é a do abastecimento normalizado na madrugada de sábadoReprodução/Internet

Publicado 30/10/2026 13:29



Moradores de diversos bairros de Niterói, incluindo Centro, Zona Norte, Pendotiba e Região Oceânica, relatam enfrentar problemas constantes no abastecimento de água. As reclamações envolvem interrupções frequentes no fornecimento, baixa pressão nas torneiras, demora para o restabelecimento do serviço e dificuldades para obter informações precisas junto à concessionária Águas de Niterói

Os relatos apontam que a situação tem impactado diretamente a rotina de famílias, comerciantes e trabalhadores que dependem do abastecimento regular para atividades básicas do dia a dia.

"Já nos acostumamos a guardar água porque nunca sabemos quando vai faltar novamente. O problema é que, muitas vezes, a interrupção acontece sem aviso ou sem uma previsão clara de normalização", afirma a moradora de Piratininga, Mariana Costa.

Segundo moradores, os transtornos atingem diferentes regiões da cidade, sem um padrão específico de horário ou duração, o que aumenta a sensação de insegurança em relação à regularidade do serviço.

Impactos vão além das residências



Além das dificuldades domésticas, comerciantes relatam prejuízos causados pelas interrupções.

No Centro de Niterói, estabelecimentos do setor de alimentação afirmam que a falta de água afeta diretamente o funcionamento das atividades.



"Quando não tem água, não conseguimos trabalhar normalmente. É um problema sanitário e operacional. Muitas vezes precisamos comprar água de caminhão-pipa para não fechar as portas", relata o comerciante Carlos Menezes.



Em bairros da Região Oceânica, moradores também reclamam da necessidade de manter caixas d'água extras e reservatórios para enfrentar períodos de desabastecimento.



Comunicação é alvo de críticas



Entre as principais queixas está a dificuldade para obter informações durante as ocorrências.

Consumidores afirmam que os canais de atendimento nem sempre fornecem previsões detalhadas sobre a duração dos problemas ou as causas das interrupções.



"A maior dificuldade é saber o que está acontecendo. Muitas vezes a água some e ninguém consegue explicar quando vai voltar. A população precisa de mais transparência", afirma a aposentada Rosângela Ferreira, moradora do Largo da Batalha.



A falta de informações atualizadas também tem sido alvo de manifestações em grupos comunitários e redes sociais, onde moradores compartilham relatos e buscam notícias sobre a normalização do fornecimento.

Responsabilidade da concessionária.

Especialistas em saneamento destacam que interrupções podem ocorrer por motivos diversos, incluindo manutenção emergencial, reparos na rede, oscilações elétricas em sistemas de bombeamento e obras de melhoria. No entanto, ressaltam que a população deve ser comunicada de forma clara e antecipada sempre que possível.

Para entidades de defesa do consumidor, também é fundamental que a concessionária mantenha canais eficientes de atendimento e mecanismos ágeis para responder às demandas dos clientes afetados.



Moradores cobram soluções permanentes



Enquanto aguardam melhorias no sistema, moradores defendem investimentos na infraestrutura e maior transparência por parte da empresa.



"Entendemos que podem acontecer manutenções e emergências. O problema é quando isso se torna uma situação frequente. O consumidor paga a conta e espera um serviço contínuo e de qualidade", afirma o servidor público André Luiz Ribeiro, morador do Fonseca.



A expectativa da população é que os episódios de desabastecimento sejam reduzidos e que a concessionária apresente respostas mais rápidas e eficientes para minimizar os impactos sobre quem depende diariamente do serviço.



O outro lado



A reportagem procurou a Águas de Niterói para comentar as reclamações relatadas por moradores de diferentes bairros de Niterói, questionando as causas das interrupções, as medidas adotadas para reduzir os episódios de desabastecimento e os canais de atendimento disponibilizados aos consumidores.

Em nota, Águas de Niterói informa que a distribuição de água para a cidade está em fase final de normalização, após a paralisação de 24 horas realizada pela Cedae, na última terça-feira (27/10), para manutenção anual do Sistema Imunana-Laranjal.



Moradores de regiões mais altas e localizadas nas pontas de rede ainda podem sentir reflexos da interrupção. A expectativa é que o abastecimento esteja plenamente normalizado na madrugada de sábado (31/10).



A concessionária adotou medidas para minimizar os impactos da paralisação e orienta a população a manter o uso consciente da água até a completa recuperação do sistema.



Em caso de dúvidas ou solicitações, os clientes podem entrar em contato pelo WhatsApp (21) 97211-8064, pelo aplicativo Cliente Águas ou pelo site www.aguasdeniteroi.com.br, na Agência Virtual. Os canais digitais funcionam 24 horas por dia.