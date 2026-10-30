Niterói: vereador Allan Lyra (PL) protocolou na Câmara Municipal de Niterói uma Moção de Repúdio direcionada a dois ex-assessores parlamentares da casa - Divulgação/Ascom

Niterói: vereador Allan Lyra (PL) protocolou na Câmara Municipal de Niterói uma Moção de Repúdio direcionada a dois ex-assessores parlamentares da casaDivulgação/Ascom

Publicado 30/10/2026 13:21





A medida foi apresentada após a divulgação de detalhes de uma investigação conduzida pela Polícia Civil, que apura denúncias de estupro, tortura, ameaças, chantagem e produção de conteúdos de violência sexual envolvendo menores de idade.



Os alvos da moção são Matheus Rodrigues Gonçalves, que atuou como assessor do vereador Professor Túlio (PSOL), em Niterói, e Carlos Alberto Lúcio Bittencourt Filho, ex-assessor da deputada federal Talíria Petrone (PSOL). Ambos foram presos durante o andamento das investigações e afastados de suas funções após a divulgação do caso.



A apuração teve início em julho, a partir da denúncia apresentada por uma adolescente de 16 anos em Niterói. Segundo a Polícia Civil, a análise de equipamentos eletrônicos apreendidos durante as diligências possibilitou a identificação de outros suspeitos supostamente ligados ao esquema.



Operação amplia investigação sobre rede criminosa



De acordo com os investigadores, o grupo utilizaria gravações de violência sexual como forma de intimidação e controle das vítimas. As autoridades apuram a existência de uma estrutura criminosa que submetia adolescentes a situações de abuso e exploração mediante ameaças e constrangimentos.



Na última quarta-feira (28), a Polícia Civil realizou a Operação NXIVM, cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão em Niterói, São Gonçalo e Maricá. Entre os detidos estava Carlos Alberto Lúcio Bittencourt Filho, que também já exerceu o cargo de chefe de gabinete do deputado estadual Flávio Serafini (PSOL).



Diante da repercussão do caso, Allan Lyra afirmou que a Moção de Repúdio busca registrar formalmente a condenação da Câmara Municipal às práticas investigadas e reforçar a necessidade de uma apuração rigorosa dos fatos.



“Estamos diante de denúncias extremamente graves, que envolvem crimes contra adolescentes e exigem uma resposta firme das instituições. É fundamental que todos os fatos sejam esclarecidos e que os responsáveis sejam punidos, caso as acusações sejam confirmadas pela Justiça”, declarou o vereador.



A iniciativa também reacende o debate sobre a proteção de crianças e adolescentes, além da responsabilidade dos agentes públicos na prevenção e no enfrentamento de crimes dessa natureza. A Moção de Repúdio protocolada por Allan Lyra ainda será analisada pelo plenário da Câmara Municipal de Niterói. O vereador Allan Lyra (PL) protocolou na Câmara Municipal de Niterói uma Moção de Repúdio direcionada a dois ex-assessores parlamentares investigados por suposto envolvimento em uma organização criminosa acusada de explorar sexualmente adolescentes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.A medida foi apresentada após a divulgação de detalhes de uma investigação conduzida pela Polícia Civil, que apura denúncias de estupro, tortura, ameaças, chantagem e produção de conteúdos de violência sexual envolvendo menores de idade.Os alvos da moção são Matheus Rodrigues Gonçalves, que atuou como assessor do vereador Professor Túlio (PSOL), em Niterói, e Carlos Alberto Lúcio Bittencourt Filho, ex-assessor da deputada federal Talíria Petrone (PSOL). Ambos foram presos durante o andamento das investigações e afastados de suas funções após a divulgação do caso.A apuração teve início em julho, a partir da denúncia apresentada por uma adolescente de 16 anos em Niterói. Segundo a Polícia Civil, a análise de equipamentos eletrônicos apreendidos durante as diligências possibilitou a identificação de outros suspeitos supostamente ligados ao esquema.De acordo com os investigadores, o grupo utilizaria gravações de violência sexual como forma de intimidação e controle das vítimas. As autoridades apuram a existência de uma estrutura criminosa que submetia adolescentes a situações de abuso e exploração mediante ameaças e constrangimentos.Na última quarta-feira (28), a Polícia Civil realizou a Operação NXIVM, cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão em Niterói, São Gonçalo e Maricá. Entre os detidos estava Carlos Alberto Lúcio Bittencourt Filho, que também já exerceu o cargo de chefe de gabinete do deputado estadual Flávio Serafini (PSOL).Diante da repercussão do caso, Allan Lyra afirmou que a Moção de Repúdio busca registrar formalmente a condenação da Câmara Municipal às práticas investigadas e reforçar a necessidade de uma apuração rigorosa dos fatos.“Estamos diante de denúncias extremamente graves, que envolvem crimes contra adolescentes e exigem uma resposta firme das instituições. É fundamental que todos os fatos sejam esclarecidos e que os responsáveis sejam punidos, caso as acusações sejam confirmadas pela Justiça”, declarou o vereador.A iniciativa também reacende o debate sobre a proteção de crianças e adolescentes, além da responsabilidade dos agentes públicos na prevenção e no enfrentamento de crimes dessa natureza. A Moção de Repúdio protocolada por Allan Lyra ainda será analisada pelo plenário da Câmara Municipal de Niterói.

Entenda a investigação



As investigações tiveram início em julho deste ano, após uma adolescente de 16 anos procurar uma delegacia em Niterói acompanhada dos pais e relatar ter sido vítima de violência sexual. A partir da denúncia, a Polícia Civil deu início às apurações e realizou a prisão de Matheus Rodrigues Gonçalves, então assessor do vereador Professor Túlio (PSOL), suspeito de envolvimento em um caso ocorrido no bairro de Icaraí.



Durante o cumprimento de mandados de busca, agentes apreenderam celulares, notebooks e outros equipamentos eletrônicos na residência do investigado. A análise do material, somada às imagens obtidas por câmeras de segurança, permitiu aos investigadores ampliar o alcance das apurações e identificar outros suspeitos supostamente ligados ao grupo.



Rede é suspeita de usar violência



Segundo a Polícia Civil, o grupo investigado produzia registros audiovisuais dos abusos e utilizava o material para ameaçar as vítimas, condicionando o silêncio ou novos encontros à não divulgação das imagens para familiares e redes sociais.



Os investigadores apontam que os envolvidos mantinham uma dinâmica marcada por intimidação, violência física e psicológica e episódios de tortura. De acordo com a corporação, os integrantes do grupo se referiam a si mesmos como “senhores”, enquanto as adolescentes eram tratadas como “escravas”, em um contexto descrito pela polícia como uma estrutura de exploração e submissão sexual.



O delegado Antônio Silvino informou que a investigação ganhou novos elementos após familiares perceberem mudanças de comportamento na adolescente e encontrarem conteúdo armazenado em seu aparelho celular. A partir daí, a polícia aprofundou as diligências para identificar possíveis vítimas e outros participantes do esquema.



Operação NXIVM amplia alcance das apurações



Na última semana, a Polícia Civil realizou a Operação NXIVM, cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão em Niterói, São Gonçalo e Maricá. Entre os detidos está Carlos Alberto Lúcio Bittencourt Filho, ex-assessor da deputada federal Talíria Petrone (PSOL) e ex-chefe de gabinete do deputado estadual Flávio Serafini (PSOL).



Também tiveram mandados cumpridos Miguel Ribeiro Magni, apontado como suspeito de registrar imagens das agressões, além de João Lucas Figueiredo Perrenoud, João Pedro Alecrim Soares, Natã Marques Pereira e Carlos Otávio de Oliveira Soares da Silva.



Conforme a participação atribuída a cada investigado, a Polícia Civil apura possíveis crimes como estupro de vulnerável, exploração sexual de adolescente, corrupção de menores, associação criminosa e tortura. As investigações continuam e novas diligências não estão descartadas.



Parlamentares afirmam ter exonerado assessores



Após a divulgação do caso, o vereador Professor Túlio informou, por meio das redes sociais, que Matheus Rodrigues Gonçalves foi desligado do gabinete assim que o mandato tomou conhecimento das acusações. Em nota, o parlamentar declarou solidariedade à vítima e defendeu a apuração rigorosa dos fatos, afirmando que os responsáveis devem ser responsabilizados caso as denúncias sejam confirmadas.



A deputada federal Talíria Petrone também se manifestou publicamente. Segundo ela, a exoneração do assessor citado nas investigações foi determinada após a divulgação da operação policial. A parlamentar afirmou apoiar o esclarecimento dos fatos pelas autoridades competentes e reiterou sua posição de combate à violência contra mulheres e meninas.



Até o momento, as informações divulgadas pelos órgãos de investigação não apontam envolvimento dos parlamentares nos crimes investigados.



Polícia Militar acompanha o caso



A Polícia Militar informou que a Corregedoria-Geral da corporação participou do cumprimento de mandado contra um dos investigados e acompanha o andamento das investigações para adoção das medidas cabíveis. Em nota, a instituição ressaltou que não tolera desvios de conduta praticados por seus integrantes e afirmou que procedimentos administrativos e disciplinares são instaurados sempre que irregularidades são constatadas.



Todos os investigados têm direito à ampla defesa e ao contraditório, e as acusações ainda serão analisadas pela Justiça.