Niterói: os irmãos Márvio e Mylena Ciribelli homenageiam Sergio Mendes - Divulgação/Ascom

Niterói: os irmãos Márvio e Mylena Ciribelli homenageiam Sergio MendesDivulgação/Ascom

Publicado 01/11/2026 09:00

O pianista e compositor Marvio Ciribelli sobe ao palco do Espaço Gafieira, em Icaraí, no próximo dia 6 de novembro, para uma apresentação marcada por celebração e reverência à música brasileira.

O espetáculo terá como destaque a participação especial da jornalista e apresentadora Mylena Ciribelli, que comemora seu aniversário na data, além de uma homenagem ao músico niteroiense Sérgio Mendes, um dos nomes mais importantes da música nacional no exterior.



O show acontece a partir das 21h e contará ainda com as participações do cantor Rodrigo Camarah, do baixista Cadu Pontes e do baterista Lucca Machado.



Trajetória internacional



Reconhecido por sua atuação no cenário do jazz e da música instrumental, Marvio Ciribelli acumula apresentações em alguns dos principais festivais do mundo, como o Adelaide Fringe, na Austrália; o Java Jazz Festival, na Indonésia; o Jazz Plaza, em Cuba; e o tradicional Montreux Jazz Festival, na Suíça, onde registrou três álbuns ao vivo.



Ao longo da carreira, o músico também realizou trabalhos com artistas internacionais de destaque, entre eles o cantor britânico John Lawton, ex-vocalista da banda Uriah Heep, o norte-americano Freddy Cole, irmão de Nat King Cole, e o grupo holandês Focus.



Recentemente, Marvio retornou aos palcos do Free Jazz Festival e vem mantendo presença constante em importantes eventos do gênero pelo país, com apresentações em cidades como Rio de Janeiro, Paraty, Rio das Ostras, Visconde de Mauá, Serra da Mantiqueira e Niterói.



Mylena revisita a paixão pela música



Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos do jornalismo esportivo brasileiro, Mylena Ciribelli iniciou sua trajetória na comunicação como integrante da primeira equipe de locutoras da Fluminense FM, a histórica “Maldita”, em Niterói.



Posteriormente, passou pela Rádio Cidade, TV Manchete e consolidou sua carreira na TV Globo, onde permaneceu por 18 anos apresentando programas de grande audiência, como Globo Esporte e Esporte Espetacular.



Repertório destaca clássicos de Sérgio Mendes



O espetáculo terá como foco a obra de Sérgio Mendes, reunindo canções que marcaram a carreira do artista e ajudaram a projetar a música brasileira internacionalmente.



Entre os destaques do repertório estão clássicos como Mas Que Nada (Jorge Ben Jor), Samba de Uma Nota Só (Tom Jobim e Newton Mendonça), A Rã (João Donato) e Magalenha (Carlinhos Brown).



O público também poderá conferir releituras de músicas presentes no trabalho de Marvio Ciribelli, como Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga, e a composição autoral Mantra.



Serviço



Marvio Ciribelli recebe Mylena Ciribelli em homenagem a Sérgio Mendes

Data: 6 de novembro

Horário do show: 21h

Abertura da casa: 19h, com música ambiente

Local: Espaço Gafieira - Rua Gavião Peixoto, 142, sobrado, Icaraí, Niterói (RJ)

Ingressos:

R$ 40 (primeiro lote, até 1º de novembro)

R$ 50 (segundo lote)

R$ 60 (no dia do evento)

Informações e reservas: (21) 99348-7727