Niterói: os irmãos Márvio e Mylena Ciribelli homenageiam Sergio MendesDivulgação/Ascom
O show acontece a partir das 21h e contará ainda com as participações do cantor Rodrigo Camarah, do baixista Cadu Pontes e do baterista Lucca Machado.
Trajetória internacional
Reconhecido por sua atuação no cenário do jazz e da música instrumental, Marvio Ciribelli acumula apresentações em alguns dos principais festivais do mundo, como o Adelaide Fringe, na Austrália; o Java Jazz Festival, na Indonésia; o Jazz Plaza, em Cuba; e o tradicional Montreux Jazz Festival, na Suíça, onde registrou três álbuns ao vivo.
Ao longo da carreira, o músico também realizou trabalhos com artistas internacionais de destaque, entre eles o cantor britânico John Lawton, ex-vocalista da banda Uriah Heep, o norte-americano Freddy Cole, irmão de Nat King Cole, e o grupo holandês Focus.
Recentemente, Marvio retornou aos palcos do Free Jazz Festival e vem mantendo presença constante em importantes eventos do gênero pelo país, com apresentações em cidades como Rio de Janeiro, Paraty, Rio das Ostras, Visconde de Mauá, Serra da Mantiqueira e Niterói.
Mylena revisita a paixão pela música
Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos do jornalismo esportivo brasileiro, Mylena Ciribelli iniciou sua trajetória na comunicação como integrante da primeira equipe de locutoras da Fluminense FM, a histórica “Maldita”, em Niterói.
Posteriormente, passou pela Rádio Cidade, TV Manchete e consolidou sua carreira na TV Globo, onde permaneceu por 18 anos apresentando programas de grande audiência, como Globo Esporte e Esporte Espetacular.
Repertório destaca clássicos de Sérgio Mendes
O espetáculo terá como foco a obra de Sérgio Mendes, reunindo canções que marcaram a carreira do artista e ajudaram a projetar a música brasileira internacionalmente.
Entre os destaques do repertório estão clássicos como Mas Que Nada (Jorge Ben Jor), Samba de Uma Nota Só (Tom Jobim e Newton Mendonça), A Rã (João Donato) e Magalenha (Carlinhos Brown).
O público também poderá conferir releituras de músicas presentes no trabalho de Marvio Ciribelli, como Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga, e a composição autoral Mantra.
Serviço
Marvio Ciribelli recebe Mylena Ciribelli em homenagem a Sérgio Mendes
Data: 6 de novembro
Horário do show: 21h
Abertura da casa: 19h, com música ambiente
Local: Espaço Gafieira - Rua Gavião Peixoto, 142, sobrado, Icaraí, Niterói (RJ)
Ingressos:
R$ 40 (primeiro lote, até 1º de novembro)
R$ 50 (segundo lote)
R$ 60 (no dia do evento)
Informações e reservas: (21) 99348-7727
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