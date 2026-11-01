Niterói: na visita, o prefeito argentino conheceu a estrutura dos projetos, dialogou com instrutores e acompanhou atividades práticas - Divulgação/Ascom

Niterói: na visita, o prefeito argentino conheceu a estrutura dos projetos, dialogou com instrutores e acompanhou atividades práticas Divulgação/Ascom

Publicado 01/11/2026 09:20

O prefeito de Rosário, na Argentina, Pablo Javkin, cumpriu agenda em Niterói para conhecer iniciativas que fazem parte do Pacto Niterói Contra a Violência, programa municipal voltado à prevenção da criminalidade por meio de ações sociais e de desenvolvimento comunitário. A visita integra o acordo de cooperação técnica firmado entre os dois municípios para troca de experiências nas áreas de segurança pública e convivência cidadã.

Durante o roteiro, Javkin visitou o Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc), o Espaço Nova Geração, localizado no Ciep Anísio Teixeira, no Fonseca, e a Plataforma Urbana Digital (PUD) de Santa Bárbara. Nos equipamentos, a comitiva acompanhou atividades esportivas, culturais e educacionais realizadas com crianças, adolescentes e jovens atendidos pelos projetos.

Experiências voltadas para prevenção da violência

Ao longo da visita, o prefeito argentino conversou com educadores, instrutores e participantes dos programas, além de conhecer ações ligadas ao esporte, à cultura, à tecnologia e à formação audiovisual.

Segundo Pablo Javkin, a experiência desenvolvida em Niterói pode contribuir para o fortalecimento de políticas públicas em Rosário, especialmente no enfrentamento das consequências sociais da violência.

“O esporte, a cultura e as atividades coletivas têm um papel importante na transformação das comunidades. Conhecer de perto essas iniciativas nos permite compreender melhor como políticas públicas podem dialogar com a realidade das pessoas e contribuir para a construção de uma cultura de paz”, destacou o prefeito argentino.

Parceria internacional busca soluções comuns

A coordenadora executiva do Pacto Niterói Contra a Violência, Graça Rafael, destacou que a aproximação entre as duas cidades vem consolidando uma agenda de cooperação voltada à redução dos índices de violência.

De acordo com ela, o intercâmbio permite a troca de experiências e o desenvolvimento de estratégias conjuntas para enfrentar desafios semelhantes enfrentados pelos dois municípios.

“Niterói e Rosário compartilham o compromisso de fortalecer políticas públicas voltadas à prevenção da violência. A parceria tem permitido construir caminhos comuns e ampliar o diálogo sobre soluções que gerem resultados duradouros para a população”, afirmou.

Pacto aposta em cidadania e desenvolvimento social

Criado pela Prefeitura de Niterói, o Pacto Niterói Contra a Violência reúne ações de segurança cidadã, inteligência e promoção de direitos. A proposta é atuar sobre fatores associados à vulnerabilidade social por meio de investimentos em educação integral, qualificação profissional, inovação tecnológica, cultura e atividades esportivas.

A estratégia busca ampliar oportunidades para moradores de diferentes territórios da cidade, fortalecendo mecanismos de inclusão social e prevenção da violência.

Equipamentos ampliam oportunidades nas comunidades

Um dos destaques da visita foi o Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc), que ocupa uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados e oferece gratuitamente modalidades esportivas, atividades recreativas e ações sociais. O espaço contabiliza cerca de 1.250 atendimentos por mês, beneficiando crianças, adolescentes e adultos.

A comitiva também conheceu as Plataformas Urbanas Digitais (PUDs), administradas pela Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia. Os espaços disponibilizam cursos e oficinas gratuitos voltados à inclusão digital e à capacitação tecnológica, abrangendo áreas como informática, programação, idiomas, audiovisual, marketing digital e Cultura Maker.

Além das atividades formativas, as unidades contam com recursos tecnológicos como realidade virtual, impressoras 3D e ambientes voltados para experiências interativas, ampliando o acesso da população às ferramentas da inovação.