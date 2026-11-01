Niterói: obra vai permitir fechar a comporta, isolar as extremidades do túnel e esvaziar seu interior para a execução dos serviços de recuperação - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: obra vai permitir fechar a comporta, isolar as extremidades do túnel e esvaziar seu interior para a execução dos serviços de recuperaçãoClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 01/11/2026 09:30





A operação representa mais uma etapa importante da intervenção iniciada no último dia 21, que tem investimento de R$ 38 milhões e prazo previsto de 12 meses. Com a recuperação definitiva do túnel, o fluxo de água do mar para a lagoa deverá mais do que triplicar, ultrapassando mil litros por segundo.



As mangueiras serão responsáveis por conduzir a água captada do mar diretamente até a lagoa, por meio de um sistema provisório que contará com bomba hidráulica e tubulações submersas. Antes do início dessa etapa, as equipes realizaram a instalação da bomba e de parte dos dutos necessários ao funcionamento do sistema. A medida permitirá manter a circulação da água durante os trabalhos de recuperação do túnel, contribuindo para a preservação do ecossistema e para a redução dos riscos de mortandade de peixes.



O subsecretário municipal de Infraestrutura e Fiscalização, Vicente Temperini, explicou a importância da etapa iniciada nesta quinta-feira (29) e o funcionamento do sistema provisório.



"Estamos avançando em uma etapa fundamental para a recuperação do Túnel do Tibau. Essas mangueiras vão conduzir a água do mar até a lagoa por meio de bombeamento, permitindo que a comporta seja fechada e que as equipes trabalhem na recuperação da estrutura. Nossa previsão é colocar esse sistema em funcionamento até o final de novembro. É uma solução técnica importante porque garante a continuidade da entrada de água do mar na lagoa enquanto realizamos uma obra complexa, que exige segurança e cuidados especiais", destacou Vicente Temperini.



Com o sistema provisório em funcionamento, será possível fechar a comporta, isolar as extremidades do túnel e esvaziar seu interior para a execução dos serviços de recuperação. Os trabalhos incluem a retirada do revestimento original de concreto e de fragmentos soltos de rocha, utilizando retroescavadeira e rompedor hidráulico. A remoção desses materiais permitirá uma avaliação detalhada das condições da estrutura, identificando os pontos que necessitam de tratamento e reforço.



Também serão retiradas pedras e materiais provenientes dos desmoronamentos que atingiram o túnel entre 2018 e 2019, comprometendo a estrutura e reduzindo significativamente a renovação das águas da Lagoa de Piratininga. Os serviços permitirão a recuperação dos trechos danificados e a retomada da circulação de água entre o mar e a lagoa em condições adequadas.



O secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gabriel Velasco, ressaltou que a implantação do sistema provisório representa um avanço importante para a recuperação ambiental da lagoa.



"A Lagoa de Piratininga precisa dessa renovação constante de água para manter o equilíbrio ambiental e preservar sua biodiversidade. A instalação das mangueiras é uma etapa essencial porque vai permitir que a água do mar continue chegando à lagoa mesmo durante a recuperação do túnel. Estamos trabalhando para enfrentar um problema que se arrasta há anos e que afeta diretamente a vida aquática, os pescadores e toda a população da região. É uma obra que representa um compromisso com a recuperação ambiental da lagoa e com as futuras gerações", afirmou Gabriel Velasco.



Construído pelo Governo do Estado há mais de 20 anos, o Túnel do Tibau sofreu desmoronamentos que reduziram drasticamente a circulação da água do mar. A diminuição da renovação das águas contribuiu para o desequilíbrio ambiental da lagoa, agravando problemas como a baixa oxigenação e mortandades de peixes, especialmente nos períodos de temperaturas elevadas.



A Prefeitura de Niterói decidiu assumir a execução e a gestão da intervenção diante da necessidade de recuperar as condições ambientais da lagoa. O início dos trabalhos foi possível após a obtenção das autorizações ambientais e da Marinha.



Próximas etapas Prefeitura de Niterói iniciou a instalação das mangueiras que vão transportar água do mar para a Lagoa de Piratininga, na Região Oceânica. A previsão é de que o sistema provisório de bombeamento comece a funcionar até o final de novembro. O objetivo é garantir a entrada de água do mar na lagoa enquanto a comporta do Túnel do Tibau estiver fechada para a execução das obras de recuperação da estrutura.A operação representa mais uma etapa importante da intervenção iniciada no último dia 21, que tem investimento de R$ 38 milhões e prazo previsto de 12 meses. Com a recuperação definitiva do túnel, o fluxo de água do mar para a lagoa deverá mais do que triplicar, ultrapassando mil litros por segundo.As mangueiras serão responsáveis por conduzir a água captada do mar diretamente até a lagoa, por meio de um sistema provisório que contará com bomba hidráulica e tubulações submersas. Antes do início dessa etapa, as equipes realizaram a instalação da bomba e de parte dos dutos necessários ao funcionamento do sistema. A medida permitirá manter a circulação da água durante os trabalhos de recuperação do túnel, contribuindo para a preservação do ecossistema e para a redução dos riscos de mortandade de peixes.O subsecretário municipal de Infraestrutura e Fiscalização, Vicente Temperini, explicou a importância da etapa iniciada nesta quinta-feira (29) e o funcionamento do sistema provisório."Estamos avançando em uma etapa fundamental para a recuperação do Túnel do Tibau. Essas mangueiras vão conduzir a água do mar até a lagoa por meio de bombeamento, permitindo que a comporta seja fechada e que as equipes trabalhem na recuperação da estrutura. Nossa previsão é colocar esse sistema em funcionamento até o final de novembro. É uma solução técnica importante porque garante a continuidade da entrada de água do mar na lagoa enquanto realizamos uma obra complexa, que exige segurança e cuidados especiais", destacou Vicente Temperini.Com o sistema provisório em funcionamento, será possível fechar a comporta, isolar as extremidades do túnel e esvaziar seu interior para a execução dos serviços de recuperação. Os trabalhos incluem a retirada do revestimento original de concreto e de fragmentos soltos de rocha, utilizando retroescavadeira e rompedor hidráulico. A remoção desses materiais permitirá uma avaliação detalhada das condições da estrutura, identificando os pontos que necessitam de tratamento e reforço.Também serão retiradas pedras e materiais provenientes dos desmoronamentos que atingiram o túnel entre 2018 e 2019, comprometendo a estrutura e reduzindo significativamente a renovação das águas da Lagoa de Piratininga. Os serviços permitirão a recuperação dos trechos danificados e a retomada da circulação de água entre o mar e a lagoa em condições adequadas.O secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gabriel Velasco, ressaltou que a implantação do sistema provisório representa um avanço importante para a recuperação ambiental da lagoa."A Lagoa de Piratininga precisa dessa renovação constante de água para manter o equilíbrio ambiental e preservar sua biodiversidade. A instalação das mangueiras é uma etapa essencial porque vai permitir que a água do mar continue chegando à lagoa mesmo durante a recuperação do túnel. Estamos trabalhando para enfrentar um problema que se arrasta há anos e que afeta diretamente a vida aquática, os pescadores e toda a população da região. É uma obra que representa um compromisso com a recuperação ambiental da lagoa e com as futuras gerações", afirmou Gabriel Velasco.Construído pelo Governo do Estado há mais de 20 anos, o Túnel do Tibau sofreu desmoronamentos que reduziram drasticamente a circulação da água do mar. A diminuição da renovação das águas contribuiu para o desequilíbrio ambiental da lagoa, agravando problemas como a baixa oxigenação e mortandades de peixes, especialmente nos períodos de temperaturas elevadas.A Prefeitura de Niterói decidiu assumir a execução e a gestão da intervenção diante da necessidade de recuperar as condições ambientais da lagoa. O início dos trabalhos foi possível após a obtenção das autorizações ambientais e da Marinha.

Após a conclusão da instalação das mangueiras e das conexões do sistema provisório de bombeamento, a previsão é iniciar, até o fim de novembro, o transporte de água do mar para a lagoa. Com o equipamento em operação, a comporta poderá ser fechada, permitindo o isolamento e o esvaziamento do interior do Túnel do Tibau para a continuidade dos serviços de recuperação estrutural.



A intervenção definitiva permitirá restabelecer a circulação das águas em volume superior a mil litros por segundo, contribuindo para melhorar a oxigenação, preservar a biodiversidade e reduzir os riscos de mortandade de peixes. A recuperação também deverá beneficiar os pescadores artesanais, que dependem das condições ambientais da lagoa para suas atividades.



Depois da conclusão da obra e do restabelecimento do fluxo de água pelo túnel recuperado, o sistema provisório de bombeamento será desativado. As mangueiras, tubulações, equipamentos e bases de apoio serão retirados, preservando as características originais das áreas utilizadas.

