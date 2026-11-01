Niterói: desabamento em Piratininga acontece apenas duas semanas após outro incidente na cidade, ocorrido no bairro CaramujoReprodução/Internet
Familiares que moram nas proximidades correram para o terreno assim que souberam da ocorrência para tentar recuperar documentos e bens pessoais. No entanto, novos barulhos na estrutura fizeram com que desistissem da ação, momentos antes de a construção ruir por completo.
Atuação da Defesa Civil
Em nota, a administração municipal pontuou que a região recebeu investimentos de R$ 12,6 milhões em obras de urbanização ao longo de 2026, contemplando melhorias de acesso, construção de escadarias, instalação de guarda-corpos, sistemas de drenagem e contenção de encostas.
O caso em Piratininga acontece apenas duas semanas após outro incidente na cidade, ocorrido em 16 de outubro no bairro Caramujo, quando o desabamento de um imóvel deixou dois irmãos feridos enquanto dormiam.
A Defesa Civil mantém o monitoramento das condições climáticas e reforça que os moradores podem acionar o órgão em situações de emergência pelos telefones 199, (21) 2620-0199 e (21) 96658-0604.
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