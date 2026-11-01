Niterói: desabamento em Piratininga acontece apenas duas semanas após outro incidente na cidade, ocorrido no bairro Caramujo - Reprodução/Internet

Niterói: desabamento em Piratininga acontece apenas duas semanas após outro incidente na cidade, ocorrido no bairro CaramujoReprodução/Internet

Publicado 01/11/2026 08:46





Familiares que moram nas proximidades correram para o terreno assim que souberam da ocorrência para tentar recuperar documentos e bens pessoais. No entanto, novos barulhos na estrutura fizeram com que desistissem da ação, momentos antes de a construção ruir por completo.



Atuação da Defesa Civil

Um idoso escapou de uma tragédia na madrugada desta sexta-feira (30) na comunidade do Caniçal, localizada em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. O aposentado Adalmir Alves Correia percebeu estalos na estrutura de sua residência e deixou o local instantes antes de o imóvel desabar totalmente por volta das 4h. Ele estava sozinho e não sofreu ferimentos.Familiares que moram nas proximidades correram para o terreno assim que souberam da ocorrência para tentar recuperar documentos e bens pessoais. No entanto, novos barulhos na estrutura fizeram com que desistissem da ação, momentos antes de a construção ruir por completo.

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil enviou equipes técnicas à comunidade, acompanhadas por representantes da associação de moradores, para avaliar os riscos na área afetada. O órgão confirmou que não houve registro de vítimas.



Em nota, a administração municipal pontuou que a região recebeu investimentos de R$ 12,6 milhões em obras de urbanização ao longo de 2026, contemplando melhorias de acesso, construção de escadarias, instalação de guarda-corpos, sistemas de drenagem e contenção de encostas.



O caso em Piratininga acontece apenas duas semanas após outro incidente na cidade, ocorrido em 16 de outubro no bairro Caramujo, quando o desabamento de um imóvel deixou dois irmãos feridos enquanto dormiam.



A Defesa Civil mantém o monitoramento das condições climáticas e reforça que os moradores podem acionar o órgão em situações de emergência pelos telefones 199, (21) 2620-0199 e (21) 96658-0604.