Niterói: pesquisa desenvolvida no Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap-UFF) destaca a importância do autoexame nas mulheres - Reprodução/Internet

Niterói: pesquisa desenvolvida no Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap-UFF) destaca a importância do autoexame nas mulheresReprodução/Internet

Publicado 02/11/2026 08:00

Enquanto o mês de outubro é tradicionalmente marcado pelas campanhas de conscientização sobre o câncer de mama, especialistas alertam que a atenção à saúde da mulher deve ir além desse cuidado. Uma pesquisa desenvolvida no Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap-UFF) destaca a importância do autoexame da vulva como instrumento de observação do próprio corpo e de identificação precoce de alterações que podem indicar diversas doenças.

O estudo faz parte de uma dissertação de mestrado vinculada ao Programa de Saúde Materno-Infantil da Universidade Federal Fluminense (UFF) e busca ampliar o conhecimento das mulheres sobre a região genital externa, contribuindo para a prevenção e o diagnóstico antecipado de problemas de saúde.

Desinformação ainda é um desafio

De acordo com a ginecologista Sarah Cuquetto, responsável pela pesquisa, muitas mulheres desconhecem a anatomia da vulva e acabam concentrando os cuidados apenas na região interna da genitália.

Segundo a especialista, essa falta de informação pode fazer com que doenças sejam descobertas apenas em estágios mais avançados, reduzindo as possibilidades de tratamento precoce e impactando a qualidade de vida das pacientes.

A partir dessa percepção, o estudo passou a investigar o nível de conhecimento das mulheres sobre a própria anatomia e sobre a prática do autoexame vulvar. Além da pesquisa, foi desenvolvido um material educativo para orientar pacientes atendidas nos ambulatórios de ginecologia geral e de patologia vulvar do Huap-UFF.

Diagnóstico precoce pode evitar agravamento de casos

A pesquisa envolve a aplicação de questionários e ações educativas voltadas para pacientes da unidade hospitalar. O objetivo é avaliar o quanto elas conhecem a região vulvar, identificar lacunas de informação e estimular hábitos de autocuidado.

Para a professora da UFF e especialista em Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, Susana Aidé, que orienta o estudo, a conscientização é fundamental para reduzir os casos de diagnóstico tardio.

Segundo a especialista, sintomas como coceira, ardência, dor durante a relação sexual, manchas, lesões ou nódulos muitas vezes são ignorados, o que pode retardar a busca por atendimento médico.

Ela ressalta que o estímulo ao autoexame não tem a finalidade de substituir consultas e avaliações clínicas, mas de ajudar as mulheres a reconhecer mudanças em seu corpo e procurar assistência especializada quando necessário.

Região pouco conhecida exige mais atenção

A vulva corresponde à parte externa da genitália feminina e é formada por estruturas como o monte pubiano, os grandes e pequenos lábios, o clitóris, a abertura da uretra e a entrada da vagina.

Apesar de sua importância para a saúde feminina, especialistas apontam que a região ainda recebe pouca atenção tanto por parte das pacientes quanto, em alguns casos, dos próprios profissionais de saúde.

A pesquisa também acompanha recomendações internacionais voltadas à educação em saúde. De acordo com os responsáveis pelo estudo, entidades científicas têm incentivado a adoção de protocolos de orientação para o autoexame como ferramenta complementar de prevenção e conscientização.

Como realizar a observação da região

Os pesquisadores orientam que o autoexame seja feito em ambiente reservado, com boa iluminação e o auxílio de um espelho. Antes da observação, é importante higienizar bem as mãos.

Durante o exame, a mulher deve observar toda a região vulvar, verificando se há alterações na cor da pele, lesões, manchas, verrugas, feridas, áreas endurecidas ou nódulos. Também é recomendado tocar cuidadosamente a região para identificar possíveis mudanças de sensibilidade ou espessamentos.

Caso qualquer alteração seja percebida, a orientação é procurar atendimento médico para avaliação especializada e definição da conduta adequada.

Hospital universitário alia assistência, ensino e pesquisa

O estudo integra as atividades desenvolvidas pelo Hospital Universitário Antônio Pedro, unidade vinculada à Universidade Federal Fluminense e à rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Além do atendimento à população, o hospital atua na formação de profissionais de saúde e na produção de pesquisas científicas voltadas para a melhoria da assistência e da qualidade de vida dos pacientes.