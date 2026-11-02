Niterói: doação de sangue por idosos pode ser feita no HUAP após determinação do Ministério da SaúdeDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
O Banco de Sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap-UFF), em Niterói, registrou um marco neste Mês da Pessoa Idosa. Pela primeira vez, uma pessoa com mais de 70 anos realizou uma doação de sangue na unidade após a atualização das regras nacionais que passaram a permitir que doadores regulares continuem contribuindo mesmo após essa faixa etária.

A iniciativa simboliza uma nova etapa para milhares de brasileiros idosos que, desde que atendam aos critérios médicos estabelecidos, podem permanecer aptos a participar de campanhas de doação e ajudar pacientes que dependem de transfusões sanguíneas.

Mudança permitiu retorno de doadora aos hemocentros
A protagonista da primeira doação realizada no Huap-UFF dentro das novas regras foi Marta Rosemberg, que completa 75 anos em novembro. Doadora habitual ao longo da vida, ela interrompeu as contribuições ao atingir o limite de idade previsto pela legislação anterior.

Com a entrada em vigor da nova regulamentação, Marta voltou a doar sangue e celebrou a oportunidade de continuar colaborando com o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões.

Para ela, a mudança representa não apenas uma conquista pessoal, mas também uma forma de incentivar outras pessoas idosas a manterem o compromisso com a solidariedade e a preservação da vida.
Idade avançada da população impulsiona atualização das normas
A alteração foi oficializada por meio da Portaria GM/MS nº 11.685/2026, do Ministério da Saúde, que entrou em vigor em 1º de outubro. A norma autoriza que doadores regulares continuem doando após os 70 anos, desde que tenham realizado a primeira doação antes dos 61 anos e sejam considerados aptos durante a avaliação clínica.

A triagem individual permanece obrigatória e tem o objetivo de garantir segurança tanto para quem doa quanto para quem recebe o sangue.

A medida acompanha as mudanças demográficas do país. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil possui cerca de 36 milhões de pessoas idosas, tornando cada vez mais relevante a adoção de políticas que valorizem a autonomia, a participação social e o envelhecimento saudável.

Estoques dependem de doações frequentes
De acordo com a equipe do Banco de Sangue do Huap-UFF, a manutenção dos estoques exige doações constantes ao longo de todo o ano. O sangue coletado é utilizado em cirurgias, tratamentos de doenças hematológicas, atendimentos de emergência e diversos outros procedimentos hospitalares.

A direção do setor destaca que a ampliação do grupo de doadores aptos representa uma contribuição importante para o abastecimento dos hemocentros e para o fortalecimento da cultura da doação voluntária.

Em publicação nas redes sociais, o HemoNit celebrou a primeira doação realizada por uma pessoa acima dos 70 anos e ressaltou que a solidariedade não tem limite de idade, destacando a expectativa de que outras histórias semelhantes passem a fazer parte da rotina da unidade.

Envelhecimento ativo e participação social
A atualização das regras também coincide com os 20 anos da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, comemorados em 2026. Especialistas apontam que medidas como essa reconhecem a maior expectativa e qualidade de vida da população idosa brasileira, permitindo que pessoas saudáveis continuem exercendo sua cidadania de maneira ativa.

Mais do que um gesto individual, a possibilidade de doar sangue após os 70 anos reforça a importância da inclusão dos idosos em ações de saúde pública e voluntariado, valorizando sua experiência e compromisso social.
O HemoNit, Banco de Sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, no térreo do hospital, localizado na Avenida Marquês do Paraná, 303, no Centro de Niterói.

Todos os candidatos à doação passam por avaliação individual realizada pela equipe de saúde, que verifica as condições necessárias para garantir uma doação segura.