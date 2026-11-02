Niterói: doação de sangue por idosos pode ser feita no HUAP após determinação do Ministério da Saúde - Divulgação/Ascom

Niterói: doação de sangue por idosos pode ser feita no HUAP após determinação do Ministério da SaúdeDivulgação/Ascom

Publicado 02/11/2026 08:10





A iniciativa simboliza uma nova etapa para milhares de brasileiros idosos que, desde que atendam aos critérios médicos estabelecidos, podem permanecer aptos a participar de campanhas de doação e ajudar pacientes que dependem de transfusões sanguíneas.



Mudança permitiu retorno de doadora aos hemocentros

O Banco de Sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap-UFF), em Niterói , registrou um marco neste Mês da Pessoa Idosa. Pela primeira vez, uma pessoa com mais de 70 anos realizou uma doação de sangue na unidade após a atualização das regras nacionais que passaram a permitir que doadores regulares continuem contribuindo mesmo após essa faixa etária.A iniciativa simboliza uma nova etapa para milhares de brasileiros idosos que, desde que atendam aos critérios médicos estabelecidos, podem permanecer aptos a participar de campanhas de doação e ajudar pacientes que dependem de transfusões sanguíneas.

A protagonista da primeira doação realizada no Huap-UFF dentro das novas regras foi Marta Rosemberg, que completa 75 anos em novembro. Doadora habitual ao longo da vida, ela interrompeu as contribuições ao atingir o limite de idade previsto pela legislação anterior.



Com a entrada em vigor da nova regulamentação, Marta voltou a doar sangue e celebrou a oportunidade de continuar colaborando com o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões.



Para ela, a mudança representa não apenas uma conquista pessoal, mas também uma forma de incentivar outras pessoas idosas a manterem o compromisso com a solidariedade e a preservação da vida.



Idade avançada da população impulsiona atualização das normas



A alteração foi oficializada por meio da Portaria GM/MS nº 11.685/2026, do Ministério da Saúde, que entrou em vigor em 1º de outubro. A norma autoriza que doadores regulares continuem doando após os 70 anos, desde que tenham realizado a primeira doação antes dos 61 anos e sejam considerados aptos durante a avaliação clínica.



A triagem individual permanece obrigatória e tem o objetivo de garantir segurança tanto para quem doa quanto para quem recebe o sangue.



A medida acompanha as mudanças demográficas do país. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil possui cerca de 36 milhões de pessoas idosas, tornando cada vez mais relevante a adoção de políticas que valorizem a autonomia, a participação social e o envelhecimento saudável.



Estoques dependem de doações frequentes



De acordo com a equipe do Banco de Sangue do Huap-UFF, a manutenção dos estoques exige doações constantes ao longo de todo o ano. O sangue coletado é utilizado em cirurgias, tratamentos de doenças hematológicas, atendimentos de emergência e diversos outros procedimentos hospitalares.



A direção do setor destaca que a ampliação do grupo de doadores aptos representa uma contribuição importante para o abastecimento dos hemocentros e para o fortalecimento da cultura da doação voluntária.



Em publicação nas redes sociais, o HemoNit celebrou a primeira doação realizada por uma pessoa acima dos 70 anos e ressaltou que a solidariedade não tem limite de idade, destacando a expectativa de que outras histórias semelhantes passem a fazer parte da rotina da unidade.



Envelhecimento ativo e participação social



A atualização das regras também coincide com os 20 anos da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, comemorados em 2026. Especialistas apontam que medidas como essa reconhecem a maior expectativa e qualidade de vida da população idosa brasileira, permitindo que pessoas saudáveis continuem exercendo sua cidadania de maneira ativa.



Mais do que um gesto individual, a possibilidade de doar sangue após os 70 anos reforça a importância da inclusão dos idosos em ações de saúde pública e voluntariado, valorizando sua experiência e compromisso social.



O HemoNit, Banco de Sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h, no térreo do hospital, localizado na Avenida Marquês do Paraná, 303, no Centro de Niterói.



Todos os candidatos à doação passam por avaliação individual realizada pela equipe de saúde, que verifica as condições necessárias para garantir uma doação segura.