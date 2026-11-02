Niterói: doação de sangue por idosos pode ser feita no HUAP após determinação do Ministério da SaúdeDivulgação/Ascom
A iniciativa simboliza uma nova etapa para milhares de brasileiros idosos que, desde que atendam aos critérios médicos estabelecidos, podem permanecer aptos a participar de campanhas de doação e ajudar pacientes que dependem de transfusões sanguíneas.
Mudança permitiu retorno de doadora aos hemocentros
Com a entrada em vigor da nova regulamentação, Marta voltou a doar sangue e celebrou a oportunidade de continuar colaborando com o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões.
Para ela, a mudança representa não apenas uma conquista pessoal, mas também uma forma de incentivar outras pessoas idosas a manterem o compromisso com a solidariedade e a preservação da vida.
A triagem individual permanece obrigatória e tem o objetivo de garantir segurança tanto para quem doa quanto para quem recebe o sangue.
A medida acompanha as mudanças demográficas do país. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil possui cerca de 36 milhões de pessoas idosas, tornando cada vez mais relevante a adoção de políticas que valorizem a autonomia, a participação social e o envelhecimento saudável.
Estoques dependem de doações frequentes
A direção do setor destaca que a ampliação do grupo de doadores aptos representa uma contribuição importante para o abastecimento dos hemocentros e para o fortalecimento da cultura da doação voluntária.
Em publicação nas redes sociais, o HemoNit celebrou a primeira doação realizada por uma pessoa acima dos 70 anos e ressaltou que a solidariedade não tem limite de idade, destacando a expectativa de que outras histórias semelhantes passem a fazer parte da rotina da unidade.
Envelhecimento ativo e participação social
Mais do que um gesto individual, a possibilidade de doar sangue após os 70 anos reforça a importância da inclusão dos idosos em ações de saúde pública e voluntariado, valorizando sua experiência e compromisso social.
Todos os candidatos à doação passam por avaliação individual realizada pela equipe de saúde, que verifica as condições necessárias para garantir uma doação segura.
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