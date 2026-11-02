Niterói: evento Controversas UFF ? 20ª edição debate o jornalismo, a transformação social e o papel da profissão em contextos de desinformação e crise climática - Divulgação/Ascom

Niterói: evento Controversas UFF ? 20ª edição debate o jornalismo, a transformação social e o papel da profissão em contextos de desinformação e crise climáticaDivulgação/Ascom

Publicado 02/11/2026 08:40

A Universidade Federal Fluminense (UFF) dará início à programação do principal encontro nacional de pesquisadores de Jornalismo com a realização da 20ª edição do Controversas UFF. O evento acontece no dia 3 de novembro, no Campus Gragoatá, em Niterói, e antecede o 24º Encontro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor), marcado para os dias 4, 5 e 6 de novembro.

Com o tema “Jornalismo e transformação social: o papel da profissão em contextos de desinformação e crise climática”, o Controversas reunirá jornalistas, pesquisadores, professores e estudantes para discutir os desafios contemporâneos da comunicação e o impacto do jornalismo na sociedade.

Duas décadas promovendo debate e reflexão

Criado pelo Departamento de Comunicação Social da UFF, o Controversas se consolidou ao longo dos anos como um dos principais fóruns de discussão acadêmica e profissional da área. Em suas edições anteriores, já recebeu convidados de destaque do jornalismo brasileiro, como Flávia Oliveira, Consuelo Dieguez, Bernardo Mello Franco, Alex Escobar e Branca Vianna.

O projeto é coordenado pela professora e jornalista Larissa Morais e conta com a participação de estudantes dos cursos de Jornalismo e Publicidade na organização das atividades.

Segundo a coordenação, a proposta do evento é aproximar universidade, mercado e sociedade por meio de debates sobre temas relevantes para a prática jornalística e para a democracia.

Jornalismo como agente de transformação

A programação terá início às 14h com uma mesa dedicada ao papel do jornalismo na transformação social. A convidada será a jornalista e pesquisadora Sylvia Moretzsohn, professora aposentada da UFF e atualmente vinculada à Universidade do Minho, em Portugal.

Reconhecida pelos estudos sobre mídia e desinformação, ela discutirá como a atividade jornalística pode contribuir para o fortalecimento da cidadania e para a qualificação do debate público.

Especialistas discutem combate à desinformação

Um dos painéis centrais do evento acontece às 16h e abordará os desafios impostos pela circulação de notícias falsas e conteúdos enganosos nas plataformas digitais.

A mesa reunirá a repórter da revista Piauí e integrante do podcast Foro de Teresina, Ana Clara Costa; a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e fundadora do Coletivo Bereia, Magali Cunha; e a pesquisadora e jornalista Taís Seibt, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

O debate pretende refletir sobre estratégias e ferramentas que podem fortalecer o jornalismo diante do avanço da desinformação nas redes sociais.

Crise climática entra na pauta

Às 18h, o foco será a cobertura jornalística das mudanças climáticas e dos desafios ambientais da atualidade.

Participam da discussão Alexandre Mansur, da Agência Valor Compartilhado; Renata Tupinambá, da Rádio Yandê; e Agostinho Vieira, do Projeto Colabora. A proposta é analisar como a imprensa pode ampliar a conscientização pública e contribuir para o enfrentamento da crise climática.

Ex-alunos compartilham experiências profissionais

O encerramento da programação será marcado pela mesa “Prata da Casa”, reunindo egressos do curso de Jornalismo da UFF que atuam em veículos de comunicação de alcance regional e nacional.

Entre os convidados estão Alex Martins (SporTV), Pedro Lima (Tempo Real), Cecile Mendonça (TechTudo), Isadora Nogueira (Inter TV) e Maria Eduarda Vieira (BandNews FM). Os profissionais vão compartilhar experiências sobre os desafios do mercado de trabalho e suas trajetórias após a graduação.

Na ocasião também será realizada a cerimônia de entrega da 10ª edição do Prêmio Controversas, que reconhece os melhores trabalhos produzidos por estudantes de Jornalismo da universidade.

Serviço

Controversas UFF – 20ª edição

Tema: Jornalismo e transformação social: o papel da profissão em contextos de desinformação e crise climática

Data: 3 de novembro de 2026

Horário e Local: das 14h às 21h - Auditório do Bloco G, Campus Gragoatá, UFF

Inscrições: gratuitas, com vagas limitadas à capacidade do auditório

Link para inscrição: Sympla - Controversas UFF 2026