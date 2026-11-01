Niterói: crise sanitária em unidade do Centro desencadeou greve dos funcionários Reprodução/Internet

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Leonardo Soares
Uma crise sanitária no Centro de Distribuição Domiciliária (CDD) dos Correios, localizado na Rua Saldanha Marinho, no Centro de Niterói, levou os funcionários a paralisarem as atividades. A mobilização foi desencadeada após dezenas de trabalhadores relatarem sintomas gastrointestinais severos, como diarreia e gastroenterite, associados às condições da água consumida no local.

Laudo aponta irregularidades na água
O estopim para a greve veio acompanhado de dados laboratoriais. Um exame microbiológico realizado na cisterna da unidade revelou a presença de coliformes fecais, atestando que a água fornecida não cumpre os requisitos mínimos de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde.

De acordo com representantes da categoria, 21 funcionários adoeceram apresentando quadros gastrointestinais. Os trabalhadores sustentam que a Superintendência Estadual dos Correios no Rio de Janeiro foi notificada sobre a situação ainda em 26 de outubro, mas que as medidas adotadas até o momento foram insuficientes para restabelecer a segurança sanitária no ambiente de trabalho.

As exigências da categoria
Diante do risco biológico, a retomada das operações na unidade — responsável pela entrega de correspondências no Centro e em trechos da Zona Norte de Niterói — está condicionada ao atendimento de uma pauta urgente de reivindicações. Os grevistas exigem: fornecimento emergencial de água potável segura para consumo e higiene; higienização completa e desinfecção do reservatório de água; nova análise laboratorial para atestar a potabilidade da água; emissão de Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) para todos os colaboradores que apresentaram problemas de saúde; garantia de estabilidade e ausência de punições administrativas ou financeiras aos participantes do movimento.

Próximos passos e ampliação do movimento
A situação deve ganhar novos desdobramentos nos próximos dias. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Rio de Janeiro (SINTECT-RJ) convocou uma nova assembleia geral para esta terça-feira (3), às 19h, que ocorrerá no Centro de Entrega de Encomendas (CEE) de São Gonçalo.

Além de deliberar sobre o caso de Niterói, a reunião deve avaliar a adesão de outras unidades da região metropolitana — incluindo centros de distribuição em São Gonçalo, Itaboraí e Maricá —, definindo se o estado de mobilização será expandido.