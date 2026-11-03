Niterói: revitalização da Praça César Tinoco terá prazo de execução de seis mesesDivulgação/Ascom
A intervenção faz parte do conjunto de investimentos voltados à qualificação dos espaços públicos da cidade e busca oferecer um ambiente mais moderno, seguro e acolhedor para moradores e visitantes.
Obras vão modernizar a infraestrutura da praça
O projeto prevê uma série de melhorias estruturais que devem renovar completamente a aparência e a funcionalidade do local. Entre as intervenções programadas estão a instalação de pavimentação intertravada nas áreas de circulação e de piso de alta resistência em setores de uso intenso.
A área destinada às crianças receberá piso emborrachado, material que ajuda a reduzir impactos e aumenta a segurança durante as brincadeiras. Também estão previstos serviços de paisagismo, incluindo a implantação de grama sintética em pontos específicos e o plantio de novas áreas de gramado natural.
Outro item contemplado no projeto é a instalação de guarda-corpo em aço inox, reforçando a proteção dos usuários e contribuindo para a valorização estética da praça.
Espaços voltados para diferentes gerações
O projeto também inclui a instalação de equipamentos de ginástica voltados ao público da terceira idade, incentivando a prática de atividades físicas e promovendo hábitos mais saudáveis entre os frequentadores.
Para estimular a convivência e o uso coletivo do espaço, serão instaladas mesas e bancos de concreto, criando áreas adequadas para encontros, descanso e interação entre moradores.
Investimento busca valorizar espaço urbano
A iniciativa integra a estratégia do município de recuperação e modernização de áreas públicas, fortalecendo a ocupação dos espaços urbanos e contribuindo para a qualidade de vida da população.
Mais qualidade de vida para moradores da região
A modernização da praça representa não apenas a recuperação de um equipamento urbano, mas também um investimento em convivência social, lazer ao ar livre e valorização dos espaços públicos, cada vez mais importantes para a dinâmica e a qualidade de vida nas cidades.
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