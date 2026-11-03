Niterói: revitalização da Praça César Tinoco terá prazo de execução de seis meses - Divulgação/Ascom

Niterói: revitalização da Praça César Tinoco terá prazo de execução de seis mesesDivulgação/Ascom

Publicado 03/11/2026 08:10





A intervenção faz parte do conjunto de investimentos voltados à qualificação dos espaços públicos da cidade e busca oferecer um ambiente mais moderno, seguro e acolhedor para moradores e visitantes. A Praça César Tinoco, localizada no bairro do Ingá , na Zona Sul de Niterói, será totalmente revitalizada pela Prefeitura. As obras, que já tiveram a ordem de início publicada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), vão transformar uma área de mais de 2,4 mil metros quadrados, com foco na ampliação das opções de lazer, na melhoria da infraestrutura urbana e no aumento do conforto para os frequentadores.A intervenção faz parte do conjunto de investimentos voltados à qualificação dos espaços públicos da cidade e busca oferecer um ambiente mais moderno, seguro e acolhedor para moradores e visitantes.



Obras vão modernizar a infraestrutura da praça



O projeto prevê uma série de melhorias estruturais que devem renovar completamente a aparência e a funcionalidade do local. Entre as intervenções programadas estão a instalação de pavimentação intertravada nas áreas de circulação e de piso de alta resistência em setores de uso intenso.



A área destinada às crianças receberá piso emborrachado, material que ajuda a reduzir impactos e aumenta a segurança durante as brincadeiras. Também estão previstos serviços de paisagismo, incluindo a implantação de grama sintética em pontos específicos e o plantio de novas áreas de gramado natural.



Outro item contemplado no projeto é a instalação de guarda-corpo em aço inox, reforçando a proteção dos usuários e contribuindo para a valorização estética da praça.



Espaços voltados para diferentes gerações





Além das melhorias na infraestrutura, a revitalização foi planejada para atender pessoas de diferentes faixas etárias. O espaço ganhará novos brinquedos infantis, ampliando as opções de recreação para crianças e famílias que utilizam a praça diariamente.



O projeto também inclui a instalação de equipamentos de ginástica voltados ao público da terceira idade, incentivando a prática de atividades físicas e promovendo hábitos mais saudáveis entre os frequentadores.



Para estimular a convivência e o uso coletivo do espaço, serão instaladas mesas e bancos de concreto, criando áreas adequadas para encontros, descanso e interação entre moradores.



Investimento busca valorizar espaço urbano





Com investimento estimado em R$ 645 mil, a revitalização da Praça César Tinoco terá prazo de execução de seis meses. Ao final das obras, a expectativa é que o local ofereça melhores condições de uso, além de se tornar um ponto de referência para atividades de lazer, convivência comunitária e bem-estar.



A iniciativa integra a estratégia do município de recuperação e modernização de áreas públicas, fortalecendo a ocupação dos espaços urbanos e contribuindo para a qualidade de vida da população.



Mais qualidade de vida para moradores da região





Localizada em uma das áreas mais tradicionais da cidade, a Praça César Tinoco é utilizada diariamente por moradores do Ingá e de bairros vizinhos. Com a revitalização, a expectativa é que o espaço passe a oferecer mais conforto, acessibilidade e segurança, tornando-se ainda mais atrativo para famílias, crianças, jovens e idosos.



A modernização da praça representa não apenas a recuperação de um equipamento urbano, mas também um investimento em convivência social, lazer ao ar livre e valorização dos espaços públicos, cada vez mais importantes para a dinâmica e a qualidade de vida nas cidades.