Niterói: Alex Moreira Pereira, o "Drill", possui uma extensa ficha criminal - Reprodução/Internet

Niterói: Alex Moreira Pereira, o "Drill", possui uma extensa ficha criminalReprodução/Internet

Publicado 02/11/2026 20:20 | Atualizado 02/11/2026 22:04

A segurança pública em Niterói voltou a acender o sinal vermelho. Segundo a Polícia Militar, a soltura de Alex Moreira Pereira, o "Drill", de 42 anos, é apontada como um dos fatores pela nova onda de instabilidade armada em comunidades do bairro do Fonseca, em Niterói.

Drill é considerado pelas autoridades policiais como uma das principais lideranças do Terceiro Comando Puro (TCP). Depois de seis meses preso, ele recuperou a liberdade no último dia 15 de outubro, mas a informação só veio a público nesta segunda-feira (2).

A soltura do traficante ocorreu por vias judiciais oficiais, mas os detalhes quem fundamentam a decisão ainda não foram divulgados. A reportagem enviou demanda para a Secretaria de Segurança Pública e o texto será atualizado assim que as informações forem divulgadas.

Histórico de prisões e expansão territorial

A captura anterior de Drill havia ocorrido em 20 de abril, durante uma incursão do Batalhão de Polícia Militar no Morro do Santo Cristo. Para os investigadores da segurança pública, o suspeito atua como peça central nos conflitos armados pelo domínio de bocas de fumo em áreas estratégicas, exercendo influência sobre localidades como Santo Cristo, Palmeira, Pimba, Coreia e Coronel Leôncio.



Além do histórico na liderança do tráfico local, o investigado também é apontado como um dos articuladores das investidas armadas que, em novembro do ano passado, expulsaram facções rivais — ligadas ao Comando Vermelho (CV) — de partes do Complexo do Fonseca.

Extensa ficha criminal e cerco das autoridades

Com mais de 11 anotações em sua folha de antecedentes criminais, Alex Moreira Pereira responde ou é suspeito de envolvimento em graves delitos, incluindo homicídios, roubos, tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. Diante da saída do suspeito do cárcere, os órgãos de segurança monitoram de perto o cenário no Fonseca, uma região historicamente disputada por facções criminosas que buscam o monopólio da comercialização de drogas na zona norte do município.

Até o fechamento desta reportagem a defesa não havia respondido a respeito do assunto. O espaço segue aberto para manifestação do acusado.

Violência preocupa moradores do bairro

A escalada da violência no bairro do Fonseca tem gerado preocupação entre moradores e comerciantes da região. Relatos de assaltos, confrontos armados e ações criminosas têm impactado a rotina da população, que convive diariamente com a sensação de insegurança.

Em algumas localidades do bairro, operações policiais e disputas entre grupos criminosos provocam transtornos, incluindo o fechamento temporário de estabelecimentos e alterações no transporte público. Moradores afirmam que o medo tem levado muitas pessoas a evitar circular pelas ruas em determinados horários.

Especialistas apontam que o enfrentamento da violência exige ações integradas entre segurança pública, educação, assistência social e geração de oportunidades para a juventude. Lideranças comunitárias também defendem o fortalecimento de projetos sociais, esportivos e culturais como ferramentas de prevenção à criminalidade. Enquanto isso, a população segue cobrando medidas que garantam mais segurança e tranquilidade para quem vive e trabalha em uma das regiões mais populosas de Niterói.