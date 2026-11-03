Niterói: nova modalidade de pagamentos via pix está em teste em 11 veículos das linhas 61, 67 e 42Reprodução/Internet
As linhas contempladas ligam bairros da Zona Norte ao Centro e a Icaraí. Participam do projeto a linha 61 (Venda da Cruz-Icaraí), a 67 (Morro do Castro/Cova da Onça-Centro) e a 42 (Barreto-Centro). A operação experimental é realizada pelas empresas Auto Ônibus Brasília e Expresso Barreto, em parceria com a Prodata Mais Mobi, responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica.
O novo modelo permite que o passageiro realize o pagamento da passagem utilizando o aplicativo bancário do celular. Para isso, basta escanear o QR Code exibido no visor do validador e concluir a transação. Como o sistema utiliza os equipamentos já existentes nos ônibus, não houve necessidade de instalação de novos dispositivos. Motoristas e demais funcionários receberam treinamento para orientar os usuários durante o período de testes.
Experiência vai avaliar desempenho da tecnologia
Um dos pontos que ainda gera dúvidas envolve os benefícios tarifários oferecidos pelo Bilhete Único Niterói. Até o momento, não foi informado se passageiros que utilizarem o Pix diretamente no ônibus terão acesso aos mesmos descontos e integrações garantidos aos usuários cadastrados no sistema Riocard Mais.
Atualmente, a tarifa municipal é de R$ 5,60, enquanto usuários habilitados no Bilhete Único Niterói pagam R$ 4,45 por viagem, desde que atendam às condições exigidas pelo programa. Como o benefício está vinculado ao cartão e ao CPF do usuário, especialistas recomendam que os passageiros confirmem previamente as regras antes de optar pelo pagamento via Pix.
A Prefeitura de Niterói informou que pretende ampliar gradualmente o uso de meios eletrônicos de pagamento no transporte coletivo. A meta é elevar a participação dessas modalidades para 100% das transações até o fim de 2026, reduzindo progressivamente a circulação de dinheiro em espécie nos ônibus. No entanto, não há previsão imediata para a retirada definitiva do pagamento em dinheiro.
Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Passageiros de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) avaliam que a ampliação dos pagamentos digitais pode contribuir para a redução de assaltos e diminuir a necessidade de manuseio de dinheiro pelos motoristas, tornando a operação mais segura.
Neste primeiro momento, a novidade está disponível apenas em parte da frota das linhas participantes, e os passageiros precisam verificar se o veículo conta com o sistema habilitado antes de embarcar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.