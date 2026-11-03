Niterói: nova modalidade de pagamentos via pix está em teste em 11 veículos das linhas 61, 67 e 42 - Reprodução/Internet

Niterói: nova modalidade de pagamentos via pix está em teste em 11 veículos das linhas 61, 67 e 42Reprodução/Internet

Publicado 03/11/2026 13:15

Passageiros de três linhas municipais de ônibus de Niterói passaram a contar com uma nova forma de pagamento das tarifas. Em fase de testes, 11 veículos das linhas 42, 61 e 67 estão aceitando pagamentos por meio do Pix diretamente nos validadores instalados nos coletivos. A iniciativa busca ampliar as opções de pagamento para os usuários do transporte público da cidade.





As linhas contempladas ligam bairros da Zona Norte ao Centro e a Icaraí. Participam do projeto a linha 61 (Venda da Cruz-Icaraí), a 67 (Morro do Castro/Cova da Onça-Centro) e a 42 (Barreto-Centro). A operação experimental é realizada pelas empresas Auto Ônibus Brasília e Expresso Barreto, em parceria com a Prodata Mais Mobi, responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica.



O novo modelo permite que o passageiro realize o pagamento da passagem utilizando o aplicativo bancário do celular. Para isso, basta escanear o QR Code exibido no visor do validador e concluir a transação. Como o sistema utiliza os equipamentos já existentes nos ônibus, não houve necessidade de instalação de novos dispositivos. Motoristas e demais funcionários receberam treinamento para orientar os usuários durante o período de testes. LEIA MAIS: Niterói realiza operação educativa de fiscalização do transporte escolar As linhas contempladas ligam bairros da Zona Norte ao Centro e a Icaraí. Participam do projeto a linha 61 (Venda da Cruz-Icaraí), a 67 (Morro do Castro/Cova da Onça-Centro) e a 42 (Barreto-Centro). A operação experimental é realizada pelas empresas Auto Ônibus Brasília e Expresso Barreto, em parceria com a Prodata Mais Mobi, responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica.O novo modelo permite que o passageiro realize o pagamento da passagem utilizando o aplicativo bancário do celular. Para isso, basta escanear o QR Code exibido no visor do validador e concluir a transação. Como o sistema utiliza os equipamentos já existentes nos ônibus, não houve necessidade de instalação de novos dispositivos. Motoristas e demais funcionários receberam treinamento para orientar os usuários durante o período de testes.

Experiência vai avaliar desempenho da tecnologia

Segundo os responsáveis pelo projeto, a fase inicial tem como objetivo avaliar o desempenho da tecnologia, a qualidade da conexão, o tempo necessário para efetuar o embarque e a adaptação dos passageiros ao novo método de pagamento. As primeiras avaliações registradas pelas operadoras foram consideradas positivas.



Um dos pontos que ainda gera dúvidas envolve os benefícios tarifários oferecidos pelo Bilhete Único Niterói. Até o momento, não foi informado se passageiros que utilizarem o Pix diretamente no ônibus terão acesso aos mesmos descontos e integrações garantidos aos usuários cadastrados no sistema Riocard Mais.



Atualmente, a tarifa municipal é de R$ 5,60, enquanto usuários habilitados no Bilhete Único Niterói pagam R$ 4,45 por viagem, desde que atendam às condições exigidas pelo programa. Como o benefício está vinculado ao cartão e ao CPF do usuário, especialistas recomendam que os passageiros confirmem previamente as regras antes de optar pelo pagamento via Pix.



A Prefeitura de Niterói informou que pretende ampliar gradualmente o uso de meios eletrônicos de pagamento no transporte coletivo. A meta é elevar a participação dessas modalidades para 100% das transações até o fim de 2026, reduzindo progressivamente a circulação de dinheiro em espécie nos ônibus. No entanto, não há previsão imediata para a retirada definitiva do pagamento em dinheiro.



Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Passageiros de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) avaliam que a ampliação dos pagamentos digitais pode contribuir para a redução de assaltos e diminuir a necessidade de manuseio de dinheiro pelos motoristas, tornando a operação mais segura.



Neste primeiro momento, a novidade está disponível apenas em parte da frota das linhas participantes, e os passageiros precisam verificar se o veículo conta com o sistema habilitado antes de embarcar