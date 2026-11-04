Niterói: espaço feminino de empreendedorismo também apresenta nova linha de cosméticos naturais - Divulgação/Ascom

Niterói: espaço feminino de empreendedorismo também apresenta nova linha de cosméticos naturaisDivulgação/Ascom

Publicado 04/11/2026 00:10

Um novo espaço voltado à formação, ao empreendedorismo feminino e à valorização dos saberes tradicionais será inaugurado em Niterói no próximo dia 6 de novembro. A Casa Artemísia abre oficialmente suas portas em São Domingos, reunindo iniciativas de capacitação e desenvolvimento social voltadas especialmente para mulheres de comunidades periféricas do Rio de Janeiro.





A cerimônia de inauguração também marcará o lançamento de uma linha de saboaria e cosméticos naturais produzida por participantes do Projeto Artemísia. Os produtos são resultado de processos de formação que unem conhecimentos sobre ervas medicinais, cuidados naturais e práticas sustentáveis de produção.



Criado com o objetivo de fortalecer a autonomia econômica e social das mulheres, o Projeto Artemísia desenvolve ações voltadas à qualificação profissional e à geração de oportunidades de trabalho e renda. A iniciativa aposta na valorização de conhecimentos transmitidos entre gerações e na transformação desses saberes em alternativas concretas de empreendedorismo.



Entre as atividades promovidas estão oficinas de cultivo de plantas medicinais, produção de saboaria artesanal e uso sustentável de recursos naturais. O projeto também incentiva a utilização de matérias-primas nacionais e a criação de negócios alinhados a práticas de responsabilidade socioambiental. LEIA MAIS: Mulheres ocuparam a Praça Arariboia em ato contra o feminicídio A cerimônia de inauguração também marcará o lançamento de uma linha de saboaria e cosméticos naturais produzida por participantes do Projeto Artemísia. Os produtos são resultado de processos de formação que unem conhecimentos sobre ervas medicinais, cuidados naturais e práticas sustentáveis de produção.Criado com o objetivo de fortalecer a autonomia econômica e social das mulheres, o Projeto Artemísia desenvolve ações voltadas à qualificação profissional e à geração de oportunidades de trabalho e renda. A iniciativa aposta na valorização de conhecimentos transmitidos entre gerações e na transformação desses saberes em alternativas concretas de empreendedorismo.Entre as atividades promovidas estão oficinas de cultivo de plantas medicinais, produção de saboaria artesanal e uso sustentável de recursos naturais. O projeto também incentiva a utilização de matérias-primas nacionais e a criação de negócios alinhados a práticas de responsabilidade socioambiental.



Valorização dos saberes femininos





Um dos principais pilares da iniciativa é o reconhecimento do papel das mulheres na preservação e disseminação dos conhecimentos sobre plantas e seus usos tradicionais. Por meio da formação técnica e do trabalho colaborativo, o projeto busca ampliar as possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional de suas participantes.



Mais do que uma sede para atividades e cursos, a Casa Artemísia foi concebida como um ambiente de convivência, troca de experiências e construção coletiva. A nova linha de cosméticos simboliza esse processo, transformando aprendizado e conhecimento compartilhado em produtos com potencial de geração de renda e independência financeira.



Durante o evento de abertura, o público poderá conhecer de perto os produtos desenvolvidos pelas participantes, experimentando aromas, texturas e propriedades dos cosméticos naturais lançados pelo projeto.



A programação celebra o trabalho realizado pelas mulheres envolvidas na iniciativa e destaca a criatividade e a capacidade de transformação presentes nas ações desenvolvidas ao longo do projeto. O Artemísia conta com apoio do Sebrae RJ e do Ministério das Mulheres.



Serviço



Inauguração da Casa Artemísia e lançamento da linha de saboaria e cosméticos naturais

Data: 6 de novembro de 2026

Horário: 19h

Local: Rua Guilherme Briggs, nº 55, São Domingos, Niterói (em frente à Praça da Cantareira)

Informações sobre cursos: Instagram da Casa Artemísia Escola