Niterói: Município destaca importância do diagnóstico precoce e da integração dos serviços de saúde para salvar vidas e reduzir sequelas - Divulgação/Ascom

Niterói: Município destaca importância do diagnóstico precoce e da integração dos serviços de saúde para salvar vidas e reduzir sequelasDivulgação/Ascom

Publicado 04/11/2026 00:20





As iniciativas ganharam destaque durante as atividades em alusão ao Dia Mundial do AVC, realizadas no Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT). O encontro, promovido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Região Metropolitana II, reuniu profissionais de diversos municípios da região para discutir estratégias que contribuam para aumentar as chances de recuperação dos pacientes.

A Prefeitura de Niterói tem reforçado suas ações voltadas à prevenção e ao atendimento do Acidente Vascular Cerebral (AVC), uma das principais causas de morte e incapacidade no país. Com foco no diagnóstico precoce e na resposta rápida aos casos, o município vem investindo na qualificação das equipes de saúde e no fortalecimento da articulação entre os serviços de urgência e emergência.As iniciativas ganharam destaque durante as atividades em alusão ao Dia Mundial do AVC, realizadas no Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT). O encontro, promovido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Região Metropolitana II, reuniu profissionais de diversos municípios da região para discutir estratégias que contribuam para aumentar as chances de recuperação dos pacientes.

Com o tema “Cada minuto importa”, o evento reforçou a importância da identificação rápida dos sinais do AVC e da adoção imediata dos protocolos de atendimento. Especialistas destacaram que a rapidez no socorro é determinante para minimizar danos cerebrais e reduzir o risco de sequelas permanentes.



Durante a abertura, representantes da rede pública de saúde defenderam a integração entre os diferentes níveis de atendimento como fator essencial para garantir assistência eficiente desde o primeiro atendimento até a reabilitação.



Segundo a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, a prioridade da rede não é apenas reduzir a mortalidade causada pela doença, mas também diminuir os impactos que o AVC pode provocar na qualidade de vida dos pacientes. Ela ressaltou que a cidade conta com uma linha de cuidados estruturada para agilizar o atendimento, tendo o Hospital Carlos Tortelly como unidade de referência em conjunto com o SAMU.



Ao longo do encontro, o diretor do Hospital Municipal Carlos Tortelly, Bira Ramos, destacou que a identificação precoce dos sintomas e o acionamento rápido dos protocolos clínicos são fundamentais para evitar atrasos que podem comprometer a recuperação dos pacientes.



A integração entre o hospital e o SAMU foi apontada como um dos diferenciais da rede municipal, permitindo maior agilidade no encaminhamento dos casos e ampliando a possibilidade de melhores resultados clínicos.



O evento também marcou a entrega de certificados a médicos e enfermeiros que concluíram a segunda edição do curso ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support), formação internacional voltada ao suporte avançado de vida cardiovascular.



Reconhecimento internacional



Niterói vem acumulando avanços na área de atendimento ao AVC. Em abril deste ano, o município recebeu o título de “Cidade Angels”, certificação internacional concedida a cidades que mantêm uma linha de cuidado estruturada para pacientes acometidos pela doença.



O reconhecimento atesta a existência de protocolos definidos, monitoramento de indicadores de qualidade e integração entre os serviços de atendimento pré-hospitalar e hospitalar. A certificação também destacou o trabalho conjunto desenvolvido pelo Hospital Municipal Carlos Tortelly e pelo SAMU, ambos premiados pela iniciativa.



Com investimentos contínuos em capacitação e organização da rede assistencial, a cidade busca consolidar um modelo de atendimento capaz de oferecer diagnóstico mais rápido, tratamento eficiente e melhores condições de recuperação para os pacientes vítimas de AVC.