Niterói: verba será destinada à instalação de sistemas fotovoltaicos, aquecimento solar e ações de eficiência energética na companhia de limpeza urbanaDivulgação/Ascom
Ao todo, serão investidos R$ 1.028.480,82 na implantação de sistemas de geração de energia solar, tecnologias para redução do consumo elétrico e medidas voltadas à sustentabilidade. A Clin foi a única instituição de Niterói contemplada na seleção e não precisará utilizar recursos próprios ou do orçamento municipal para a execução da iniciativa.
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Entre as principais ações previstas está a instalação de três sistemas fotovoltaicos, dois deles equipados com baterias para armazenamento de energia. A tecnologia permitirá manter em funcionamento equipamentos e serviços considerados essenciais mesmo durante eventuais interrupções no fornecimento elétrico.
A expectativa é que o conjunto de medidas reduza significativamente o consumo energético da sede da companhia. A economia estimada chega a 247 megawatts-hora (MWh) por ano, volume que corresponde a cerca de 74% do gasto atual de energia elétrica da unidade.
Além da redução no consumo, a projeção é de uma economia anual de aproximadamente R$ 192 mil na conta de luz, fortalecendo a sustentabilidade financeira da operação.
Segundo o secretário executivo da Prefeitura, Felipe Peixoto, a iniciativa demonstra que é possível combinar inovação, responsabilidade ambiental e eficiência na administração pública, utilizando recursos externos para modernizar equipamentos e serviços sem impactar os cofres municipais.
O projeto também prevê a substituição de 33 chuveiros elétricos por um sistema de aquecimento solar de água. Para isso, serão instalados 32 coletores solares, 16 reservatórios térmicos de 200 litros e uma nova rede de distribuição de água quente.
A medida beneficiará diretamente os profissionais que atuam na limpeza urbana da cidade, garantindo abastecimento de água aquecida nos pontos de banho utilizados pelas equipes que trabalham em turnos diurnos e noturnos.
Os equipamentos substituídos serão destinados ao descarte ambientalmente adequado, seguindo critérios de sustentabilidade e reaproveitamento de materiais.
Educação ambiental faz parte do projeto
As atividades contarão com emissão de certificados e distribuição de materiais educativos, incentivando práticas sustentáveis no ambiente de trabalho.
Para o presidente da Clin, Acílio Borges, a iniciativa reforça o compromisso da companhia com a sustentabilidade e também gera ganhos operacionais, ambientais e sociais, ao mesmo tempo em que proporciona mais conforto e segurança aos trabalhadores.
A implementação das melhorias terá início após a formalização do contrato entre a Enel Rio e a empresa responsável pelas instalações. Com a aprovação do projeto, Niterói amplia seus investimentos em energia limpa e fortalece sua estratégia de modernização dos serviços públicos, com foco na redução de custos, na eficiência operacional e na preservação ambiental.
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