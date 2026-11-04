Niterói: verba será destinada à instalação de sistemas fotovoltaicos, aquecimento solar e ações de eficiência energética na companhia de limpeza urbana - Divulgação/Ascom

Niterói: verba será destinada à instalação de sistemas fotovoltaicos, aquecimento solar e ações de eficiência energética na companhia de limpeza urbanaDivulgação/Ascom

Publicado 04/11/2026 00:40





Ao todo, serão investidos R$ 1.028.480,82 na implantação de sistemas de geração de energia solar, tecnologias para redução do consumo elétrico e medidas voltadas à sustentabilidade. A Clin foi a única instituição de Niterói contemplada na seleção e não precisará utilizar recursos próprios ou do orçamento municipal para a execução da iniciativa.



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Entre as principais ações previstas está a instalação de três sistemas fotovoltaicos, dois deles equipados com baterias para armazenamento de energia. A tecnologia permitirá manter em funcionamento equipamentos e serviços considerados essenciais mesmo durante eventuais interrupções no fornecimento elétrico.



A expectativa é que o conjunto de medidas reduza significativamente o consumo energético da sede da companhia. A economia estimada chega a 247 megawatts-hora (MWh) por ano, volume que corresponde a cerca de 74% do gasto atual de energia elétrica da unidade.



Além da redução no consumo, a projeção é de uma economia anual de aproximadamente R$ 192 mil na conta de luz, fortalecendo a sustentabilidade financeira da operação.



Segundo o secretário executivo da Prefeitura, Felipe Peixoto, a iniciativa demonstra que é possível combinar inovação, responsabilidade ambiental e eficiência na administração pública, utilizando recursos externos para modernizar equipamentos e serviços sem impactar os cofres municipais.



O projeto também prevê a substituição de 33 chuveiros elétricos por um sistema de aquecimento solar de água. Para isso, serão instalados 32 coletores solares, 16 reservatórios térmicos de 200 litros e uma nova rede de distribuição de água quente.



A medida beneficiará diretamente os profissionais que atuam na limpeza urbana da cidade, garantindo abastecimento de água aquecida nos pontos de banho utilizados pelas equipes que trabalham em turnos diurnos e noturnos.



Os equipamentos substituídos serão destinados ao descarte ambientalmente adequado, seguindo critérios de sustentabilidade e reaproveitamento de materiais. A Prefeitura de Niterói conquistou mais de R$ 1 milhão para investir em soluções de energia renovável e eficiência energética na Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). O projeto, desenvolvido em parceria entre a empresa pública e a Secretaria Executiva do município, foi selecionado pela Chamada Pública de Projetos (CPP 001/2026) da Enel Rio e receberá financiamento integral da concessionária.Ao todo, serão investidos R$ 1.028.480,82 na implantação de sistemas de geração de energia solar, tecnologias para redução do consumo elétrico e medidas voltadas à sustentabilidade. A Clin foi a única instituição de Niterói contemplada na seleção e não precisará utilizar recursos próprios ou do orçamento municipal para a execução da iniciativa.LEIA MAIS: Clin reforça lavagem e limpeza na Amaral Peixoto durante a madrugada Entre as principais ações previstas está a instalação de três sistemas fotovoltaicos, dois deles equipados com baterias para armazenamento de energia. A tecnologia permitirá manter em funcionamento equipamentos e serviços considerados essenciais mesmo durante eventuais interrupções no fornecimento elétrico.A expectativa é que o conjunto de medidas reduza significativamente o consumo energético da sede da companhia. A economia estimada chega a 247 megawatts-hora (MWh) por ano, volume que corresponde a cerca de 74% do gasto atual de energia elétrica da unidade.Além da redução no consumo, a projeção é de uma economia anual de aproximadamente R$ 192 mil na conta de luz, fortalecendo a sustentabilidade financeira da operação.Segundo o secretário executivo da Prefeitura, Felipe Peixoto, a iniciativa demonstra que é possível combinar inovação, responsabilidade ambiental e eficiência na administração pública, utilizando recursos externos para modernizar equipamentos e serviços sem impactar os cofres municipais.O projeto também prevê a substituição de 33 chuveiros elétricos por um sistema de aquecimento solar de água. Para isso, serão instalados 32 coletores solares, 16 reservatórios térmicos de 200 litros e uma nova rede de distribuição de água quente.A medida beneficiará diretamente os profissionais que atuam na limpeza urbana da cidade, garantindo abastecimento de água aquecida nos pontos de banho utilizados pelas equipes que trabalham em turnos diurnos e noturnos.Os equipamentos substituídos serão destinados ao descarte ambientalmente adequado, seguindo critérios de sustentabilidade e reaproveitamento de materiais.



Educação ambiental faz parte do projeto





Além dos investimentos em infraestrutura, a proposta inclui ações voltadas à conscientização sobre o uso racional da energia. Os colaboradores da Clin terão acesso a cursos, palestras e workshops sobre eficiência energética, preservação ambiental e manutenção dos sistemas implantados.



As atividades contarão com emissão de certificados e distribuição de materiais educativos, incentivando práticas sustentáveis no ambiente de trabalho.



Para o presidente da Clin, Acílio Borges, a iniciativa reforça o compromisso da companhia com a sustentabilidade e também gera ganhos operacionais, ambientais e sociais, ao mesmo tempo em que proporciona mais conforto e segurança aos trabalhadores.



A implementação das melhorias terá início após a formalização do contrato entre a Enel Rio e a empresa responsável pelas instalações. Com a aprovação do projeto, Niterói amplia seus investimentos em energia limpa e fortalece sua estratégia de modernização dos serviços públicos, com foco na redução de custos, na eficiência operacional e na preservação ambiental.