Niterói: Corte Momesca será escolhida na quadra da Unidos do ViradouroDivulgação/Neltur
A abertura dos portões da quadra será às 13h, com entrada franca. O evento está programado para começar às 14h. A apresentação será feita pelo locutor Vanderlei Borges, com show da Escola de Samba Império de Charitas, a grande Campeã da Série Ouro do Carnaval de Niterói.
O coreógrafo Márcio Moura fará uma performance no início do evento, seguido dos desfiles dos candidatos e candidatas em traje social e de fantasias. Os candidatos e candidatas foram indicados pelas escolas de Samba das Séries Ouro e Prata do Carnaval Niterói 2026. Os candidatos a Rei Momo serão julgados nos quesitos samba no pé, simpatia e elegância. As candidatas a Rainha e Princesas deverão ter também muito samba no pé, simpatia e elegância.
Neltur organiza o canrval da cidade
A Neltur coordena a logística dos desfiles, o ordenamento dos blocos, a programação oficial e a estrutura necessária para receber foliões e turistas. O trabalho inclui a definição de calendários, apoio operacional, comunicação institucional e promoção do evento como importante atrativo turístico e cultural de Niterói.
Além de valorizar as tradições carnavalescas, a autarquia busca fortalecer a economia criativa local, incentivando a participação de artistas, músicos, empreendedores e comunidades envolvidas na festa. A organização também contempla ações voltadas à acessibilidade, sustentabilidade e segurança do público.
Por meio desse planejamento integrado, a Neltur contribui para que o Carnaval de Niterói seja realizado de forma organizada, democrática e segura, promovendo a cultura popular e impulsionando o turismo na cidade. O evento movimenta diversos setores da economia, gera empregos temporários e reforça a identidade cultural do município, consolidando-se como uma das principais manifestações populares do calendário anual de Niterói.
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