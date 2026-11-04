Niterói: Corte Momesca será escolhida na quadra da Unidos do Viradouro - Divulgação/Neltur

Niterói: Corte Momesca será escolhida na quadra da Unidos do ViradouroDivulgação/Neltur

Publicado 04/11/2026 00:50

O clima de Carnaval já começa a tomar conta de Niterói . Neste sábado (07), a cidade vai conhecer os representantes da folia em 2027, durante a escolha da nova Corte Momesca, que promete reunir samba, alegria e muito talento na quadra da Unidos do Viradouro, no Barreto. A Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), vai realizar a Eleição da Corte Momesca do Carnaval Niterói 2027. Ao todo, 44 candidatos participam da disputa: 22 concorrem ao título de Rei Momo e outros 22 disputam os postos de Rainha e Princesas do Carnaval.





A abertura dos portões da quadra será às 13h, com entrada franca. O evento está programado para começar às 14h. A apresentação será feita pelo locutor Vanderlei Borges, com show da Escola de Samba Império de Charitas, a grande Campeã da Série Ouro do Carnaval de Niterói.



O coreógrafo Márcio Moura fará uma performance no início do evento, seguido dos desfiles dos candidatos e candidatas em traje social e de fantasias. Os candidatos e candidatas foram indicados pelas escolas de Samba das Séries Ouro e Prata do Carnaval Niterói 2026. Os candidatos a Rei Momo serão julgados nos quesitos samba no pé, simpatia e elegância. As candidatas a Rainha e Princesas deverão ter também muito samba no pé, simpatia e elegância. LEIA MAIS: Carnaval em Niterói: escolas de samba e blocos prometem grandes desfiles A abertura dos portões da quadra será às 13h, com entrada franca. O evento está programado para começar às 14h. A apresentação será feita pelo locutor Vanderlei Borges, com show da Escola de Samba Império de Charitas, a grande Campeã da Série Ouro do Carnaval de Niterói.O coreógrafo Márcio Moura fará uma performance no início do evento, seguido dos desfiles dos candidatos e candidatas em traje social e de fantasias. Os candidatos e candidatas foram indicados pelas escolas de Samba das Séries Ouro e Prata do Carnaval Niterói 2026. Os candidatos a Rei Momo serão julgados nos quesitos samba no pé, simpatia e elegância. As candidatas a Rainha e Princesas deverão ter também muito samba no pé, simpatia e elegância.

Neltur organiza o canrval da cidade

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) é o órgão responsável pelo planejamento e coordenação das principais atividades turísticas e de entretenimento da cidade. Durante o Carnaval, a autarquia desempenha papel fundamental na organização da festa, atuando em conjunto com diferentes secretarias municipais, forças de segurança e representantes das escolas de samba e blocos carnavalescos.



A Neltur coordena a logística dos desfiles, o ordenamento dos blocos, a programação oficial e a estrutura necessária para receber foliões e turistas. O trabalho inclui a definição de calendários, apoio operacional, comunicação institucional e promoção do evento como importante atrativo turístico e cultural de Niterói.



Além de valorizar as tradições carnavalescas, a autarquia busca fortalecer a economia criativa local, incentivando a participação de artistas, músicos, empreendedores e comunidades envolvidas na festa. A organização também contempla ações voltadas à acessibilidade, sustentabilidade e segurança do público.



Por meio desse planejamento integrado, a Neltur contribui para que o Carnaval de Niterói seja realizado de forma organizada, democrática e segura, promovendo a cultura popular e impulsionando o turismo na cidade. O evento movimenta diversos setores da economia, gera empregos temporários e reforça a identidade cultural do município, consolidando-se como uma das principais manifestações populares do calendário anual de Niterói.