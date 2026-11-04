Niterói: casal foi conduzido à 76ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e o suspeito permaneceu preso - Reprodução/Internet

Niterói: casal foi conduzido à 76ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e o suspeito permaneceu presoReprodução/Internet

Publicado 04/11/2026 15:30

Um homem foi preso em flagrante na última terça-feira (3), no Centro de Niterói , sob a acusação de agredir e ameaçar a companheira com uma faca para obrigá-la a contrair um empréstimo bancário. A intervenção da Polícia Militar ocorreu na Avenida Ernani do Amaral Peixoto após um chamado para conter uma discussão de casal.





De acordo com o relato da vítima aos agentes, as agressões começaram anteriormente em uma residência localizada no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo. Na ocasião, a mulher teria sofrido um golpe no pescoço e um tapa no rosto, além de ser ameaçada com uma faca que chegou a perfurar sua bolsa. Sob coação, ela foi forçada a acompanhar o suspeito até Niterói para realizar a operação financeira. LEIA MAIS: Suspeito é preso após confronto com a PM em comunidade de Niterói De acordo com o relato da vítima aos agentes, as agressões começaram anteriormente em uma residência localizada no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo. Na ocasião, a mulher teria sofrido um golpe no pescoço e um tapa no rosto, além de ser ameaçada com uma faca que chegou a perfurar sua bolsa. Sob coação, ela foi forçada a acompanhar o suspeito até Niterói para realizar a operação financeira.



Abordagem policial e desdobramentos



A ação foi interrompida antes que a transação bancária fosse concluída. O casal passou nas imediações de uma instituição de ensino onde a mulher estudava para resolver pendências administrativas, momento em que a equipe policial localizou os dois e realizou a abordagem.

Durante a revista, os militares encontraram a faca com o suspeito. O homem negou as acusações de violência e alegou que portava o objeto por razões de segurança pessoal, devido ao seu histórico criminal. No entanto, os policiais identificaram lesões aparentes na perna direita da vítima.



O casal foi conduzido à 76ª Delegacia de Polícia (Niterói), onde o caso foi registrado e o suspeito permaneceu preso. A Polícia Civil segue apurando os fatos, que configuram potenciais crimes de violência doméstica, física e patrimonial previstos na legislação.

Até o fechamento desta reportagem a defesa não havia respondido a respeito do assunto. O espaço segue aberto para manifestação do acusado.