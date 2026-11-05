Niterói: Dona Nyna participou das eliminatórias no Teatro da UFF e foi classificada para a grande final, em Itaipu - Manuela Morais/Ascom

Niterói: Dona Nyna participou das eliminatórias no Teatro da UFF e foi classificada para a grande final, em Itaipu Manuela Morais/Ascom

Publicado 05/11/2026 00:10





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Entre as mais de 340 obras inscritas e as 30 selecionadas para subir ao palco do Teatro da UFF, as obras musicais conquistaram o júri técnico e garantiram passagem para o grande encerramento. O anúncio foi comemorado pelo público e pela produção do festival no perfil oficial do evento (@festivalmardemusica).



Foram escolhidas pelo júri – formado pelos nomes do mercado musical Leo Rivera, Julia Vargas, Daíra e Daniel Oliveira – as canções Alergia de Viver (Vitor Nogueira), Amanhecer (Dona Nyna), Cativeiro (Karina Pontes), Desvios (Laura Zandonadi), Fagulha do Amor Primal (Rodrigo Ferrero), Inspiração em Tom maior (Wilsinho do Sossego), Laços (Declair Sodré), Marcha dos Pilões (Kiki Marcellos), Milagre Perigoso (Paulo Beto), Minha Deusa (Cássio Tucunduva), Só Posso Imaginar (Paulo Leonel Franco), Tá Tudo Sob Controle (Igor Carvalho), TV Aberta (Cadu Canto).



A grande final acontece no dia 14 de novembro, a partir das 14h, em um palco montado na Praça dos Pescadores, na Praia de Itaipu. Assim como na primeira edição, haverá a oficina de faixas e cartazes – para as torcidas prepararem suas mensagens e torcerem pelas canções favoritas, resgatando o clima dos antigos festivais.



O evento será gratuito e aberto a todos os públicos, reunindo moradores e visitantes em uma celebração da produção autoral musical em Niterói. Mar de Música entra em sua fase decisiva após encerrar com sucesso a etapa eliminatória. Após duas noites de apresentações no Teatro da UFF, em Icaraí, a 2ª edição do Festival Mar de Música definiu as 13 canções finalistas que disputarão o troféu e a premiação de R$ 25 mil.LEIA MAIS: Trinta canções disputam doze vagas na final do Festival Mar de Música Entre as mais de 340 obras inscritas e as 30 selecionadas para subir ao palco do Teatro da UFF, as obras musicais conquistaram o júri técnico e garantiram passagem para o grande encerramento. O anúncio foi comemorado pelo público e pela produção do festival no perfil oficial do evento (@festivalmardemusica).Foram escolhidas pelo júri – formado pelos nomes do mercado musical Leo Rivera, Julia Vargas, Daíra e Daniel Oliveira – as canções Alergia de Viver (Vitor Nogueira), Amanhecer (Dona Nyna), Cativeiro (Karina Pontes), Desvios (Laura Zandonadi), Fagulha do Amor Primal (Rodrigo Ferrero), Inspiração em Tom maior (Wilsinho do Sossego), Laços (Declair Sodré), Marcha dos Pilões (Kiki Marcellos), Milagre Perigoso (Paulo Beto), Minha Deusa (Cássio Tucunduva), Só Posso Imaginar (Paulo Leonel Franco), Tá Tudo Sob Controle (Igor Carvalho), TV Aberta (Cadu Canto).A grande final acontece no dia 14 de novembro, a partir das 14h, em um palco montado na Praça dos Pescadores, na Praia de Itaipu. Assim como na primeira edição, haverá a oficina de faixas e cartazes – para as torcidas prepararem suas mensagens e torcerem pelas canções favoritas, resgatando o clima dos antigos festivais.O evento será gratuito e aberto a todos os públicos, reunindo moradores e visitantes em uma celebração da produção autoral musical em Niterói.



Disputa Acirrada e R$ 25 mil em Prêmios



Inspirado nos tradicionais festivais da canção da década de 1960, o evento premiará os melhores destaques da edição. Além do reconhecimento cultural, os finalistas disputam cinco categorias principais de prêmios em dinheiro: 1º Lugar: R$ 9.000; 2º Lugar: R$ 6.000; 3º Lugar: R$ 4.000; Melhor Intérprete: R$ 3.000; e Melhor Arranjo: R$ 3.000.



Além do peso técnico das apresentações, a curadoria do evento destacou a pluralidade de estilos musicais e o incentivo à diversidade, com critérios de seleção que valorizaram a presença de mulheres, artistas pretos, indígenas e compositores locais da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro.



Este ano, o festival aprofunda sua agenda socioambiental com a parceria da Recicla Show, cooperativa do Engenho do Mato. Durante a grande final, haverá coleta seletiva, ações de conscientização e diálogo com restaurantes e bares do entorno da Praça dos Pescadores, fortalecendo práticas sustentáveis no território. A iniciativa reforça o papel do festival como agente de transformação local.



O festival tem a idealização e realização do IGAI – Instituto de Gestão e Ações Integradas; direção de produção e gestão sustentável da LIX - Soluções Sustentáveis, patrocínio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, além dos parceiros ALPAPI (Associação Livre dos Pescadores e Amigos da Praia de Itaipu) e selo fonográfico Astronauta Discos.



Programação:



De 14h às 19h: Karaokê do Mar, aberto ao público que quiser cantar

A partir das 14h: Praça de alimentação com comida local, barracas de artesanato e bar do evento funcionando, além de oficina gratuita de faixas e cartazes

19h: Show “O Rock é Mulher”, com Tacy

20h às 22h: Grande final do Festival

22h: Show de Mauro Costa Júnior - diretor artístico do Festival

23h: Deliberação do Júri e entrega dos troféus e prêmios aos vencedores



Serviço:



Grande Final do Festival da Canção Mar de Música

Data: 14 de novembro

Horário: A partir das 14h e shows a partir de 19h

Local: Praça dos Pescadores — Praia de Itaipu, Niterói

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Mais informações: @festivalmardemusica e no site oficial do festival.

