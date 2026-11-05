Niterói: projeto comunitário Socialização e Educação Canina é uma iniciativa do ConexCão voltada à guarda responsávelDivulgação/Ascom
LEIA MAIS: Niterói promove Festival Rural com shows, gastronomia e atrações para toda a família
Segundo Paulo Roberto de Menezes Junior, adestrador, zootecnista e advogado responsável pelo projeto, a iniciativa surgiu de uma experiência pessoal e do desejo de ampliar o acesso da população a esse conhecimento.
“Esse projeto nasceu da vontade de retribuir o que vivi entre 2009 e 2010, em um clube que oferecia esse mesmo tipo de atividade. Foi lá que conheci o adestramento e permaneci por uma década. Eu tinha um cão e gostava de treiná-lo. A experiência foi tão boa que se tornou minha profissão. Desde então, busco replicar essa ideia para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade, e o Parque Rural abraçou a proposta”, conta.
Iniciativa alinhada à vocação do espaço
Durante as atividades, os cães devem permanecer sob o controle dos tutores, com uso de guia e, quando necessário, focinheira. Os responsáveis também devem recolher as fezes dos animais e respeitar os demais frequentadores do parque. A disponibilidade de vagas e as condições específicas de participação serão informadas pela organização.
Serviço:
Local: Parque Rural de Niterói — Rua São Sebastião s/n, Engenho do Mato, Niterói.
Dias: domingos de novembro
Horário: das 9h30 às 12h
Inscrições Gratuitas.
Informações e inscrições: Paulo Roberto de Menezes Junior - Adestrador | Zootecnista | Advogado
Telefone: (21) 96714-3240
E-mail: paulomenezes.prev.adv@gmail.com
David Sousa Barbosa - Adestrador | Especialista em cães de trabalho
Telefone: (21) 99181-8008
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.