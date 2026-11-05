Niterói: MAC Niterói recebe a instalação De onde não se vêReprodução/Internet
A instalação será aberta às 10h e marca o retorno de um trabalho apresentado pela primeira vez no museu em 2017. Desenvolvida a partir do III Prêmio Reynaldo Roels Jr., realizado em parceria entre o MAC Niterói e a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, a obra retorna ao espaço oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar uma nova relação com o icônico cartão-postal da cidade.
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Conhecido internacionalmente por sua forma escultórica e pela integração com a paisagem, o MAC costuma ser o protagonista da experiência de quem visita o local. A proposta de Pedro Varella inverte essa lógica: em vez de destacar a arquitetura, a instalação busca fazer com que o visitante deixe de percebê-la como elemento central.
Para isso, uma estrutura tubular instalada junto à rampa principal do museu conduz o público até a cobertura do prédio. Ao alcançar a laje superior, os visitantes passam a experimentar o edifício sob um ângulo pouco habitual, percebendo formas, volumes e relações espaciais invisíveis a partir das áreas convencionais de circulação.
Segundo o arquiteto, a intervenção procura ampliar as possibilidades de interpretação tanto da arquitetura de Niemeyer quanto da própria paisagem da entrada da Baía de Guanabara.
Ao ocupar a cobertura, o visitante passa a enxergar o museu de maneira diferente. O que normalmente é percebido como uma estrutura monumental passa a se dissolver visualmente, criando uma experiência de deslocamento e redescoberta do espaço.
A proposta também estabelece uma conexão com a história do local. Antes da construção do MAC, a área era conhecida como Mirante da Boa Viagem, ponto privilegiado de observação da baía. A instalação resgata simbolicamente essa condição, permitindo uma contemplação mais livre da paisagem, sem a predominância da imagem arquitetônica do museu.
A remontagem da obra reforça ainda o diálogo entre arquitetura, arte contemporânea e cidade, características presentes na trajetória de Pedro Varella e do estúdio gru.a, escritório carioca reconhecido por projetos que transitam entre o espaço construído e a experiência artística.
Arquitetura e arte em diálogo
Fundado em 2013 por Pedro Varella e Caio Calafate, o gru.a atua em projetos arquitetônicos, exposições e instalações temporárias, com trabalhos apresentados em importantes eventos nacionais e internacionais.
Além da instalação no MAC, o escritório assina projetos culturais e exposições como “Nossa Vida Bantu”, no Museu de Arte do Rio (MAR), e “FUNK: um grito de ousadia e liberdade”, exibida no Brasil e na França. Atualmente, o grupo desenvolve novos projetos de museus e equipamentos culturais no país.
Com a remontagem de “De onde não se vê”, o MAC Niterói amplia sua programação comemorativa e convida o público a experimentar uma nova forma de observar um dos edifícios mais emblemáticos da arquitetura brasileira.
Serviço
Instalação: De onde não se vê
Artista: Pedro Varella (gru.a)
Abertura: 7 de novembro de 2026, a partir das 10h
Local: Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC)
Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem, Niterói
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). O ingresso inclui visita às galerias do museu.
Visitação à instalação: acesso mediante distribuição de senhas em horários específicos, obedecendo à capacidade de 15 pessoas por grupo. As visitas estarão sujeitas às condições climáticas e poderão ser suspensas em caso de chuva ou ventos fortes.
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