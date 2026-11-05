Niterói: Polícia Civil prendeu no Fonseca homem condenado definitivamente a mais de 29 anos de prisão por latrocínio - Reprodução/Internet

Niterói: Polícia Civil prendeu no Fonseca homem condenado definitivamente a mais de 29 anos de prisão por latrocínioReprodução/Internet

Publicado 05/11/2026 17:27





A operação que resultou na detenção do foragido foi fruto de um esforço integrado entre a 79ª DP (Jurujuba) e a 78ª DP (Fonseca), contando com o suporte tecnológico do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura. O mandado de prisão em aberto havia sido expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

As forças de segurança de Niterói efetuaram a prisão de Welington Tenório Ferreira, homem que acumulava uma condenação definitiva a mais de 29 anos de reclusão pelo crime de latrocínio — roubo seguido de morte. A captura ocorreu nesta quinta-feira (5), na Alameda São Boaventura, situada no bairro do Fonseca.A operação que resultou na detenção do foragido foi fruto de um esforço integrado entre a 79ª DP (Jurujuba) e a 78ª DP (Fonseca), contando com o suporte tecnológico do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura. O mandado de prisão em aberto havia sido expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

De acordo com a administração municipal, o suporte técnico do CISP foi fundamental para o desfecho da ação. O sistema de monitoramento registrou os passos do suspeito em tempo real, repassando os dados estratégicos para os investigadores da Polícia Civil realizarem a abordagem.



Além da condenação por latrocínio — crime que vitimou fatalmente uma pessoa e deixou outra paraplégica —, os registros policiais apontam que o suspeito também havia sido detido recentemente após uma tentativa de assalto a veículo na Avenida Maricá, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, ocasião em que disparou contra pedestres durante a fuga.

Até o fechamento desta reportagem a defesa não havia respondido a respeito do assunto. O espaço segue aberto para manifestação do acusado.

Criminalidade no Fonseca preocupa o niteroiense

A violência no bairro do Fonseca, em Niterói, tem sido motivo de preocupação constante para moradores, comerciantes e motoristas que circulam pela região. O bairro, um dos mais populosos da cidade, registra com frequência operações policiais relacionadas ao combate ao tráfico de drogas em comunidades como Vila Ipiranga e Santo Cristo. Notícias recentes mostram apreensões de armas, drogas e prisões de suspeitos na região.

Moradores relatam que confrontos e ações de segurança podem provocar sensação de insegurança e impactar a rotina local. Além dos riscos à população, a criminalidade afeta o comércio, o transporte e a circulação de pessoas em importantes vias do bairro, como a Alameda São Boaventura. Casos ligados ao tráfico e à atuação de facções criminosas também têm mobilizado as forças de segurança.



Especialistas apontam que o enfrentamento da violência exige não apenas ações policiais, mas também investimentos em educação, inclusão social, geração de oportunidades e fortalecimento de políticas públicas. Para muitos niteroienses, garantir mais segurança no Fonseca é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos moradores e fortalecer o desenvolvimento da cidade como um todo. Dados oficiais sobre criminalidade no estado são acompanhados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).