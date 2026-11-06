Niterói: Encontro de Gestores é um momento de alinhamento, monitoramento e aceleração das entregas para a população - Divulgação/Ascom

Niterói: Encontro de Gestores é um momento de alinhamento, monitoramento e aceleração das entregas para a população Divulgação/Ascom

Publicado 06/11/2026 07:08 | Atualizado 06/11/2026 14:33





Durante a reunião, o prefeito Rodrigo Neves reforçou a importância de manter o ritmo de trabalho para garantir a conclusão das metas planejadas. Segundo ele, a expectativa da administração é encerrar o ano com elevado índice de cumprimento dos compromissos assumidos junto à população, além de preparar o terreno para os desafios de 2027.



LEIA MAIS:



Entre os destaques apresentados está a construção do reservatório subterrâneo no estádio Caio Martins, em Icaraí. A intervenção integra o conjunto de ações voltadas para a prevenção de alagamentos e terá capacidade para armazenar até 80 milhões de litros de água da chuva, contribuindo para minimizar os impactos de temporais na região.



Outra iniciativa destacada foi a elaboração do Plano Municipal de Preparação e Resposta ao El Niño. O documento reúne medidas preventivas e estratégias de atuação para enfrentar possíveis eventos climáticos extremos previstos para os próximos meses, como chuvas intensas, rajadas de vento e temperaturas elevadas.



Na área da saúde, a administração informou que as obras da primeira Unidade Básica de Saúde de Icaraí estão em fase final. A unidade deverá ampliar a oferta de atendimento multiprofissional, com serviços voltados à prevenção, acompanhamento de doenças crônicas e atenção especializada à população idosa. Prefeitura de Niterói promoveu nesta quarta-feira (4) mais uma reunião de monitoramento das ações estratégicas da administração municipal. O encontro reuniu secretários e gestores para uma análise dos projetos em andamento, avaliação dos resultados obtidos ao longo de 2026 e definição das prioridades para os últimos meses do ano.Durante a reunião, o prefeito Rodrigo Neves reforçou a importância de manter o ritmo de trabalho para garantir a conclusão das metas planejadas. Segundo ele, a expectativa da administração é encerrar o ano com elevado índice de cumprimento dos compromissos assumidos junto à população, além de preparar o terreno para os desafios de 2027.LEIA MAIS: Niterói avança na execução do Plano de Metas 2026 com novas entregas à população Entre os destaques apresentados está a construção do reservatório subterrâneo no estádio Caio Martins, em Icaraí. A intervenção integra o conjunto de ações voltadas para a prevenção de alagamentos e terá capacidade para armazenar até 80 milhões de litros de água da chuva, contribuindo para minimizar os impactos de temporais na região.Outra iniciativa destacada foi a elaboração do Plano Municipal de Preparação e Resposta ao El Niño. O documento reúne medidas preventivas e estratégias de atuação para enfrentar possíveis eventos climáticos extremos previstos para os próximos meses, como chuvas intensas, rajadas de vento e temperaturas elevadas.Na área da saúde, a administração informou que as obras da primeira Unidade Básica de Saúde de Icaraí estão em fase final. A unidade deverá ampliar a oferta de atendimento multiprofissional, com serviços voltados à prevenção, acompanhamento de doenças crônicas e atenção especializada à população idosa.



Segurança recebe novos investimentos



O setor de segurança pública também registrou avanços recentes. Entre eles está o processo para construção da nova Inspetoria Regional da Guarda Municipal, no Centro da cidade. A futura unidade deverá ampliar a presença da corporação na região e oferecer melhores condições de trabalho aos agentes.



Além disso, o município reforçou a parceria com o 12º Batalhão da Polícia Militar por meio da entrega de novos veículos destinados ao patrulhamento ostensivo.



A rede municipal de ensino deve ganhar ainda neste mês uma nova unidade escolar no bairro Engenho do Mato. A Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira terá capacidade para atender cerca de 400 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.



Na mobilidade urbana, a Prefeitura ampliou o sistema de bicicletas compartilhadas na Região Oceânica com a instalação de duas novas estações da NitBike, fortalecendo as opções de transporte sustentável para moradores e visitantes.



De acordo com a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Elissa Rasma, o acompanhamento constante das metas permite identificar ajustes necessários e garantir maior integração entre os órgãos municipais.



O encontro faz parte da estratégia de monitoramento das ações previstas no Plano de Metas 2026 e no planejamento de longo prazo da cidade. A proposta é assegurar que os projetos saiam do papel e se transformem em benefícios concretos para a população de Niterói.