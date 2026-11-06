Niterói: com o tema "Amizade, raízes, boas memórias, sempre!", o Mira?s Day chega à sua segunda ediçãoDivulgação/Ascom
O evento foi idealizado para aproximar famílias e amigos que compartilham histórias ligadas ao município do Noroeste Fluminense. A proposta é criar um ambiente de reencontro e celebração das origens, valorizando os vínculos afetivos construídos em Miracema, mesmo para aqueles que vivem atualmente em outras cidades.
Com o lema “Amizade, raízes, boas memórias, sempre!”, a iniciativa busca preservar tradições e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os participantes. A expectativa é reunir pessoas de diferentes gerações em um ambiente acolhedor e familiar.
A recepção dos convidados terá início às 12h, com atividades voltadas para crianças e espaço destinado às famílias. A partir das 14h, a animação ficará por conta da banda Aerobarca, que levará ao público um repertório repleto de clássicos do rock para embalar a confraternização.
Conexão entre Miracema e Niterói - A realização do encontro em Niterói reforça a presença da comunidade miracemense na cidade e a iniciativa de manter vivos os laços culturais e afetivos entre conterrâneos. Mais do que uma festa, o Mira’s Day se consolidou como um momento de celebração da identidade e das memórias que unem moradores de diferentes gerações.
Miracema: tradição e acolhimento no Noroeste Fluminense
Localizada na região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, Miracema é conhecida por sua forte tradição cultural, hospitalidade e qualidade de vida. Com uma população que preserva suas raízes e valoriza os laços comunitários, a cidade se destaca pelo clima acolhedor e pelas histórias construídas ao longo de gerações. Muitos moradores que se mudaram para outras regiões mantêm uma relação afetiva com o município, retornando sempre que possível para visitar familiares e participar de eventos locais. Essa conexão permanente ajuda a fortalecer iniciativas como o Mira’s Day, que celebra a identidade miracemense e aproxima pessoas unidas pelas mesmas origens.
Serviço
Evento: 2º Mira’s Day
Data: 7 de novembro (sábado)
Horário: A partir das 12h
Local: Bar e Restaurante Berton
Endereço: Rua Geraldo Martins, nº 54, lojas 101 a 104, Icaraí, Niterói (RJ)
Informações: (21) 3587-3284
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.