Niterói: com o tema "Amizade, raízes, boas memórias, sempre!", o Mira?s Day chega à sua segunda edição - Divulgação/Ascom

Niterói: com o tema "Amizade, raízes, boas memórias, sempre!", o Mira?s Day chega à sua segunda ediçãoDivulgação/Ascom

Publicado 06/11/2026 09:20

Niterói será palco, neste sábado (7), da segunda edição do Mira’s Day, encontro criado para reunir moradores e ex-moradores de Miracema que hoje vivem na Região Metropolitana do Rio. A programação acontece a partir do meio-dia, no Bar e Restaurante Berton, em Icaraí, e promete um dia de integração marcado por música, convivência e muitas recordações.





O evento foi idealizado para aproximar famílias e amigos que compartilham histórias ligadas ao município do Noroeste Fluminense. A proposta é criar um ambiente de reencontro e celebração das origens, valorizando os vínculos afetivos construídos em Miracema, mesmo para aqueles que vivem atualmente em outras cidades.



Com o lema “Amizade, raízes, boas memórias, sempre!”, a iniciativa busca preservar tradições e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os participantes. A expectativa é reunir pessoas de diferentes gerações em um ambiente acolhedor e familiar.



A recepção dos convidados terá início às 12h, com atividades voltadas para crianças e espaço destinado às famílias. A partir das 14h, a animação ficará por conta da banda Aerobarca, que levará ao público um repertório repleto de clássicos do rock para embalar a confraternização.



Conexão entre Miracema e Niterói - A realização do encontro em Niterói reforça a presença da comunidade miracemense na cidade e a iniciativa de manter vivos os laços culturais e afetivos entre conterrâneos. Mais do que uma festa, o Mira’s Day se consolidou como um momento de celebração da identidade e das memórias que unem moradores de diferentes gerações. LEIA MAIS: Niterói terá Observatório de Turismo para levantar inventário sobre atrações O evento foi idealizado para aproximar famílias e amigos que compartilham histórias ligadas ao município do Noroeste Fluminense. A proposta é criar um ambiente de reencontro e celebração das origens, valorizando os vínculos afetivos construídos em Miracema, mesmo para aqueles que vivem atualmente em outras cidades.Com o lema “Amizade, raízes, boas memórias, sempre!”, a iniciativa busca preservar tradições e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os participantes. A expectativa é reunir pessoas de diferentes gerações em um ambiente acolhedor e familiar.A recepção dos convidados terá início às 12h, com atividades voltadas para crianças e espaço destinado às famílias. A partir das 14h, a animação ficará por conta da banda Aerobarca, que levará ao público um repertório repleto de clássicos do rock para embalar a confraternização.Conexão entre Miracema e Niterói - A realização do encontro em Niterói reforça a presença da comunidade miracemense na cidade e a iniciativa de manter vivos os laços culturais e afetivos entre conterrâneos. Mais do que uma festa, o Mira’s Day se consolidou como um momento de celebração da identidade e das memórias que unem moradores de diferentes gerações.

Miracema: tradição e acolhimento no Noroeste Fluminense



Localizada na região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, Miracema é conhecida por sua forte tradição cultural, hospitalidade e qualidade de vida. Com uma população que preserva suas raízes e valoriza os laços comunitários, a cidade se destaca pelo clima acolhedor e pelas histórias construídas ao longo de gerações. Muitos moradores que se mudaram para outras regiões mantêm uma relação afetiva com o município, retornando sempre que possível para visitar familiares e participar de eventos locais. Essa conexão permanente ajuda a fortalecer iniciativas como o Mira’s Day, que celebra a identidade miracemense e aproxima pessoas unidas pelas mesmas origens.



Serviço



Evento: 2º Mira’s Day

Data: 7 de novembro (sábado)

Horário: A partir das 12h

Local: Bar e Restaurante Berton

Endereço: Rua Geraldo Martins, nº 54, lojas 101 a 104, Icaraí, Niterói (RJ)

Informações: (21) 3587-3284