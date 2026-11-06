Niterói: em uma série de reuniões com ministros em Brasília, Rodrigo Neves discutiu investimentos Evelen Gouvêa/Ascom
Acompanhado da secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, o prefeito destacou que o apoio federal vai fortalecer a rede pública de Niterói.
“O apoio do Governo Federal para o custeio do Super Centro da Região Oceânica e a parceria para a construção da nova unidade no Fonseca vão ampliar o acesso da população a consultas, exames e atendimentos especializados. Agradeço ao presidente Lula e ao ministro Alexandre Padilha pela cooperação com Niterói. Seguimos trabalhando para melhorar a qualidade do atendimento à população, porque saúde sempre tem que ser prioridade”, afirmou Rodrigo Neves.
A agenda na capital federal incluiu reuniões com os ministros da Previdência Social, Wolney Queiroz, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, além do secretário do Tesouro Nacional, Daniel Cardoso Leal.
Vida Nova no Morro - Na reunião com o secretário do Tesouro Nacional, Daniel Cardoso Leal, o prefeito discutiu oportunidades de investimento e financiamento para projetos estratégicos, com destaque para o Vida Nova no Morro. O programa é uma das prioridades da administração municipal para melhorar a infraestrutura urbana e as condições de vida dos moradores das comunidades.
“Foi uma conversa importante, que traz perspectivas positivas para Niterói e reforça a importância de manter o diálogo e construir caminhos junto ao Governo Federal. Política se faz com presença, diálogo e articulação. É assim que construímos parcerias e transformamos oportunidades em conquistas para a população”, reforçou Rodrigo Neves.
Previdência e áreas para equipamentos públicos
Inovação e transição energética - Com o ministro Alexandre Silveira, Rodrigo Neves discutiu a ampliação da cooperação entre a Prefeitura e o Governo Federal para o Distrito de Inovação da Cantareira e os programas de transição energética de Niterói. O encontro teve como foco projetos voltados à sustentabilidade, à inovação e ao desenvolvimento econômico do município.
“Foi uma excelente reunião com o ministro Alexandre Silveira sobre a cooperação entre a Prefeitura e o Governo Federal. Temos novidades por aí para o Distrito de Inovação da Cantareira e para os programas de transição energética de Niterói”, destacou o prefeito.
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