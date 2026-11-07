Niterói: Domingo de prova do Enem terá operação especial da Nittrans - Agencia Brasil/EBC

Niterói: Domingo de prova do Enem terá operação especial da NittransAgencia Brasil/EBC

Publicado 07/11/2026 07:21

NitTrans vai atuar com operadores de trânsito nos acessos aos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos próximos domingos (8 e 15), para orientar motoristas e pedestres, facilitar a circulação viária e minimizar possíveis intercorrências no entorno dos pontos de prova.





Em função da realização do exame, o projeto Orla Viva não será realizado na Praia de Icaraí neste domingo (8). A realização da atividade no domingo seguinte, dia 15, quando acontece a segunda etapa do Enem, ainda será avaliada.



A NitTrans orienta os candidatos a planejarem o deslocamento com antecedência, considerando as condições do trânsito e o tempo necessário para chegar ao local de prova. Os portões serão fechados às 13h, e não será permitida a entrada após esse horário. Por isso, a recomendação é sair de casa com antecedência para evitar atrasos. LEIA MAIS: Educação de Niterói registra melhor rendimento escolar da história da cidade Em função da realização do exame, o projeto Orla Viva não será realizado na Praia de Icaraí neste domingo (8). A realização da atividade no domingo seguinte, dia 15, quando acontece a segunda etapa do Enem, ainda será avaliada.A NitTrans orienta os candidatos a planejarem o deslocamento com antecedência, considerando as condições do trânsito e o tempo necessário para chegar ao local de prova. Os portões serão fechados às 13h, e não será permitida a entrada após esse horário. Por isso, a recomendação é sair de casa com antecedência para evitar atrasos.

Importância do Enem para estudantes



O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil.



A prova permite que estudantes concorram a vagas em universidades públicas por meio do Sisu.

Além disso, a nota pode ser utilizada para obter bolsas de estudo pelo ProUni. O Enem também possibilita o acesso ao financiamento estudantil através do Fies.

Para muitos jovens, o exame representa a oportunidade de transformar sonhos em realidade. A avaliação incentiva os estudantes a ampliarem seus conhecimentos em diversas áreas.



Outro benefício é a possibilidade de ingressar em instituições de ensino em diferentes estados do país. O exame contribui para a democratização do acesso à educação superior. Uma boa preparação para o Enem pode abrir portas para inúmeras oportunidades acadêmicas e profissionais.



Dessa forma, o Enem desempenha um papel fundamental na construção do futuro de milhões de estudantes brasileiros.

