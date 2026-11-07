A NitTrans vai atuar com operadores de trânsito nos acessos aos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos próximos domingos (8 e 15), para orientar motoristas e pedestres, facilitar a circulação viária e minimizar possíveis intercorrências no entorno dos pontos de prova.
Em função da realização do exame, o projeto Orla Viva não será realizado na Praia de Icaraí neste domingo (8). A realização da atividade no domingo seguinte, dia 15, quando acontece a segunda etapa do Enem, ainda será avaliada.
A NitTrans orienta os candidatos a planejarem o deslocamento com antecedência, considerando as condições do trânsito e o tempo necessário para chegar ao local de prova. Os portões serão fechados às 13h, e não será permitida a entrada após esse horário. Por isso, a recomendação é sair de casa com antecedência para evitar atrasos.
Importância do Enem para estudantes
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil.
A prova permite que estudantes concorram a vagas em universidades públicas por meio do Sisu. Além disso, a nota pode ser utilizada para obter bolsas de estudo pelo ProUni. O Enem também possibilita o acesso ao financiamento estudantil através do Fies.
Para muitos jovens, o exame representa a oportunidade de transformar sonhos em realidade. A avaliação incentiva os estudantes a ampliarem seus conhecimentos em diversas áreas.
Outro benefício é a possibilidade de ingressar em instituições de ensino em diferentes estados do país. O exame contribui para a democratização do acesso à educação superior. Uma boa preparação para o Enem pode abrir portas para inúmeras oportunidades acadêmicas e profissionais.
Dessa forma, o Enem desempenha um papel fundamental na construção do futuro de milhões de estudantes brasileiros.
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