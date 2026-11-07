Niterói: estudantes da Rede Municipal de Educação participam de experiência com a Seleção Brasileira de Futsal - Divulgação/Ascom

Niterói: estudantes da Rede Municipal de Educação participam de experiência com a Seleção Brasileira de FutsalDivulgação/Ascom

Publicado 07/11/2026 07:41

Estudantes da Rede Municipal de Educação de Niterói tiveram uma experiência especial nesta quinta-feira (5) ao participar de uma clínica esportiva comandada por profissionais da comissão técnica da Seleção Brasileira de Futsal. A atividade reuniu jovens atletas que integram o Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede e proporcionou contato direto com metodologias utilizadas no alto rendimento da modalidade.





A iniciativa ocorreu no CT Niterói, localizado no Barreto, espaço que vem servindo como base de preparação para as seleções de Brasil, Argentina, Espanha e Portugal antes da disputa da Finalíssima de Futsal 2026. Além das atividades práticas, os alunos também foram convidados a acompanhar um treinamento da equipe brasileira na Arena Niterói, onde puderam observar de perto a rotina dos atletas que defenderão o país na competição internacional.



Durante a clínica, os participantes realizaram exercícios conduzidos por integrantes da comissão técnica nacional, conhecendo técnicas, estratégias e métodos de treinamento aplicados no futsal de elite. A programação permitiu aos estudantes uma troca de conhecimentos com profissionais que atuam entre os principais nomes da modalidade no mundo.



O encontro foi marcado por momentos de aprendizado e motivação, aproximando os jovens de referências do esporte e mostrando na prática como funciona a preparação de uma seleção que está entre as mais vitoriosas do planeta.



A experiência continuou na Arena Niterói, onde o grupo assistiu ao treinamento da Seleção Brasileira. Os estudantes acompanharam o trabalho desenvolvido pela comissão técnica, observaram movimentações táticas e conheceram detalhes da preparação dos atletas para os confrontos da Finalíssima.



Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, iniciativas como essa reforçam o papel do esporte no desenvolvimento de crianças e adolescentes da rede pública.



Segundo ele, o acesso a experiências desse porte amplia horizontes, fortalece sonhos e mostra aos estudantes que espaços tradicionalmente associados ao alto rendimento também podem fazer parte de suas trajetórias. O secretário destacou ainda que o programa Niterói Joga em Rede busca utilizar o esporte como instrumento de inclusão social, formação cidadã e desenvolvimento humano.



A clínica também fortaleceu a integração entre o trabalho realizado pelo Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede e o universo do esporte profissional. Um dos responsáveis pelas atividades foi o auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Vanildo Neto, que ressaltou a importância do contato entre os jovens e os profissionais da modalidade.



De acordo com ele, os estudantes têm os atletas da Seleção como inspiração e a vivência proporcionou uma oportunidade de apresentar parte da rotina e da realidade enfrentada pelos jogadores que representam o Brasil em competições internacionais.



Entre os participantes estava Davi Oliveira, atleta do CT Niterói e estudante da rede municipal. O jovem destacou a importância dos ensinamentos recebidos durante a atividade, especialmente os exercícios e fundamentos utilizados pela equipe nacional.



Para ele, a experiência trouxe novos conhecimentos que poderão contribuir para sua evolução dentro do futsal e para o aprimoramento das habilidades desenvolvidas nos treinamentos.



A clínica acontece em meio à realização da Finalíssima de Futsal 2026, competição que coloca Niterói no centro do cenário internacional da modalidade. O torneio reúne Brasil, Argentina, Espanha e Portugal, seleções consideradas entre as mais fortes do mundo, em disputas que envolvem campeões e vice-campeões da Copa América e da Eurocopa de Futsal.



As quatro equipes utilizam o CT Niterói Joga em Rede como centro de preparação para os jogos, o que evidencia a qualidade da estrutura esportiva disponibilizada pelo município. A presença das delegações internacionais também reforça a capacidade da cidade para sediar grandes eventos esportivos.



Atual campeã da América do Sul, a Seleção Brasileira buscará mais uma conquista internacional. As semifinais da competição acontecem nesta sexta-feira (6), enquanto as disputas pelo terceiro lugar e pelo título estão programadas para domingo (8), na Arena Niterói. LEIA MAIS: Rede Municipal de Educação divulga calendário de matrículas para 2027 A iniciativa ocorreu no CT Niterói, localizado no Barreto, espaço que vem servindo como base de preparação para as seleções de Brasil, Argentina, Espanha e Portugal antes da disputa da Finalíssima de Futsal 2026. Além das atividades práticas, os alunos também foram convidados a acompanhar um treinamento da equipe brasileira na Arena Niterói, onde puderam observar de perto a rotina dos atletas que defenderão o país na competição internacional.Durante a clínica, os participantes realizaram exercícios conduzidos por integrantes da comissão técnica nacional, conhecendo técnicas, estratégias e métodos de treinamento aplicados no futsal de elite. A programação permitiu aos estudantes uma troca de conhecimentos com profissionais que atuam entre os principais nomes da modalidade no mundo.O encontro foi marcado por momentos de aprendizado e motivação, aproximando os jovens de referências do esporte e mostrando na prática como funciona a preparação de uma seleção que está entre as mais vitoriosas do planeta.A experiência continuou na Arena Niterói, onde o grupo assistiu ao treinamento da Seleção Brasileira. Os estudantes acompanharam o trabalho desenvolvido pela comissão técnica, observaram movimentações táticas e conheceram detalhes da preparação dos atletas para os confrontos da Finalíssima.Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, iniciativas como essa reforçam o papel do esporte no desenvolvimento de crianças e adolescentes da rede pública.Segundo ele, o acesso a experiências desse porte amplia horizontes, fortalece sonhos e mostra aos estudantes que espaços tradicionalmente associados ao alto rendimento também podem fazer parte de suas trajetórias. O secretário destacou ainda que o programa Niterói Joga em Rede busca utilizar o esporte como instrumento de inclusão social, formação cidadã e desenvolvimento humano.A clínica também fortaleceu a integração entre o trabalho realizado pelo Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede e o universo do esporte profissional. Um dos responsáveis pelas atividades foi o auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Vanildo Neto, que ressaltou a importância do contato entre os jovens e os profissionais da modalidade.De acordo com ele, os estudantes têm os atletas da Seleção como inspiração e a vivência proporcionou uma oportunidade de apresentar parte da rotina e da realidade enfrentada pelos jogadores que representam o Brasil em competições internacionais.Entre os participantes estava Davi Oliveira, atleta do CT Niterói e estudante da rede municipal. O jovem destacou a importância dos ensinamentos recebidos durante a atividade, especialmente os exercícios e fundamentos utilizados pela equipe nacional.Para ele, a experiência trouxe novos conhecimentos que poderão contribuir para sua evolução dentro do futsal e para o aprimoramento das habilidades desenvolvidas nos treinamentos.A clínica acontece em meio à realização da Finalíssima de Futsal 2026, competição que coloca Niterói no centro do cenário internacional da modalidade. O torneio reúne Brasil, Argentina, Espanha e Portugal, seleções consideradas entre as mais fortes do mundo, em disputas que envolvem campeões e vice-campeões da Copa América e da Eurocopa de Futsal.As quatro equipes utilizam o CT Niterói Joga em Rede como centro de preparação para os jogos, o que evidencia a qualidade da estrutura esportiva disponibilizada pelo município. A presença das delegações internacionais também reforça a capacidade da cidade para sediar grandes eventos esportivos.Atual campeã da América do Sul, a Seleção Brasileira buscará mais uma conquista internacional. As semifinais da competição acontecem nesta sexta-feira (6), enquanto as disputas pelo terceiro lugar e pelo título estão programadas para domingo (8), na Arena Niterói.



Estrutura voltada para a formação de atletas



Inaugurado em 2024, o Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede atende centenas de estudantes-atletas da Rede Municipal e integra uma política pública voltada ao desenvolvimento esportivo desde a iniciação até o alto rendimento.



O complexo conta com quadra oficial para futsal, vôlei, basquete e handebol, arquibancada com capacidade para aproximadamente duas mil pessoas e uma arena multiuso. Os atletas também têm acesso a academia equipada, além de acompanhamento de preparadores físicos, nutricionistas e fisioterapeuta.



A participação dos estudantes na clínica e no treino da Seleção Brasileira representa mais um exemplo da proposta do programa: aproximar jovens da escola pública de experiências esportivas de alto nível, transformando o esporte em uma ferramenta de aprendizagem, inclusão e construção de oportunidades.