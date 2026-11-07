Niterói: cidade promoveu encontro para ampliar a capacitação de equipes e fortalecer ações de preservação da fauna - Divulgação/Ascom

Niterói: cidade promoveu encontro para ampliar a capacitação de equipes e fortalecer ações de preservação da faunaDivulgação/Ascom

Publicado 07/11/2026 07:49

Com mais de 50% de seu território coberto por áreas ambientalmente protegidas, Niterói vem consolidando estratégias para reforçar a preservação da fauna silvestre e ampliar a qualificação dos profissionais que atuam diretamente no atendimento a ocorrências envolvendo animais. Como parte desse trabalho, a Prefeitura promoveu a terceira edição da Capacitação em Gestão, Manejo e Conservação da Fauna Silvestre, iniciativa voltada ao aperfeiçoamento técnico e à integração das equipes responsáveis pela proteção da biodiversidade local.





Realizado no auditório da Prefeitura, no Centro, o encontro reuniu servidores municipais, integrantes da Câmara Técnica de Fauna Silvestre e agentes da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Civil Municipal. A programação foi estruturada para atualizar conhecimentos, compartilhar experiências e discutir métodos que contribuam para tornar mais eficiente o trabalho de resgate, manejo e conservação dos animais encontrados no município.



A realização da capacitação reflete a importância da preservação ambiental para Niterói, que abriga unidades de conservação municipais e estaduais responsáveis pela proteção de ecossistemas fundamentais para a manutenção da biodiversidade. A presença dessas áreas protegidas faz com que o município conviva frequentemente com diferentes espécies da fauna silvestre, exigindo protocolos específicos para atendimento e monitoramento.



Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco, o fortalecimento das políticas de conservação passa diretamente pela capacitação constante dos profissionais envolvidos na atividade.



De acordo com ele, a proteção da fauna exige planejamento, conhecimento técnico e integração entre os diversos setores responsáveis pela gestão ambiental. O secretário destacou ainda que investir na formação das equipes contribui para aprimorar o atendimento às ocorrências e garantir que cada espécie seja tratada de acordo com suas necessidades e características.



Entre os temas abordados durante a capacitação estiveram os procedimentos utilizados no manejo de animais encontrados em áreas urbanas, unidades de conservação e ambientes naturais. Os especialistas explicaram que cada caso demanda uma análise específica para a identificação da espécie, avaliação das condições do animal e definição sobre a necessidade de intervenção.



Dependendo da situação observada pelas equipes técnicas, o animal pode permanecer no local onde foi encontrado, ser encaminhado para atendimento especializado ou receber outra destinação prevista pelas normas ambientais.



Outro aspecto amplamente discutido foi a diferença entre animais silvestres nativos, espécies exóticas e animais domésticos. A distinção é considerada fundamental para a escolha dos procedimentos adequados, uma vez que cada grupo exige metodologias próprias de atendimento e manejo.



Nos casos em que o resgate se torna necessário, os animais podem ser encaminhados para Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), onde recebem acompanhamento especializado antes de uma possível reintegração à natureza.



Os participantes também receberam orientações sobre os critérios que devem ser observados na devolução dos animais ao ambiente natural. Especialistas ressaltaram a importância de priorizar áreas próximas ao local de origem da espécie e ambientes compatíveis com o ecossistema ao qual ela pertence, aumentando as chances de adaptação e sobrevivência.



A programação contou ainda com palestras voltadas à biossegurança e à prevenção de zoonoses, destacando protocolos destinados à proteção tanto dos profissionais quanto dos próprios animais durante operações de resgate e manejo.



Outro tema discutido foi a legislação relacionada à posse e à criação de animais silvestres. Os participantes receberam esclarecimentos sobre as responsabilidades previstas nas normas ambientais e os procedimentos legais que devem ser observados em cada situação. LEIA MAIS: Niterói lança carta em defesa do meio ambiente com Marina Silva Realizado no auditório da Prefeitura, no Centro, o encontro reuniu servidores municipais, integrantes da Câmara Técnica de Fauna Silvestre e agentes da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Civil Municipal. A programação foi estruturada para atualizar conhecimentos, compartilhar experiências e discutir métodos que contribuam para tornar mais eficiente o trabalho de resgate, manejo e conservação dos animais encontrados no município.A realização da capacitação reflete a importância da preservação ambiental para Niterói, que abriga unidades de conservação municipais e estaduais responsáveis pela proteção de ecossistemas fundamentais para a manutenção da biodiversidade. A presença dessas áreas protegidas faz com que o município conviva frequentemente com diferentes espécies da fauna silvestre, exigindo protocolos específicos para atendimento e monitoramento.Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco, o fortalecimento das políticas de conservação passa diretamente pela capacitação constante dos profissionais envolvidos na atividade.De acordo com ele, a proteção da fauna exige planejamento, conhecimento técnico e integração entre os diversos setores responsáveis pela gestão ambiental. O secretário destacou ainda que investir na formação das equipes contribui para aprimorar o atendimento às ocorrências e garantir que cada espécie seja tratada de acordo com suas necessidades e características.Entre os temas abordados durante a capacitação estiveram os procedimentos utilizados no manejo de animais encontrados em áreas urbanas, unidades de conservação e ambientes naturais. Os especialistas explicaram que cada caso demanda uma análise específica para a identificação da espécie, avaliação das condições do animal e definição sobre a necessidade de intervenção.Dependendo da situação observada pelas equipes técnicas, o animal pode permanecer no local onde foi encontrado, ser encaminhado para atendimento especializado ou receber outra destinação prevista pelas normas ambientais.Outro aspecto amplamente discutido foi a diferença entre animais silvestres nativos, espécies exóticas e animais domésticos. A distinção é considerada fundamental para a escolha dos procedimentos adequados, uma vez que cada grupo exige metodologias próprias de atendimento e manejo.Nos casos em que o resgate se torna necessário, os animais podem ser encaminhados para Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), onde recebem acompanhamento especializado antes de uma possível reintegração à natureza.Os participantes também receberam orientações sobre os critérios que devem ser observados na devolução dos animais ao ambiente natural. Especialistas ressaltaram a importância de priorizar áreas próximas ao local de origem da espécie e ambientes compatíveis com o ecossistema ao qual ela pertence, aumentando as chances de adaptação e sobrevivência.A programação contou ainda com palestras voltadas à biossegurança e à prevenção de zoonoses, destacando protocolos destinados à proteção tanto dos profissionais quanto dos próprios animais durante operações de resgate e manejo.Outro tema discutido foi a legislação relacionada à posse e à criação de animais silvestres. Os participantes receberam esclarecimentos sobre as responsabilidades previstas nas normas ambientais e os procedimentos legais que devem ser observados em cada situação.



Integração fortalece a proteção da biodiversidade



Entre os palestrantes convidados estiveram Jorge Pontes, representante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), do Instituto Peixe das Nuvens e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro; Marcio Barizon Cepeda, que abordou questões ligadas à biossegurança; e Letícia Francisco, responsável pela apresentação sobre aspectos jurídicos relacionados à fauna silvestre.



Para a bióloga da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Aline Moreno, iniciativas como essa contribuem para ampliar a articulação entre diferentes órgãos e profissionais que atuam na preservação ambiental.



A avaliação é de que a troca de conhecimentos fortalece o trabalho conjunto das equipes e ajuda a construir respostas mais eficientes para os desafios relacionados à conservação da fauna, reforçando o compromisso do município com a proteção dos ecossistemas e da biodiversidade presentes em seu território.



Com a capacitação, Niterói reafirma sua estratégia de investir não apenas na preservação das áreas protegidas, mas também na qualificação permanente dos profissionais responsáveis por garantir o equilíbrio ambiental e a segurança dos animais silvestres que fazem parte do patrimônio natural da cidade.