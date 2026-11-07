Niterói: atividade realizada testa protocolos de saúde para enfrentar fenômenos climáticos extremos - Divulgação/Ascom

Niterói: atividade realizada testa protocolos de saúde para enfrentar fenômenos climáticos extremosDivulgação/Ascom

Publicado 07/11/2026 07:58

Niterói deu mais um passo no fortalecimento de suas políticas de prevenção e resposta a emergências climáticas ao sediar um exercício estratégico voltado para o setor de saúde pública. O município se tornou o segundo do país a receber o simulado da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), iniciativa que busca avaliar a capacidade dos governos locais de agir diante de situações provocadas por eventos climáticos extremos.

A atividade foi realizada no auditório do Hospital Municipal Carlos Tortelly e reuniu representantes da Secretaria Municipal de Saúde, do Ministério da Saúde e da OPAS. Antes de Niterói, apenas Boa Vista, capital de Roraima, havia participado da simulação em território brasileiro.



O principal objetivo da ação foi analisar a eficiência das medidas previstas no Plano Municipal de Enfrentamento ao El Niño, além de verificar a capacidade de articulação da rede pública de saúde em cenários de crise relacionados a fenômenos climáticos severos.



Nos últimos anos, os efeitos das mudanças climáticas vêm exigindo respostas cada vez mais rápidas e coordenadas por parte dos gestores públicos. Chuvas intensas, ondas de calor, estiagens prolongadas e ressacas têm impactado diferentes regiões do país, tornando fundamental a criação de protocolos específicos para situações de emergência.



Durante a abertura da atividade, a vice-prefeita Isabel Swan destacou que a cidade vem investindo continuamente em ações preventivas para reduzir os riscos associados a eventos climáticos adversos.



Segundo ela, a administração municipal tem trabalhado de forma integrada entre diferentes secretarias para ampliar a capacidade de resposta do município. Entre as medidas já implementadas estão obras de contenção de encostas, monitoramento de áreas de risco e iniciativas voltadas para a preservação ambiental.



A vice-prefeita ressaltou ainda que, além das intervenções estruturais, a cidade vem aperfeiçoando seus protocolos de atuação para garantir respostas mais rápidas e eficientes em situações de emergência que possam afetar a população.



A dinâmica desenvolvida pela OPAS foi baseada em cinco cenários hipotéticos que apresentavam diferentes níveis de gravidade relacionados aos efeitos do El Niño. Ao longo do exercício, os participantes precisaram debater medidas de resposta, definir estratégias de mobilização e avaliar a utilização de recursos disponíveis em situações emergenciais.



O objetivo foi testar a capacidade de tomada de decisão dos gestores e verificar como os diversos setores envolvidos atuariam diante do agravamento gradual de uma ocorrência climática.



A metodologia utilizada foi a chamada simulação de mesa, modalidade em que os participantes discutem cenários e procedimentos em ambiente de planejamento, sem a necessidade de mobilizações em campo. O formato permite analisar fluxos de atuação, identificar fragilidades e propor melhorias de forma segura e organizada.



Saúde pública no centro da estratégia



A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destacou a importância da participação de Niterói na iniciativa internacional. Segundo ela, o exercício representa uma oportunidade de revisar processos internos, aprimorar fluxos de trabalho e fortalecer a integração entre os diferentes órgãos envolvidos na gestão de crises.



Ao longo das atividades, também foram discutidas estratégias para garantir a continuidade do atendimento à população em situações adversas, especialmente para grupos considerados mais vulneráveis, que costumam ser os mais afetados por eventos climáticos extremos.



Relatório vai orientar novas ações



Além das discussões promovidas durante o simulado, os participantes realizaram trabalhos em grupo e receberam avaliações de observadores responsáveis por acompanhar cada etapa da atividade. As análises servirão de base para a elaboração de recomendações voltadas ao aprimoramento das políticas públicas municipais.



Ao término do exercício, foi produzido um relatório técnico contendo sugestões para fortalecer a governança e aperfeiçoar os protocolos de resposta diante dos impactos associados ao fenômeno El Niño e a outros eventos climáticos extremos.



A participação de Niterói na iniciativa reforça o papel do município como referência em planejamento preventivo e adaptação climática. Ao investir na preparação das equipes e na integração entre diferentes áreas da administração pública, a cidade busca ampliar sua capacidade de proteger a população diante dos desafios cada vez mais frequentes impostos pelas mudanças climáticas.