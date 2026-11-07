Niterói: Avenida Roberto Silveira ficou completamente engarrafada no horário das fortes chuvas - Divulgação/Ascom

Niterói: Avenida Roberto Silveira ficou completamente engarrafada no horário das fortes chuvas Divulgação/Ascom

Publicado 07/11/2026 18:45

A forte mudança no tempo registrada na tarde deste sábado (7) trouxe uma série de impactos para moradores de Niterói . Além dos alagamentos em importantes vias da cidade, o temporal também foi acompanhado por relatos de falta de energia e oscilações no fornecimento elétrico em diferentes bairros. Até o momento, não há um balanço oficial que informe quantos imóveis foram afetados pelas interrupções.





Segundo moradores, os problemas na rede elétrica foram registrados em pontos da Região Oceânica, Pendotiba, Centro e em bairros das zonas Norte e Sul. As ocorrências aconteceram durante o período de ventos fortes e chuva intensa que atingiu a cidade ao longo da tarde.



As queixas sobre interrupções e oscilações de energia partiram de diferentes regiões do município. Na Região Oceânica, moradores de áreas de Itaipu relataram quedas de luz. Em Pendotiba, também houve registros em diversos pontos da região. Em Santa Rosa, na Rua Mario Viana, moradores reclamavam que a luz faltou e voltou várias vezes nesse período.



Na Zona Norte, os bairros Fonseca e Barreto apareceram entre os locais onde moradores enfrentaram problemas no fornecimento elétrico. Já na Zona Sul, os relatos vieram de São Francisco, Charitas, Icaraí, Ingá e Boa Viagem. O Centro de Niterói também registrou ocorrências semelhantes.



Em Várzea das Moças, a situação foi agravada pela queda de galhos sobre a rede elétrica de um condomínio, aumentando os transtornos para os moradores da localidade. Apesar da quantidade de registros, os relatos se referem a áreas específicas dos bairros mencionados.



Diante da previsão de chuva moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de vento, a Defesa Civil de Niterói colocou o município em estágio de Atenção às 14h50. O alerta foi emitido antes da chegada da chuva, que começou a atingir diferentes pontos da cidade por volta das 15h40.



O aviso meteorológico permaneceu válido até as 18h de domingo (8). As autoridades alertam para a possibilidade de novos alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos isolados em áreas de encosta nas próximas horas



Além dos problemas relacionados à energia elétrica, o temporal provocou bolsões d'água em importantes vias do Centro, de Icaraí e do Fonseca. Um dos pontos mais afetados foi a entrada do Plaza Shopping Niterói, que ficou alagada durante a forte precipitação.



Em Icaraí, a Avenida Roberto Silveira registrou congestionamentos ao longo da tarde, dificultando a circulação de veículos em uma das principais vias da cidade.



Outro reflexo do mau tempo foi observado na Ponte Rio-Niterói. Como medida de segurança diante das condições meteorológicas adversas, a concessionária responsável pela via chegou a interromper temporariamente o tráfego nos dois sentidos e, posteriormente, passou a operar em sistema de comboio.



Nesse modelo, os veículos seguiram em grupos organizados e monitorados pela concessionária para reduzir riscos durante ventanias e chuvas fortes. Por volta das 16h, o tempo estimado de travessia era de 29 minutos em direção ao Rio de Janeiro e de 46 minutos para quem seguia rumo a Niterói. LEIA MAIS: Chuva atrapalha trânsito e causa alagamentos em ruas da cidade Segundo moradores, os problemas na rede elétrica foram registrados em pontos da Região Oceânica, Pendotiba, Centro e em bairros das zonas Norte e Sul. As ocorrências aconteceram durante o período de ventos fortes e chuva intensa que atingiu a cidade ao longo da tarde.As queixas sobre interrupções e oscilações de energia partiram de diferentes regiões do município. Na Região Oceânica, moradores de áreas de Itaipu relataram quedas de luz. Em Pendotiba, também houve registros em diversos pontos da região. Em Santa Rosa, na Rua Mario Viana, moradores reclamavam que a luz faltou e voltou várias vezes nesse período.Na Zona Norte, os bairros Fonseca e Barreto apareceram entre os locais onde moradores enfrentaram problemas no fornecimento elétrico. Já na Zona Sul, os relatos vieram de São Francisco, Charitas, Icaraí, Ingá e Boa Viagem. O Centro de Niterói também registrou ocorrências semelhantes.Em Várzea das Moças, a situação foi agravada pela queda de galhos sobre a rede elétrica de um condomínio, aumentando os transtornos para os moradores da localidade. Apesar da quantidade de registros, os relatos se referem a áreas específicas dos bairros mencionados.Diante da previsão de chuva moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de vento, a Defesa Civil de Niterói colocou o município em estágio de Atenção às 14h50. O alerta foi emitido antes da chegada da chuva, que começou a atingir diferentes pontos da cidade por volta das 15h40.O aviso meteorológico permaneceu válido até as 18h de domingo (8). As autoridades alertam para a possibilidade de novos alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos isolados em áreas de encosta nas próximas horasAlém dos problemas relacionados à energia elétrica, o temporal provocou bolsões d'água em importantes vias do Centro, de Icaraí e do Fonseca. Um dos pontos mais afetados foi a entrada do Plaza Shopping Niterói, que ficou alagada durante a forte precipitação.Em Icaraí, a Avenida Roberto Silveira registrou congestionamentos ao longo da tarde, dificultando a circulação de veículos em uma das principais vias da cidade.Outro reflexo do mau tempo foi observado na Ponte Rio-Niterói. Como medida de segurança diante das condições meteorológicas adversas, a concessionária responsável pela via chegou a interromper temporariamente o tráfego nos dois sentidos e, posteriormente, passou a operar em sistema de comboio.Nesse modelo, os veículos seguiram em grupos organizados e monitorados pela concessionária para reduzir riscos durante ventanias e chuvas fortes. Por volta das 16h, o tempo estimado de travessia era de 29 minutos em direção ao Rio de Janeiro e de 46 minutos para quem seguia rumo a Niterói.

As condições climáticas também afetaram a programação cultural dos 453 anos de Niterói. A Prefeitura decidiu adiar todas as apresentações previstas para o Horto do Fonseca neste sábado.



Entre as atrações que tiveram suas apresentações suspensas estão o cantor Mumuzinho, o grupo Vou Pro Sereno, além dos artistas Lara Zuzarte, Lipe Torres e DJ Tucho. A administração municipal informou que uma nova data para os eventos será divulgada posteriormente.



Deslizamento preocupa moradores do Fonseca

A força da chuva também provocou o deslizamento de parte de um barranco na Travessa São José, no bairro Fonseca. O incidente ocorreu por volta das 16h, pouco mais de uma hora após a entrada do município em estágio de atenção.



Moradores que estiverem sem luz podem comunicar a ocorrência à Enel Rio por diferentes canais de atendimento, incluindo WhatsApp pelo número (21) 99601-9608, aplicativo oficial, site da concessionária e Central de Relacionamento no telefone 0800 28 00 120.



As autoridades também reforçam que, em caso de fios caídos, a população deve manter distância e evitar qualquer contato com os cabos. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193 e a Defesa Civil pelo número 199.

Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre feridos, desalojados ou imóveis atingidos pelo deslizamento.