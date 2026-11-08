Niterói: Semana da Educação terá contação de histórias nas Bibliotecas Populares, encontros de clubes de leitura e apresentações culturais - Divulgação/Ascom

Niterói: Semana da Educação terá contação de histórias nas Bibliotecas Populares, encontros de clubes de leitura e apresentações culturaisDivulgação/Ascom

Publicado 08/11/2026 06:16

Niterói vai transformar escolas, praças, centros culturais, museus e áreas de convivência em grandes espaços de aprendizado entre os dias 7 e 14 de novembro. A Semana da Educação, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, levará para diferentes regiões da cidade uma programação voltada a estudantes, profissionais da rede, famílias e moradores, com atividades que buscam ampliar a relação entre a educação pública e a comunidade.





Ao longo de oito dias, o evento reunirá mais de 100 ações formativas, exposições artísticas, experiências culturais, atividades ao ar livre, práticas esportivas inclusivas e debates sobre temas contemporâneos relacionados à infância, tecnologia e desenvolvimento humano. A proposta é mostrar que a aprendizagem ultrapassa os limites da sala de aula e está presente nos mais variados espaços urbanos.



A abertura acontece no dia 7 de novembro, no Campo de São Bento, em Icaraí, das 8h às 12h. O local receberá oficinas, experiências interativas e atividades voltadas especialmente ao público infantil, valorizando a criatividade, a autonomia e a relação das crianças com a natureza. As ações dialogam com a proposta do Programa Recriar, iniciativa que incentiva formas mais livres e investigativas de aprendizagem.



O tema também estará presente na exposição fotográfica “Recriar: o olhar que se reencontra com a natureza”, que ficará em cartaz no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. A mostra apresenta registros produzidos em unidades municipais de educação infantil e destaca momentos de descobertas, brincadeiras e interação das crianças com ambientes naturais. A proposta é sensibilizar o público para a importância dos espaços externos no desenvolvimento infantil. LEIAS MAIS: Semana da Educação potencializa iniciativas do ensino público Ao longo de oito dias, o evento reunirá mais de 100 ações formativas, exposições artísticas, experiências culturais, atividades ao ar livre, práticas esportivas inclusivas e debates sobre temas contemporâneos relacionados à infância, tecnologia e desenvolvimento humano. A proposta é mostrar que a aprendizagem ultrapassa os limites da sala de aula e está presente nos mais variados espaços urbanos.A abertura acontece no dia 7 de novembro, no Campo de São Bento, em Icaraí, das 8h às 12h. O local receberá oficinas, experiências interativas e atividades voltadas especialmente ao público infantil, valorizando a criatividade, a autonomia e a relação das crianças com a natureza. As ações dialogam com a proposta do Programa Recriar, iniciativa que incentiva formas mais livres e investigativas de aprendizagem.O tema também estará presente na exposição fotográfica “Recriar: o olhar que se reencontra com a natureza”, que ficará em cartaz no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. A mostra apresenta registros produzidos em unidades municipais de educação infantil e destaca momentos de descobertas, brincadeiras e interação das crianças com ambientes naturais. A proposta é sensibilizar o público para a importância dos espaços externos no desenvolvimento infantil.



Formação profissional, inclusão e protagonismo estudantil

Um dos principais focos da Semana da Educação será o fortalecimento da formação continuada dos profissionais da rede municipal. Durante a programação, professores, gestores e servidores poderão participar de palestras, oficinas, jornadas temáticas e vivências que abordarão temas como alfabetização, diversidade, educação antirracista, inclusão, cultura digital, inteligência artificial, inovação pedagógica e desenvolvimento infantil.



As atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade, incluindo o Centro de Formação Darcy Ribeiro, a Universidade Federal Fluminense (UFF), unidades escolares e outros espaços parceiros.



Outro destaque da programação é o projeto “Escola de Portas Abertas”. A iniciativa permitirá que diversas unidades escolares recebam visitantes para apresentar experiências desenvolvidas ao longo do ano letivo. A proposta é aproximar moradores, famílias e educadores, fortalecendo a participação da comunidade na construção da educação pública.



Os estudantes também terão papel de destaque por meio da exposição dos Projetos Educacionais Instituintes, que ficará aberta ao público no Museu Janete Costa de Arte Popular. O espaço reunirá trabalhos desenvolvidos em dezenas de escolas e unidades de educação infantil da rede municipal. Instalações, maquetes, desenhos, painéis e outras produções apresentarão reflexões que conectam ciência, cultura e arte sob o olhar de crianças e jovens.



A programação inclui ainda ações voltadas à inclusão por meio do esporte. No dia 13 de novembro, estudantes com deficiência participarão de uma vivência paradesportiva com modalidades como bocha, futebol, vôlei adaptado e goalball. Além de estimular a prática esportiva, a iniciativa pretende reforçar valores como respeito, cooperação, autonomia e convivência.



Entre os momentos mais aguardados está a palestra do pediatra e defensor da infância Daniel Becker, marcada para o dia 11 de novembro, na Sala Nelson Pereira dos Santos. Com o tema “Entre Telas e Quintais: Lugares das Infâncias na Contemporaneidade”, o encontro promoverá reflexões sobre os impactos das tecnologias digitais na vida das crianças e a importância do brincar, da convivência familiar e do contato com a natureza.



A Semana da Educação contará ainda com contação de histórias nas Bibliotecas Populares, encontros de clubes de leitura, apresentações culturais e atividades que levarão educadores a pontos históricos, ambientais e turísticos do município.



O encerramento está programado para o dia 14 de novembro, no Horto do Fonseca, também com atividades abertas ao público. O espaço receberá atrações culturais, práticas esportivas, apresentações artísticas, baile charme e Festival do Passinho, celebrando a diversidade e o talento presentes na rede municipal de ensino.



Com uma programação ampla e diversificada, a Semana da Educação pretende reforçar o papel da escola como agente de transformação social e aproximar ainda mais a população das experiências construídas diariamente na rede pública de Niterói.