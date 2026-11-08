Niterói: evento no Caminho Niemeyer terá operação especial que prevê interdições e desvios - Divulgação/Ascom

Niterói: evento no Caminho Niemeyer terá operação especial que prevê interdições e desviosDivulgação/Ascom

Publicado 08/11/2026 06:34

Motoristas que circularem pelo Centro de Niterói neste domingo (8) deverão ficar atentos às alterações no trânsito previstas para a realização da edição local do evento Pagobinho. Para garantir a segurança dos participantes e organizar o fluxo de veículos na região do Caminho Niemeyer , a NitTrans montou uma operação especial que será executada entre 13h e 23h59.





O esquema inclui mudanças na circulação viária, restrições de estacionamento, criação de áreas exclusivas para embarque e desembarque e ajustes operacionais em vias próximas ao local do evento. A iniciativa busca minimizar impactos no trânsito e facilitar o acesso do público ao espaço onde será realizada a programação.



De acordo com o planejamento da NitTrans, a Rua Professor Plínio Leite terá interdição parcial em toda sua extensão. Durante o período da operação, o acesso será permitido apenas para veículos autorizados ou destinados ao evento. Já os ônibus que seguem em direção ao Terminal Rodoviário deverão utilizar rotas alternativas, passando pela Avenida Visconde do Rio Branco com acesso pela Rua Marechal Deodoro.



A recomendação é que os condutores programem seus deslocamentos com antecedência, especialmente aqueles que costumam trafegar pela região central da cidade aos domingos. LEIA MAIS: NitTrans terá operação especial de trânsito durante Enem O esquema inclui mudanças na circulação viária, restrições de estacionamento, criação de áreas exclusivas para embarque e desembarque e ajustes operacionais em vias próximas ao local do evento. A iniciativa busca minimizar impactos no trânsito e facilitar o acesso do público ao espaço onde será realizada a programação.De acordo com o planejamento da NitTrans, a Rua Professor Plínio Leite terá interdição parcial em toda sua extensão. Durante o período da operação, o acesso será permitido apenas para veículos autorizados ou destinados ao evento. Já os ônibus que seguem em direção ao Terminal Rodoviário deverão utilizar rotas alternativas, passando pela Avenida Visconde do Rio Branco com acesso pela Rua Marechal Deodoro.A recomendação é que os condutores programem seus deslocamentos com antecedência, especialmente aqueles que costumam trafegar pela região central da cidade aos domingos.



Estacionamento e embarque terão áreas específicas



Além das modificações na circulação de veículos, o esquema operacional também prevê mudanças relacionadas ao estacionamento. Será proibido estacionar na Rua Professor Plínio Leite, entre a Rua Marquês de Caxias e a entrada do estacionamento do Niterói Rotativo.



Para compensar a restrição e facilitar a chegada do público ao evento, a NitTrans liberará vagas em trechos determinados das ruas Professor Plínio Leite, Doutor Fróes da Cruz, Saldanha Marinho e Marquês de Caxias. A medida tem como objetivo ampliar a oferta de estacionamento nas proximidades do local da festa e reduzir transtornos para os visitantes.



Outra mudança importante será a implantação de uma faixa reversível nas ruas Um e Doze, no trecho compreendido entre as ruas Marquês de Caxias e Professor Plínio Leite. A estratégia permitirá adequar o fluxo de veículos de acordo com a demanda registrada ao longo do evento.



A operação também contempla a organização dos pontos de embarque e desembarque. Os táxis contarão com área reservada na Rua Professor Plínio Leite, garantindo maior praticidade para passageiros que utilizarem o serviço.



Os veículos de aplicativo e automóveis particulares deverão utilizar um trecho específico da Rua Um, entre as ruas Marquês de Caxias e Saldanha Marinho, destinado exclusivamente ao embarque e desembarque de usuários.



Já os ônibus e vans que transportarem passageiros para o evento terão espaço reservado entre as ruas Saldanha Marinho e Doutor Fróes da Cruz, permitindo uma operação mais segura e organizada para veículos de maior porte.



A NitTrans reforça que agentes de trânsito estarão distribuídos pela região para orientar motoristas, monitorar o fluxo viário e auxiliar na segurança da operação. O órgão recomenda atenção redobrada à sinalização temporária e às instruções dos operadores que atuarão no entorno do Caminho Niemeyer durante todo o período das intervenções.



Com a expectativa de grande movimentação de público ao longo do dia, a orientação é que os participantes deem preferência ao transporte coletivo, táxis ou aplicativos, contribuindo para a redução do volume de veículos na região central. A medida também ajuda a tornar o acesso ao evento mais rápido e seguro para todos os usuários das vias afetadas pela operação especial de trânsito.