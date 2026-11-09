Niterói: combate a irregularidades em quiosques e estabelecimentos instalados na orla - Divulgação/Ascom

Niterói: combate a irregularidades em quiosques e estabelecimentos instalados na orlaDivulgação/Ascom

Publicado 09/11/2026 01:25

A Prefeitura de Niterói vai dar início, no próximo dia 20 de novembro, à Operação Verão 2026/2027, antecipando o cronograma tradicional para reforçar a segurança, a fiscalização e o ordenamento das praias do município. A medida foi definida em razão da expectativa de temperaturas acima da média nos próximos meses e dos possíveis impactos provocados pelo fenômeno El Niño, que pode aumentar significativamente a presença de moradores e turistas na orla antes mesmo da chegada oficial do verão.





A operação seguirá até março de 2027 e envolverá uma força-tarefa composta por diversos órgãos municipais, que atuarão de forma integrada para garantir mais organização nos espaços públicos, melhorar a mobilidade urbana e ampliar as ações preventivas voltadas à população. O trabalho será intensificado principalmente nos fins de semana e feriados, períodos em que as praias costumam registrar maior movimento.



Segundo a administração municipal, a antecipação do planejamento faz parte de uma estratégia mais ampla de preparação da cidade para possíveis eventos climáticos extremos. O município elaborou um plano específico para enfrentar cenários relacionados ao El Niño, incluindo ondas de calor, chuvas intensas, ventos fortes, incêndios em áreas de vegetação e ocorrências de ressacas no litoral.



O prefeito Rodrigo Neves destacou que a medida busca garantir mais segurança aos frequentadores das praias e reforçar a capacidade de resposta dos órgãos públicos diante de situações atípicas. De acordo com ele, a cidade vem investindo na capacitação das equipes e na integração entre diferentes setores para minimizar riscos e preservar o bem-estar da população durante a temporada de verão.



O planejamento operacional foi definido em encontros entre representantes das secretarias e instituições participantes. A coordenação das ações ficará sob responsabilidade do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que fará o monitoramento das ocorrências e o acionamento das equipes de acordo com a demanda registrada em cada região.



Um dos focos centrais da Operação Verão será o combate a irregularidades em quiosques e estabelecimentos instalados na orla. Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da fiscalização de posturas intensificarão as vistorias para coibir práticas consideradas abusivas ou incompatíveis com a legislação municipal.



Entre as infrações que estarão na mira das equipes estão a cobrança irregular pelo uso de mesas, cadeiras e guarda-sóis, a exigência de consumação mínima, a ocupação indevida da faixa de areia, o comércio ambulante sem autorização e casos de poluição sonora. O objetivo é assegurar o livre acesso às praias e preservar a tranquilidade dos frequentadores.



A legislação municipal estabelece que a cobrança pelos equipamentos de praia seja realizada por meio de módulos compostos por mesa, cadeiras e guarda-sol, vedando a cobrança individual de cada item. Atualmente, o valor máximo definido para esse conjunto corresponde a R$ 22,85. Também existem limites para a quantidade de módulos disponibilizados por quiosques em praias como Itaipu, Piratininga e Camboinhas, além da proibição de utilização de áreas de restinga.



O descumprimento dessas regras pode resultar em multas, apreensão de materiais e até mesmo na perda da licença de funcionamento, dependendo da gravidade da infração constatada pelos fiscais. LEIA MAIS: Mais de 300 mil pessoas lotaram as praias de Niterói no fim de semana A operação seguirá até março de 2027 e envolverá uma força-tarefa composta por diversos órgãos municipais, que atuarão de forma integrada para garantir mais organização nos espaços públicos, melhorar a mobilidade urbana e ampliar as ações preventivas voltadas à população. O trabalho será intensificado principalmente nos fins de semana e feriados, períodos em que as praias costumam registrar maior movimento.Segundo a administração municipal, a antecipação do planejamento faz parte de uma estratégia mais ampla de preparação da cidade para possíveis eventos climáticos extremos. O município elaborou um plano específico para enfrentar cenários relacionados ao El Niño, incluindo ondas de calor, chuvas intensas, ventos fortes, incêndios em áreas de vegetação e ocorrências de ressacas no litoral.O prefeito Rodrigo Neves destacou que a medida busca garantir mais segurança aos frequentadores das praias e reforçar a capacidade de resposta dos órgãos públicos diante de situações atípicas. De acordo com ele, a cidade vem investindo na capacitação das equipes e na integração entre diferentes setores para minimizar riscos e preservar o bem-estar da população durante a temporada de verão.O planejamento operacional foi definido em encontros entre representantes das secretarias e instituições participantes. A coordenação das ações ficará sob responsabilidade do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que fará o monitoramento das ocorrências e o acionamento das equipes de acordo com a demanda registrada em cada região.Um dos focos centrais da Operação Verão será o combate a irregularidades em quiosques e estabelecimentos instalados na orla. Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da fiscalização de posturas intensificarão as vistorias para coibir práticas consideradas abusivas ou incompatíveis com a legislação municipal.Entre as infrações que estarão na mira das equipes estão a cobrança irregular pelo uso de mesas, cadeiras e guarda-sóis, a exigência de consumação mínima, a ocupação indevida da faixa de areia, o comércio ambulante sem autorização e casos de poluição sonora. O objetivo é assegurar o livre acesso às praias e preservar a tranquilidade dos frequentadores.A legislação municipal estabelece que a cobrança pelos equipamentos de praia seja realizada por meio de módulos compostos por mesa, cadeiras e guarda-sol, vedando a cobrança individual de cada item. Atualmente, o valor máximo definido para esse conjunto corresponde a R$ 22,85. Também existem limites para a quantidade de módulos disponibilizados por quiosques em praias como Itaipu, Piratininga e Camboinhas, além da proibição de utilização de áreas de restinga.O descumprimento dessas regras pode resultar em multas, apreensão de materiais e até mesmo na perda da licença de funcionamento, dependendo da gravidade da infração constatada pelos fiscais.



Trânsito e monitoramento climático entram na estratégia



A mobilidade urbana será outro ponto de atenção durante a temporada. A NitTrans manterá agentes em pontos estratégicos para orientar motoristas, organizar o fluxo de veículos e reduzir os congestionamentos nos acessos às praias, especialmente na Região Oceânica. O planejamento prevê a adoção de bloqueios temporários quando necessário e a utilização de reboques para retirada de veículos estacionados irregularmente.



A gestão dos estacionamentos ficará sob responsabilidade da Superintendência de Terminais e Estacionamentos, que priorizará a ocupação dos bolsões de vagas antes da utilização das vias públicas. Os operadores trabalharão identificados para evitar a atuação de guardadores sem autorização.



Paralelamente, a Defesa Civil manterá acompanhamento permanente das condições meteorológicas por meio de estações de monitoramento, radares, pluviômetros, sirenes e sistemas de alerta à população. O órgão também preparou protocolos específicos para situações de calor extremo, temporais, ventos fortes, incêndios florestais e ressacas marítimas.



Além das ações de segurança e trânsito, a operação contará com reforço na limpeza urbana. A Companhia de Limpeza de Niterói ampliará os serviços de coleta de resíduos e disponibilização de lixeiras, enquanto equipes ambientais atuarão na proteção da vegetação de restinga e na fiscalização de possíveis danos às áreas de preservação.



A rede municipal de saúde também ficará mobilizada para apoiar as atividades da temporada. Entre as iniciativas previstas estão ações preventivas voltadas às famílias, incluindo a distribuição de pulseiras para identificação de crianças. A população poderá comunicar irregularidades e solicitar apoio por meio do telefone 153, canal oficial do Centro Integrado de Segurança Pública.



Com a atuação conjunta de diferentes órgãos e o reforço das medidas preventivas, a Prefeitura de Niterói aposta em uma temporada de verão mais organizada, segura e preparada para lidar tanto com o aumento do fluxo de visitantes quanto com os desafios climáticos previstos para os próximos meses.