Niterói: vice-prefeita da cidade, Isabel Swan, participou da cerimônia de ativação das bombas e deu início à operação - Divulgação/Ascom

Niterói: vice-prefeita da cidade, Isabel Swan, participou da cerimônia de ativação das bombas e deu início à operaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 09/11/2026 01:32

A Prefeitura de Niterói colocou em funcionamento um sistema emergencial de bombeamento para levar água do mar até a Lagoa de Piratininga, na Região Oceânica da cidade. A medida marca uma nova etapa das obras de recuperação do Túnel do Tibau e tem como principal objetivo assegurar a renovação das águas da lagoa durante o período de intervenções na estrutura, considerada fundamental para o equilíbrio ambiental da região.





A ativação das bombas contou com a presença da vice-prefeita Isabel Swan, além de representantes da área de infraestrutura do município, pescadores e moradores da região. A operação utiliza um sistema provisório formado por bombas hidráulicas e tubulações submersas que transportam a água do oceano diretamente para a lagoa, garantindo a circulação hídrica necessária para a manutenção do ecossistema local.



A iniciativa surge como uma solução temporária enquanto são executadas as obras de recuperação do Túnel do Tibau, responsável pela ligação natural entre a Lagoa de Piratininga e o mar. Com a estrutura comprometida após desmoronamentos registrados entre 2018 e 2019, a troca de água foi reduzida de forma significativa, afetando as condições ambientais do sistema lagunar.



Segundo a vice-prefeita Isabel Swan, a retomada da renovação hídrica representa um avanço importante para a recuperação ambiental da lagoa e para as atividades desenvolvidas pelas comunidades que dependem diretamente desse ecossistema.



Ela destacou que a entrada controlada de água do mar deve contribuir para a melhoria da qualidade da água, beneficiando especialmente os pescadores que atuam na região. A administração municipal também reforçou que a preservação ambiental vem sendo tratada como prioridade em diferentes projetos de infraestrutura desenvolvidos na cidade. LEIA MAIS: Cidade promove 5ª Caminhada e Corrida Longevidade em Piratininga A ativação das bombas contou com a presença da vice-prefeita Isabel Swan, além de representantes da área de infraestrutura do município, pescadores e moradores da região. A operação utiliza um sistema provisório formado por bombas hidráulicas e tubulações submersas que transportam a água do oceano diretamente para a lagoa, garantindo a circulação hídrica necessária para a manutenção do ecossistema local.A iniciativa surge como uma solução temporária enquanto são executadas as obras de recuperação do Túnel do Tibau, responsável pela ligação natural entre a Lagoa de Piratininga e o mar. Com a estrutura comprometida após desmoronamentos registrados entre 2018 e 2019, a troca de água foi reduzida de forma significativa, afetando as condições ambientais do sistema lagunar.Segundo a vice-prefeita Isabel Swan, a retomada da renovação hídrica representa um avanço importante para a recuperação ambiental da lagoa e para as atividades desenvolvidas pelas comunidades que dependem diretamente desse ecossistema.Ela destacou que a entrada controlada de água do mar deve contribuir para a melhoria da qualidade da água, beneficiando especialmente os pescadores que atuam na região. A administração municipal também reforçou que a preservação ambiental vem sendo tratada como prioridade em diferentes projetos de infraestrutura desenvolvidos na cidade.



Obra vai ampliar circulação de água e recuperar estrutura histórica



A instalação do sistema de bombeamento é considerada uma etapa estratégica para que a recuperação definitiva do Túnel do Tibau possa avançar. Com o mecanismo provisório operando, será possível fechar a comporta existente, isolar as extremidades da passagem subterrânea e esvaziar completamente o interior do túnel para a realização das intervenções estruturais.



Os trabalhos incluem a remoção de antigos revestimentos de concreto, fragmentos de rochas soltas e outros materiais acumulados ao longo dos anos. Após essa fase, equipes técnicas realizarão uma avaliação detalhada das condições da estrutura para identificar os pontos que precisarão de reforço e recuperação.



De acordo com a Prefeitura, a conclusão das obras permitirá restabelecer a conexão entre a lagoa e o oceano em capacidade muito superior à atual. A expectativa é que o volume de água renovado ultrapasse mil litros por segundo, índice que representa mais do que o triplo da circulação observada atualmente.



Durante todo o período das obras, o bombeamento será ajustado conforme as necessidades ambientais da lagoa. Técnicos acompanham constantemente indicadores como temperatura da água, níveis de oxigênio dissolvido e volume hídrico para definir a quantidade ideal de água que deve ser transferida do mar para o sistema lagunar.



O monitoramento é realizado em parceria com órgãos ambientais e busca evitar problemas como a queda da oxigenação, situação que pode provocar impactos na fauna aquática e até episódios de mortandade de peixes. A renovação controlada das águas também ajuda a reduzir os efeitos provocados pelo aquecimento excessivo da lagoa durante períodos de temperaturas elevadas.



Além da recuperação estrutural do túnel, a intervenção inclui a retirada de pedras e resíduos provenientes dos deslizamentos que atingiram a área nos últimos anos. A expectativa da Prefeitura é que a obra restabeleça plenamente a circulação hídrica entre a lagoa e o mar, contribuindo para a recuperação ambiental de um dos mais importantes ecossistemas da Região Oceânica.



Com investimento estimado em R$ 38 milhões e prazo de execução de 12 meses, o projeto integra um conjunto de ações voltadas à revitalização ambiental e à preservação dos recursos naturais de Niterói. A administração municipal avalia que a etapa iniciada agora é essencial para garantir a segurança das obras e, ao mesmo tempo, proteger a biodiversidade da Lagoa de Piratininga durante todo o processo de recuperação do Túnel do Tibau.