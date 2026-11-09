Niterói: Prefeito Rodrigo Neves sancionou lei que autoriza o Poder Executivo a conceder complementação financeira a instituições sem fins lucrativos que prestam serviços de reabilitação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) - Divulgação/Ascom

Niterói: Prefeito Rodrigo Neves sancionou lei que autoriza o Poder Executivo a conceder complementação financeira a instituições sem fins lucrativos que prestam serviços de reabilitação pelo Sistema Único de Saúde (SUS)Divulgação/Ascom

Publicado 09/11/2026 01:39

A Prefeitura deu mais um passo para fortalecer a rede de atendimento às pessoas com deficiência no município. O prefeito Rodrigo Neves sancionou uma nova lei que autoriza a concessão de complementação financeira a instituições sem fins lucrativos responsáveis por serviços de reabilitação conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A medida tem como objetivo ampliar os investimentos públicos em entidades que desempenham papel fundamental na promoção da inclusão, do acolhimento e da assistência especializada.





A iniciativa foi aprovada pela Câmara Municipal e permitirá que a Secretaria Municipal de Saúde aumente os repasses destinados às instituições parceiras. Juntas, essas organizações atendem mais de 5 mil pessoas e se consolidaram como referência não apenas para Niterói, mas para dezenas de cidades do estado do Rio de Janeiro.



Segundo a Prefeitura, o reforço financeiro chega em um momento importante para garantir a continuidade e a expansão dos serviços oferecidos. As entidades atuam em diversas frentes, incluindo reabilitação física, atendimento a pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e múltiplas deficiências, além de ações voltadas à inclusão social e ao desenvolvimento da autonomia dos pacientes.



Durante a cerimônia de sanção da lei, o prefeito destacou a relevância do trabalho desenvolvido pelas organizações e ressaltou que o novo instrumento legal permitirá ampliar a capacidade de investimento da administração municipal na rede de atendimento especializada.



Para Rodrigo Neves, o fortalecimento dessas instituições representa um avanço nas políticas públicas voltadas à inclusão. Segundo ele, as entidades exercem um papel complementar ao serviço público e são fundamentais para garantir um atendimento mais amplo e humanizado às pessoas com deficiência.



O evento reuniu representantes de importantes organizações que atuam no setor, entre elas a Associação Fluminense de Reabilitação (AFR), a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC), a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição (APADA), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Niterói (APAE) e a Pestalozzi. As instituições desenvolvem programas especializados de assistência, educação e reabilitação que beneficiam milhares de famílias. LEIA MAIS: Niterói amplia ações de prevenção e fortalece atendimentos ao AVC A iniciativa foi aprovada pela Câmara Municipal e permitirá que a Secretaria Municipal de Saúde aumente os repasses destinados às instituições parceiras. Juntas, essas organizações atendem mais de 5 mil pessoas e se consolidaram como referência não apenas para Niterói, mas para dezenas de cidades do estado do Rio de Janeiro.Segundo a Prefeitura, o reforço financeiro chega em um momento importante para garantir a continuidade e a expansão dos serviços oferecidos. As entidades atuam em diversas frentes, incluindo reabilitação física, atendimento a pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e múltiplas deficiências, além de ações voltadas à inclusão social e ao desenvolvimento da autonomia dos pacientes.Durante a cerimônia de sanção da lei, o prefeito destacou a relevância do trabalho desenvolvido pelas organizações e ressaltou que o novo instrumento legal permitirá ampliar a capacidade de investimento da administração municipal na rede de atendimento especializada.Para Rodrigo Neves, o fortalecimento dessas instituições representa um avanço nas políticas públicas voltadas à inclusão. Segundo ele, as entidades exercem um papel complementar ao serviço público e são fundamentais para garantir um atendimento mais amplo e humanizado às pessoas com deficiência.O evento reuniu representantes de importantes organizações que atuam no setor, entre elas a Associação Fluminense de Reabilitação (AFR), a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC), a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição (APADA), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Niterói (APAE) e a Pestalozzi. As instituições desenvolvem programas especializados de assistência, educação e reabilitação que beneficiam milhares de famílias.

Rede de atendimento tem alcance regional

Além do impacto direto para a população de Niterói, as entidades atendidas pela nova legislação possuem alcance regional. De acordo com representantes do setor, os serviços oferecidos atualmente recebem pacientes de 92 municípios fluminenses, o que demonstra a importância dessas organizações para a rede pública de saúde e assistência social em todo o estado.



A secretária municipal de Saúde, Ilza Follows, afirmou que a medida representa um reforço significativo para a manutenção e o aprimoramento dos serviços prestados. Segundo ela, o apoio financeiro adicional chega para fortalecer instituições que realizam um trabalho essencial e reconhecido na área da reabilitação.



As entidades também exercem papel importante na economia local. Além do atendimento especializado, elas são responsáveis pela geração de mais de 500 empregos diretos, mantendo equipes multidisciplinares formadas por profissionais de saúde, educação, assistência social e áreas técnicas especializadas.



Para os dirigentes das organizações, a aprovação da lei traz mais segurança para o planejamento das atividades e contribui para a sustentabilidade dos programas desenvolvidos. O presidente da Associação Fluminense de Reabilitação (AFR), Telmo Hoelz, destacou que os recursos representam um reconhecimento da importância do trabalho realizado ao longo dos anos.



Segundo ele, a parceria entre o poder público e o terceiro setor tem sido fundamental para ampliar o acesso da população aos serviços de reabilitação. O dirigente ressaltou ainda que as instituições complementam a atuação governamental, oferecendo atendimento especializado a milhares de pessoas que dependem desse suporte para melhorar sua qualidade de vida.



Com a nova legislação em vigor, a expectativa da Prefeitura é ampliar a capacidade de atendimento da rede conveniada e fortalecer iniciativas voltadas à inclusão social. A medida integra a estratégia municipal de valorização das instituições que atuam em áreas essenciais da saúde e reforça o compromisso da administração pública com a promoção dos direitos e da cidadania das pessoas com deficiência.



Ao ampliar os investimentos no setor, Niterói busca consolidar uma rede de assistência cada vez mais estruturada, garantindo melhores condições de atendimento para pacientes e familiares e contribuindo para a construção de uma cidade mais inclusiva e acessível.