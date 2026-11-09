Niterói: Antes da final, Argentina e Portugal entraram em quadra para definir a terceira colocação da Finalíssima - Divulgação/Ascom

Niterói: Antes da final, Argentina e Portugal entraram em quadra para definir a terceira colocação da FinalíssimaDivulgação/Ascom

Publicado 09/11/2026 01:52

A seleção da Espanha conquistou neste domingo (8) o título da Finalíssima de Futsal 2026 ao derrotar o Brasil por 3 a 0 na decisão disputada na Arena Niterói . Diante de um ginásio lotado e com a presença de torcedores de diferentes cidades da região, os europeus construíram a vitória no segundo tempo e garantiram o troféu da competição que reuniu algumas das principais potências do futsal mundial.





O torneio internacional transformou Niterói em um dos principais centros esportivos do país durante o fim de semana. Além da grande final entre brasileiros e espanhóis, a programação também contou com a disputa do terceiro lugar. Na partida preliminar, a Argentina superou Portugal por 3 a 1 e terminou a competição na terceira colocação.



A decisão teve início equilibrado, com as duas equipes encontrando dificuldades para furar os sistemas defensivos adversários. O primeiro tempo terminou sem gols, refletindo o alto nível técnico e a intensidade apresentada pelas seleções desde os minutos iniciais.



Na etapa complementar, porém, a Espanha conseguiu transformar o maior volume de jogo em vantagem no placar. Gonzalo Castejón abriu o marcador e colocou os europeus em vantagem. O Brasil passou a buscar o empate e aumentou a pressão ofensiva, mas acabou encontrando dificuldades diante da sólida marcação espanhola. Nos minutos finais, Cecílio Morales ampliou a diferença e praticamente definiu o confronto. Já nos instantes derradeiros, Antonio Pérez marcou o terceiro gol e confirmou a vitória por 3 a 0.



Com o resultado, a seleção espanhola encerrou a competição de forma invicta e celebrou mais uma conquista importante no cenário internacional do futsal.



Durante a cerimônia de encerramento, a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, destacou a importância da realização de eventos esportivos de grande porte na cidade. Segundo ela, a Arena Niterói tem se consolidado como um importante equipamento para o desenvolvimento do esporte e para a promoção de atividades voltadas à juventude.



A presença da Seleção Brasileira e de outras equipes de destaque internacional também foi vista pela administração municipal como uma oportunidade para fortalecer a imagem da cidade como destino de grandes competições esportivas, além de movimentar setores ligados ao turismo e aos serviços. LEIA MAIS: Arena Niterói recebe a Copa Supervôlei Feminino 2026 O torneio internacional transformou Niterói em um dos principais centros esportivos do país durante o fim de semana. Além da grande final entre brasileiros e espanhóis, a programação também contou com a disputa do terceiro lugar. Na partida preliminar, a Argentina superou Portugal por 3 a 1 e terminou a competição na terceira colocação.A decisão teve início equilibrado, com as duas equipes encontrando dificuldades para furar os sistemas defensivos adversários. O primeiro tempo terminou sem gols, refletindo o alto nível técnico e a intensidade apresentada pelas seleções desde os minutos iniciais.Na etapa complementar, porém, a Espanha conseguiu transformar o maior volume de jogo em vantagem no placar. Gonzalo Castejón abriu o marcador e colocou os europeus em vantagem. O Brasil passou a buscar o empate e aumentou a pressão ofensiva, mas acabou encontrando dificuldades diante da sólida marcação espanhola. Nos minutos finais, Cecílio Morales ampliou a diferença e praticamente definiu o confronto. Já nos instantes derradeiros, Antonio Pérez marcou o terceiro gol e confirmou a vitória por 3 a 0.Com o resultado, a seleção espanhola encerrou a competição de forma invicta e celebrou mais uma conquista importante no cenário internacional do futsal.Durante a cerimônia de encerramento, a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, destacou a importância da realização de eventos esportivos de grande porte na cidade. Segundo ela, a Arena Niterói tem se consolidado como um importante equipamento para o desenvolvimento do esporte e para a promoção de atividades voltadas à juventude.A presença da Seleção Brasileira e de outras equipes de destaque internacional também foi vista pela administração municipal como uma oportunidade para fortalecer a imagem da cidade como destino de grandes competições esportivas, além de movimentar setores ligados ao turismo e aos serviços.

Argentina garante terceiro lugar e público aprova estrutura

Antes da final, Argentina e Portugal entraram em quadra para definir a terceira colocação da Finalíssima. Os argentinos começaram a partida em ritmo acelerado e abriram o placar logo nos primeiros segundos com Leandro Altamirano. Portugal reagiu e chegou ao empate por meio de Hugo Neves, mas a equipe sul-americana retomou a vantagem após um gol contra de Tomás Paçó. Nos minutos finais, Lucas Bolo aproveitou o gol vazio para fechar o marcador em 3 a 1.



A Finalíssima foi marcada pelo equilíbrio desde as semifinais. Na sexta-feira (6), os dois confrontos classificatórios foram definidos nos pênaltis. O Brasil avançou após vencer a Argentina por 5 a 4, depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Já a Espanha garantiu vaga na decisão ao superar Portugal por 8 a 7 nas cobranças, após igualdade em 2 a 2 durante a partida.



Mesmo com a derrota na final, jogadores da Seleção Brasileira elogiaram a estrutura encontrada em Niterói. O pivô Pito ressaltou o apoio recebido da torcida durante toda a competição e destacou as condições oferecidas pela Arena para a prática do esporte de alto rendimento.



Quem esteve nas arquibancadas também aprovou o espaço. Torcedores que visitaram a Arena Niterói pela primeira vez elogiaram a organização, o conforto das instalações e a facilidade de acesso ao local. Muitos destacaram a importância de receber competições internacionais na cidade, permitindo que moradores acompanhem de perto atletas de elite sem precisar se deslocar para a capital.



Inaugurada como a primeira arena indoor do Estado do Rio de Janeiro fora da capital, a Arena Niterói vem ampliando seu calendário esportivo e cultural. Integrante do Parque Poliesportivo da Concha Acústica, o equipamento possui capacidade para até 2.600 pessoas em eventos esportivos e pode receber até 5 mil espectadores em apresentações culturais.



Com padrão internacional e estrutura preparada para modalidades como futsal, vôlei, basquete e handebol, o espaço já sediou eventos de destaque nacional, incluindo competições esportivas, shows e apresentações da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. A realização da Finalíssima de Futsal reforça o protagonismo da arena e consolida Niterói como uma das referências na recepção de grandes eventos esportivos no país.