Niterói: Semana da Educação começou neste sábado, com atividades no Campo de São Bento, em Icaraí - Divulgação/Ascom

Niterói: Semana da Educação começou neste sábado, com atividades no Campo de São Bento, em IcaraíDivulgação/Ascom

Publicado 09/11/2026 02:06

Niterói deu início neste fim de semana a uma ampla programação voltada à valorização da educação pública municipal. A abertura da Semana da Educação 2026 aconteceu no sábado (7), com atividades realizadas no Campo de São Bento, em Icaraí, e a inauguração da exposição fotográfica “Recriar: olhar que se reencontra com a natureza”, instalada no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. Ao longo da semana, a cidade receberá mais de 200 ações educativas, culturais e pedagógicas distribuídas por diferentes espaços até o dia 14 de novembro.





Promovida pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa busca aproximar a comunidade do cotidiano das escolas da rede pública, apresentando projetos, metodologias e experiências desenvolvidas por professores, estudantes e equipes pedagógicas. A programação inclui oficinas, palestras, formações, exposições, apresentações artísticas e atividades interativas abertas ao público.



O primeiro dia do evento reuniu famílias, educadores e moradores em uma série de vivências inspiradas nas práticas realizadas nas unidades de Educação Infantil do município. As atividades enfatizaram temas como criatividade, brincadeira, investigação e interação com a natureza, pilares que fazem parte da proposta pedagógica adotada em diversas escolas da rede.



Um dos destaques da abertura foi a exposição fotográfica assinada pelo fotógrafo Léo Fonseca. A mostra apresenta registros produzidos a partir das ações do Programa Recriar, desenvolvido nas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs). O projeto incentiva o contato das crianças com ambientes naturais e estimula o aprendizado por meio da exploração de áreas externas, transformando espaços abertos em ambientes de descoberta e construção de conhecimento.



As imagens exibidas revelam momentos de interação entre os alunos e a natureza, destacando experiências marcadas pela observação, pela curiosidade e pelo aprendizado ao ar livre. A proposta também reforça a importância de ampliar a percepção sobre os espaços educativos, valorizando diferentes formas de ensino e desenvolvimento infantil. LEIA MAIS: Escolas Municipais de Niterói comemoram a Semana da Criança Promovida pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa busca aproximar a comunidade do cotidiano das escolas da rede pública, apresentando projetos, metodologias e experiências desenvolvidas por professores, estudantes e equipes pedagógicas. A programação inclui oficinas, palestras, formações, exposições, apresentações artísticas e atividades interativas abertas ao público.O primeiro dia do evento reuniu famílias, educadores e moradores em uma série de vivências inspiradas nas práticas realizadas nas unidades de Educação Infantil do município. As atividades enfatizaram temas como criatividade, brincadeira, investigação e interação com a natureza, pilares que fazem parte da proposta pedagógica adotada em diversas escolas da rede.Um dos destaques da abertura foi a exposição fotográfica assinada pelo fotógrafo Léo Fonseca. A mostra apresenta registros produzidos a partir das ações do Programa Recriar, desenvolvido nas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs). O projeto incentiva o contato das crianças com ambientes naturais e estimula o aprendizado por meio da exploração de áreas externas, transformando espaços abertos em ambientes de descoberta e construção de conhecimento.As imagens exibidas revelam momentos de interação entre os alunos e a natureza, destacando experiências marcadas pela observação, pela curiosidade e pelo aprendizado ao ar livre. A proposta também reforça a importância de ampliar a percepção sobre os espaços educativos, valorizando diferentes formas de ensino e desenvolvimento infantil.

Formação de educadores e atividades culturais integram programação

Além das atrações abertas à população, a Semana da Educação dedica parte significativa de sua agenda à formação dos profissionais da rede municipal. Professores, gestores escolares e demais servidores da área participarão de jornadas pedagógicas, oficinas, debates e palestras que abordam temas considerados estratégicos para a educação contemporânea.



Entre os assuntos que estarão em discussão ao longo da programação estão alfabetização, inclusão escolar, educação antirracista, inovação pedagógica, cultura digital e práticas educativas voltadas ao fortalecimento do processo de aprendizagem.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a proposta é criar um espaço de troca de experiências e reflexão sobre os desafios atuais do ensino, fortalecendo a qualificação dos profissionais e incentivando a construção coletiva de conhecimento.



Outro objetivo da iniciativa é evidenciar para a sociedade o trabalho desenvolvido diariamente nas escolas municipais. A programação inclui ainda apresentações dos Projetos Educacionais Instituintes, encontros literários, atividades em bibliotecas populares, clubes de leitura e ações distribuídas pelo chamado Circuito da Cidade.



O secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou que a Semana da Educação foi concebida para ampliar o diálogo entre a rede pública de ensino e a população. Segundo ele, o evento permite mostrar a diversidade de práticas produzidas nas escolas e reforçar o papel da educação como instrumento de transformação social.



A abertura também emocionou familiares de alunos da rede municipal. Entre os visitantes da exposição estava Natasha Santos, mãe de uma criança matriculada na rede pública, que ressaltou a sensibilidade dos registros e a importância de valorizar as vivências das crianças dentro do ambiente escolar.



A programação seguirá até o próximo dia 14 de novembro em diferentes pontos da cidade. O encerramento está previsto para acontecer no Horto do Fonseca, com uma série de atividades abertas ao público. A expectativa dos organizadores é reunir estudantes, profissionais da educação e moradores em uma grande celebração do ensino público municipal.



Mais do que uma agenda de eventos, a Semana da Educação busca transformar espaços urbanos em ambientes de aprendizagem, reforçando a conexão entre escola, família e comunidade. Ao ocupar parques, centros culturais, bibliotecas e outros equipamentos públicos, a iniciativa amplia a visibilidade das ações desenvolvidas nas escolas e reafirma a educação como elemento fundamental para o desenvolvimento social e cultural de Niterói.