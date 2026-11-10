Niterói: a Arena Niterói é considerada a primeira arena indoor do Estado do Rio de Janeiro fora da capital - Divulgação/Ascom

Niterói: a Arena Niterói é considerada a primeira arena indoor do Estado do Rio de Janeiro fora da capitalDivulgação/Ascom

Publicado 10/11/2026 00:30

Prefeitura de Niterói estima que a concessão da Arena Niterói e do Parque Poliesportivo da Concha Acústica à iniciativa privada poderá resultar em um retorno econômico direto de aproximadamente R$ 120 milhões ao longo dos próximos 35 anos. A projeção considera investimentos previstos pela concessionária, receitas provenientes de tributos municipais e os repasses financeiros estabelecidos em contrato.





A iniciativa está inserida na política municipal de ampliação da capacidade de investimento por meio de parcerias com o setor privado. Segundo a administração municipal, o objetivo é modernizar equipamentos públicos, estimular a atividade econômica e preservar o equilíbrio fiscal sem aumentar os custos para os cofres públicos.



Niterói ocupa posição de destaque em indicadores de gestão fiscal e vem apostando em modelos de Parceria Público-Privada (PPP) para viabilizar novos investimentos. A concessão da Arena segue uma estratégia já adotada pelo município em outros setores, como saneamento e equipamentos culturais.



O processo licitatório definiu como vencedora a Sociedade de Propósito Específico (SPE) Nova Niterói, formada pelas empresas REVEE S.A. e Bridge Venues Ltda., que ficará responsável pela administração, operação e manutenção do complexo esportivo e de lazer localizado no Centro da cidade.



Do total de retorno econômico previsto, cerca de R$ 28 milhões correspondem aos investimentos que deverão ser realizados pela concessionária na Arena e no parque onde ela está instalada. O cálculo também inclui a arrecadação de impostos municipais gerada pelas atividades do complexo e os pagamentos feitos pela empresa ao município em contrapartida pelo direito de exploração comercial da área.



O contrato estabelece dois tipos de repasses à Prefeitura: um valor inicial pago no momento da concessão e uma parcela variável vinculada ao desempenho financeiro da operação ao longo da vigência do acordo.



Para o prefeito Rodrigo Neves, as PPPs têm papel relevante no desenvolvimento urbano e econômico da cidade. Segundo ele, a Arena Niterói foi planejada para atender à demanda por eventos esportivos e culturais sem causar impactos significativos ao entorno. A proximidade com o sistema de transporte público e sua inserção no projeto de revitalização do Centro também foram apontadas como diferenciais do empreendimento. LEIA MAIS: Arena Niterói recebe evento internacional de economia azul em novembro A iniciativa está inserida na política municipal de ampliação da capacidade de investimento por meio de parcerias com o setor privado. Segundo a administração municipal, o objetivo é modernizar equipamentos públicos, estimular a atividade econômica e preservar o equilíbrio fiscal sem aumentar os custos para os cofres públicos.Niterói ocupa posição de destaque em indicadores de gestão fiscal e vem apostando em modelos de Parceria Público-Privada (PPP) para viabilizar novos investimentos. A concessão da Arena segue uma estratégia já adotada pelo município em outros setores, como saneamento e equipamentos culturais.O processo licitatório definiu como vencedora a Sociedade de Propósito Específico (SPE) Nova Niterói, formada pelas empresas REVEE S.A. e Bridge Venues Ltda., que ficará responsável pela administração, operação e manutenção do complexo esportivo e de lazer localizado no Centro da cidade.Do total de retorno econômico previsto, cerca de R$ 28 milhões correspondem aos investimentos que deverão ser realizados pela concessionária na Arena e no parque onde ela está instalada. O cálculo também inclui a arrecadação de impostos municipais gerada pelas atividades do complexo e os pagamentos feitos pela empresa ao município em contrapartida pelo direito de exploração comercial da área.O contrato estabelece dois tipos de repasses à Prefeitura: um valor inicial pago no momento da concessão e uma parcela variável vinculada ao desempenho financeiro da operação ao longo da vigência do acordo.Para o prefeito Rodrigo Neves, as PPPs têm papel relevante no desenvolvimento urbano e econômico da cidade. Segundo ele, a Arena Niterói foi planejada para atender à demanda por eventos esportivos e culturais sem causar impactos significativos ao entorno. A proximidade com o sistema de transporte público e sua inserção no projeto de revitalização do Centro também foram apontadas como diferenciais do empreendimento.

Equipamento permanece público

Apesar da transferência da gestão para a iniciativa privada, a Arena Niterói continuará pertencendo ao patrimônio público municipal. O modelo de concessão prevê que todas as melhorias executadas pela concessionária sejam incorporadas ao patrimônio da cidade ao final do contrato, enquanto os custos de operação e manutenção ficam sob responsabilidade da empresa.



De acordo com o coordenador do programa municipal de PPPs, João Quinelato, o formato adotado busca atrair capital privado para qualificar a infraestrutura urbana sem transferir ao contribuinte despesas operacionais. Ele ressalta que os recursos pagos pela concessionária e os investimentos realizados permanecem vinculados ao fortalecimento dos ativos públicos do município.



Considerada a primeira arena indoor do Estado do Rio de Janeiro fora da capital, a Arena Niterói possui capacidade para receber 2.600 pessoas em competições esportivas e até 5 mil espectadores em apresentações culturais. O espaço conta com dimensões oficiais para diversas modalidades, além de climatização e tratamento acústico.



Integrada ao Parque Poliesportivo da Concha Acústica, em São Domingos, a estrutura faz parte de um complexo com cerca de 30 mil metros quadrados destinados a atividades esportivas, culturais e de lazer. A concessão permitirá ampliar o calendário de atrações, incluindo shows, competições, eventos corporativos e iniciativas comunitárias.



A expectativa da Prefeitura e da concessionária é que a diversificação da programação aumente a utilização do espaço ao longo de todo o ano, gere empregos diretos e indiretos e fortaleça o comércio e os serviços no Centro de Niterói. Para a empresa responsável pela operação, a combinação entre infraestrutura moderna, localização estratégica e potencial para diferentes formatos de eventos pode consolidar o município no circuito nacional de grandes atrações esportivas e de entretenimento.