Niterói: o cantor Fabinho atraiu quase 15 mil pessoas ao Caminho Niemeyer para a edição de encerramento do Pagobinho este ano - Divulgação/Palmer Assessoria de Comunicação

Niterói: o cantor Fabinho atraiu quase 15 mil pessoas ao Caminho Niemeyer para a edição de encerramento do Pagobinho este anoDivulgação/Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 09/11/2026 14:44

Nem as previsões de chuva intensa conseguiram diminuir o entusiasmo dos fãs de pagode em Niterói . Na noite do último domingo (8), o cantor Fabinho atraiu quase 15 mil pessoas ao Caminho Niemeyer para a edição de encerramento do Pagobinho em 2026. O evento marcou a estreia da label do artista na cidade onde ele cresceu e iniciou sua trajetória musical, além de representar o último encontro do projeto neste ano.





A expectativa inicial era de que as condições climáticas pudessem impactar o público. A região havia enfrentado um sábado chuvoso e os institutos meteorológicos indicavam a possibilidade de novas pancadas durante todo o domingo. Apesar disso, milhares de admiradores compareceram ao local e garantiram uma noite de casa cheia. A chuva acabou dando uma trégua durante grande parte da programação, retornando apenas nos momentos finais do espetáculo.



Com mais de cinco horas de duração, o evento transformou o espaço em uma grande celebração do pagode. Desde os primeiros minutos da apresentação, Fabinho foi recebido com aplausos e coro dos fãs, que acompanharam cada música do repertório. Sucessos como “Você Não Tá Colaborando”, “Motoboy”, “Bora Viver”, “Ainda Tem Amor” e “Casal da Porra” estiveram entre os momentos mais aguardados da noite e foram cantados em uníssono pela multidão.



Um dos pontos altos da festa aconteceu quando o cantor recebeu uma homenagem pelos mais de 500 milhões de reproduções acumuladas nas plataformas de streaming. Surpreendido durante a apresentação com uma placa comemorativa, Fabinho celebrou a conquista diante do público e relembrou a trajetória percorrida até alcançar o reconhecimento nacional.



Antes de se consolidar como um dos nomes em ascensão do pagode brasileiro, o artista conciliou diferentes atividades profissionais para investir na carreira musical. Ao longo dos anos, construiu uma base fiel de fãs e ampliou sua presença no mercado fonográfico, alcançando números expressivos nas plataformas digitais.



Emocionado, o cantor destacou a importância de viver esse momento justamente em Niterói, cidade que considera fundamental em sua história. O retorno ao município como atração principal de um evento de grande porte simbolizou um marco pessoal e profissional, reforçando a ligação entre o artista e o público local. LEIA MAIS: Fan Fest no Caminho Niemeyer transmite jogo da Copa do Mundo e apresenta Seu Jorge A expectativa inicial era de que as condições climáticas pudessem impactar o público. A região havia enfrentado um sábado chuvoso e os institutos meteorológicos indicavam a possibilidade de novas pancadas durante todo o domingo. Apesar disso, milhares de admiradores compareceram ao local e garantiram uma noite de casa cheia. A chuva acabou dando uma trégua durante grande parte da programação, retornando apenas nos momentos finais do espetáculo.Com mais de cinco horas de duração, o evento transformou o espaço em uma grande celebração do pagode. Desde os primeiros minutos da apresentação, Fabinho foi recebido com aplausos e coro dos fãs, que acompanharam cada música do repertório. Sucessos como “Você Não Tá Colaborando”, “Motoboy”, “Bora Viver”, “Ainda Tem Amor” e “Casal da Porra” estiveram entre os momentos mais aguardados da noite e foram cantados em uníssono pela multidão.Um dos pontos altos da festa aconteceu quando o cantor recebeu uma homenagem pelos mais de 500 milhões de reproduções acumuladas nas plataformas de streaming. Surpreendido durante a apresentação com uma placa comemorativa, Fabinho celebrou a conquista diante do público e relembrou a trajetória percorrida até alcançar o reconhecimento nacional.Antes de se consolidar como um dos nomes em ascensão do pagode brasileiro, o artista conciliou diferentes atividades profissionais para investir na carreira musical. Ao longo dos anos, construiu uma base fiel de fãs e ampliou sua presença no mercado fonográfico, alcançando números expressivos nas plataformas digitais.Emocionado, o cantor destacou a importância de viver esse momento justamente em Niterói, cidade que considera fundamental em sua história. O retorno ao município como atração principal de um evento de grande porte simbolizou um marco pessoal e profissional, reforçando a ligação entre o artista e o público local.

Encontros musicais marcaram a noite

A programação também ficou marcada por uma série de participações especiais que aumentaram a empolgação dos presentes. Subiram ao palco ao lado de Fabinho artistas e grupos conhecidos do público, entre eles Marvvila, Grupo Revelação, Caju Pra Baixo, Renan Oliveira, Nego da Moé e MC Maneirinho. As participações trouxeram diferentes momentos ao show e contribuíram para o clima de celebração que dominou o evento.



Além do sucesso artístico, a organização destacou a tranquilidade registrada durante toda a realização do Pagobinho. Mesmo diante da presença de milhares de pessoas, não houve registros de ocorrências relevantes. O trânsito nas imediações do Caminho Niemeyer também transcorreu de forma organizada, permitindo o acesso e a saída do público sem grandes transtornos.



Criado em 2023 por iniciativa do próprio Fabinho, o Pagobinho deixou de ser apenas um projeto musical para se tornar uma marca consolidada no cenário do pagode nacional. Ao longo de 2026, a label passou por cidades importantes do país, incluindo Salvador, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre, reunindo milhares de pessoas em cada edição.



O encerramento da temporada em Niterói teve um significado especial para o artista. Foi na cidade que ele deu os primeiros passos na música e formou sua base de fãs. Agora, retornando como um dos nomes mais populares de sua geração, Fabinho encerrou o ano diante de uma multidão que acompanhou sua evolução profissional e transformou a última edição do Pagobinho em uma das mais marcantes da história do projeto.