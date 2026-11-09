Niterói: árvore caiu sobre a fiação e provocou a interdição da Rua Professor Miguel CoutoDivulgação/Ascom
O incidente gerou apreensão imediata entre pedestres e condutores que passavam pelo trecho afetado. A estrutura da árvore, além de bloquear fisicamente a pista de rolamento e impedir o fluxo normal de automóveis, tensionou os cabos de energia, elevando o risco de acidentes e choques elétricos. Apesar do susto e dos transtornos logísticos causados no horário de pico do almoço dominical, órgãos de segurança municipal informaram que, felizmente, não houve registro de feridos decorrentes da queda.
Nittrans organizou fluxo viário
Especialistas e autoridades locais apontam que episódios como este refletem os impactos residuais deixados pelo forte temporal que atingiu a Região Metropolitana do Rio de Janeiro na véspera, no sábado (7). A tempestade severa provocou rajadas intensas de vento, enchentes em diversos pontos da cidade, além de dezenas de quedas de galhos e interrupções generalizadas no fornecimento de energia em vários bairros vizinhos, deixando moradores apreensivos com a instabilidade climática recente.
Enquanto os trabalhos de limpeza e reestruturação da fiação prosseguiam ao longo da tarde, a recomendação oficial repassada aos condutores foi a de evitarem a região de Icaraí sempre que possível, priorizando rotas alternativas para escapar de eventuais retenções. A normalização definitiva do tráfego e a liberação total da pista ocorreram gradualmente, conforme o avanço das equipes técnicas no local da ocorrência.
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