Niterói: árvore caiu sobre a fiação e provocou a interdição da Rua Professor Miguel Couto - Divulgação/Ascom

Niterói: árvore caiu sobre a fiação e provocou a interdição da Rua Professor Miguel CoutoDivulgação/Ascom

Publicado 09/11/2026 14:55

A calmaria do último domingo (8) foi repentinamente interrompida para os moradores e motoristas que circulavam pela tradicional e movimentada Rua Professor Miguel Couto, situada no coração do bairro de Icaraí, na Zona Sul de Niterói . Por volta do meio-dia, o tráfego de veículos precisou ser totalmente interrompido após o tombamento de uma árvore de grande porte, que despencou de maneira abrupta e acabou despencando diretamente sobre a fiação elétrica local, comprometendo a segurança da região.





O incidente gerou apreensão imediata entre pedestres e condutores que passavam pelo trecho afetado. A estrutura da árvore, além de bloquear fisicamente a pista de rolamento e impedir o fluxo normal de automóveis, tensionou os cabos de energia, elevando o risco de acidentes e choques elétricos. Apesar do susto e dos transtornos logísticos causados no horário de pico do almoço dominical, órgãos de segurança municipal informaram que, felizmente, não houve registro de feridos decorrentes da queda. LEIA MAIS: Niterói antecipa Operação Verão e amplia ações na orla O incidente gerou apreensão imediata entre pedestres e condutores que passavam pelo trecho afetado. A estrutura da árvore, além de bloquear fisicamente a pista de rolamento e impedir o fluxo normal de automóveis, tensionou os cabos de energia, elevando o risco de acidentes e choques elétricos. Apesar do susto e dos transtornos logísticos causados no horário de pico do almoço dominical, órgãos de segurança municipal informaram que, felizmente, não houve registro de feridos decorrentes da queda.

Nittrans organizou fluxo viário

Diante do cenário de interdição, agentes da NitTrans foram rapidamente acionados para o local com o objetivo de organizar o fluxo viário, orientar motoristas desavisados e realizar desvios estratégicos pelas vias adjacentes, mitigando os reflexos no trânsito da Zona Sul. Paralelamente, equipes operacionais da Prefeitura, operários da concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica e profissionais do Corpo de Bombeiros uniram forças em uma operação conjunta para seccionar os galhos, retirar a vegetação pesada e restabelecer a integridade da rede elétrica danificada.



Especialistas e autoridades locais apontam que episódios como este refletem os impactos residuais deixados pelo forte temporal que atingiu a Região Metropolitana do Rio de Janeiro na véspera, no sábado (7). A tempestade severa provocou rajadas intensas de vento, enchentes em diversos pontos da cidade, além de dezenas de quedas de galhos e interrupções generalizadas no fornecimento de energia em vários bairros vizinhos, deixando moradores apreensivos com a instabilidade climática recente.



Enquanto os trabalhos de limpeza e reestruturação da fiação prosseguiam ao longo da tarde, a recomendação oficial repassada aos condutores foi a de evitarem a região de Icaraí sempre que possível, priorizando rotas alternativas para escapar de eventuais retenções. A normalização definitiva do tráfego e a liberação total da pista ocorreram gradualmente, conforme o avanço das equipes técnicas no local da ocorrência.